На Київщині під ранок працювали сили ППО
Під ранок 13 листопада на Київщині працювали сили ППО. Регіон знову атакують "Шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йшлося у повідомленні, опублікованому о 5.14 ранку.
Жодної інформації щодо наслідків ворожої атаки на Київщину наразі немає. У регіоні досі повітряна тривога.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що пізно ввечері 12 листопада Росія атакувала Україну "Шахедами".
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