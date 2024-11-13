На Киевщине под утро работали силы ПВО
Под утро 13 ноября на Киевщине работали силы ПВО. Регион снова атакуют "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорилось в сообщении, опубликованном в 5:14 утра.
Никакой информации о последствиях вражеской атаки на Киевщину пока нет. В регионе до сих пор воздушная тревога.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что поздно вечером 12 ноября Россия атаковала Украину "шахедами".
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