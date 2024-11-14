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Новини
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Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 13 листопада повітряний простір України порушили російські ударні БпЛА.

Про це пишуть Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південний", - попереджають ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 21:58 ворожі ударні БпЛА з Курської області на сході Сумщини, рухаються у напрямку Полтавщини, курс південний.

Станом на 22:58 група безпілотників з Курської області на Сумщині, рухається у напрямку Полтавщини та Чернігівщини, курс південний та західний.

Станом на 00:01 ворожі ударні БпЛА на Сумщині та Чернігівщині, рухаються у західному напрямку.

Також читайте: Збито 37 із 90 БПЛА та 4 ракети. 47 безпілотників локаційно втрачено, 2 вилетіли з України, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2608) повітряна тривога (908) Шахед (957)


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Топ коментарі
+8
з середини (((
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13.11.2024 19:10
+6
Кацапські шахеди на вечір в Україну так, як наступає новий день після 24-ї години. Дуже прикро, бо кожна атака ворожих безпілотників призводить до руйнувань і вбитих українців. У мене знову і знову питання до Гундоса Потужного:" навіщо ти будував дороги в той час, коли нам потрібно було будувати ракети? Навіщо всі гроші і час витратив на своє "велике крадівницство" і чим і як захистити українців сьогодні? Можливо це знають 73%, вони ж знали, що робили у 2019 році?
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13.11.2024 19:11
+2
У майбутньому бюджеті ЗСУ і оборонка не є пріоритетними. Земаки відветро знущаються.
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13.11.2024 23:19
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з середини (((
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13.11.2024 19:10 Відповісти
Кацапські шахеди на вечір в Україну так, як наступає новий день після 24-ї години. Дуже прикро, бо кожна атака ворожих безпілотників призводить до руйнувань і вбитих українців. У мене знову і знову питання до Гундоса Потужного:" навіщо ти будував дороги в той час, коли нам потрібно було будувати ракети? Навіщо всі гроші і час витратив на своє "велике крадівницство" і чим і як захистити українців сьогодні? Можливо це знають 73%, вони ж знали, що робили у 2019 році?
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13.11.2024 19:11 Відповісти
увесь трагізм ситуації у тому, що не знали, і навіть і зараз не вбачають ніякої хоч якоїсь своєї провини чи відчуття своєї помилки.
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14.11.2024 00:18 Відповісти
Напевно тепер Зеленський оголосить війну )(уйлостану.
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13.11.2024 22:23 Відповісти
У майбутньому бюджеті ЗСУ і оборонка не є пріоритетними. Земаки відветро знущаються.
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13.11.2024 23:19 Відповісти
те що зелені покидьки атакують з 2019р. Україну було видалено модераторами )
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14.11.2024 00:11 Відповісти
 
 