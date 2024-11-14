Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 13 листопада повітряний простір України порушили російські ударні БпЛА.
Про це пишуть Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південний", - попереджають ПС ЗСУ.
Оновлення щодо руху БпЛА
Станом на 21:58 ворожі ударні БпЛА з Курської області на сході Сумщини, рухаються у напрямку Полтавщини, курс південний.
Станом на 22:58 група безпілотників з Курської області на Сумщині, рухається у напрямку Полтавщини та Чернігівщини, курс південний та західний.
Станом на 00:01 ворожі ударні БпЛА на Сумщині та Чернігівщині, рухаються у західному напрямку.
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