Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 13 листопада повітряний простір України порушили російські ударні БпЛА.

Про це пишуть Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південний", - попереджають ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 21:58 ворожі ударні БпЛА з Курської області на сході Сумщини, рухаються у напрямку Полтавщини, курс південний.

Станом на 22:58 група безпілотників з Курської області на Сумщині, рухається у напрямку Полтавщини та Чернігівщини, курс південний та західний.

Станом на 00:01 ворожі ударні БпЛА на Сумщині та Чернігівщині, рухаються у західному напрямку.

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