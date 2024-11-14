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Повітряні сили інформуватимуть про повітряні загрози у Viber

Повітряні сили з 19 листопада будуть у Viber

З 19 листопада Повітряні сили почнуть повідомляти про повітряні загрози у Viber.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

"19 листопада 2024, на 1000 днів великої війни з росією, починаємо інформувати про повітряні загрози у Viber! Долучайтесь до ОФІЦІЙНОЇ спільноти Повітряних Сил у Viber, щоб першими отримувати інформацію про загрози з повітря та дізнаватись, як Повітряні Сили б’ють ворога!
Диверсифікуйте канали отримання інформації, залишаючись із офіційними, перевіреними джерелами", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сили ППО збили 21 ворожий БпЛА з 59, ще 38 локаційно втрачено, - Повітряні сили

Автор: 

Viber (58) Повітряні сили (2616) повітряна тривога (910)


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Топ коментарі
+2
19 листопада 2024, на 1000 днів великої війни з росією

То есть, надо было ждать именно 1000 дней, что бы додуматься сделать оповещения в вайбере? Раньше никак не могли додуматься?
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14.11.2024 19:19
+2
Ну тут же мабуть питання до власника Вайбера. Може він не дозволяв, чи хотів грошей за це? Ми ж не знаємо... Невже в Україні не можуть розробити якийсь месенджер та популяризувати його через новини, оповіщення, зручний файлообмін та т.і. Зробили додаток "Тривога"
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14.11.2024 19:26
+1
долой тєлєгу!
всє у вайбєр!
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14.11.2024 19:13
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долой тєлєгу!
всє у вайбєр!
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14.11.2024 19:13 Відповісти
а чому не в Дії?
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14.11.2024 20:06 Відповісти
Дія "зависнути" може....
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14.11.2024 21:52 Відповісти
Да, с телеги пора слазить...
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14.11.2024 19:14 Відповісти
А шо, у тебе через тєлєгу сЄкрЬЄтниЄ данниЄ уходят кацапам?
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14.11.2024 19:21 Відповісти
Да плевал я на телегу, я ей практически не пользуюсь. Загнеться - и ладно...
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14.11.2024 19:23 Відповісти
Не загньоЦЦа, навіть коли всі українці перестануть нею користуватись...
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14.11.2024 19:28 Відповісти
19 листопада 2024, на 1000 днів великої війни з росією

То есть, надо было ждать именно 1000 дней, что бы додуматься сделать оповещения в вайбере? Раньше никак не могли додуматься?
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14.11.2024 19:19 Відповісти
Ну тут же мабуть питання до власника Вайбера. Може він не дозволяв, чи хотів грошей за це? Ми ж не знаємо... Невже в Україні не можуть розробити якийсь месенджер та популяризувати його через новини, оповіщення, зручний файлообмін та т.і. Зробили додаток "Тривога"
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14.11.2024 19:26 Відповісти
Нафіга щось вигадувати, коли є WhatsApp? Це точно надійна система, і без лапотного сморід
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14.11.2024 22:44 Відповісти
Так WhatsApp це структура Facebook.
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15.11.2024 09:43 Відповісти
і що? Принаймні не одноглазників із контактами 😂 WhatsApp, Facebook та Instagram це все є мережі американської Meta. Американці ж поки що нам не вороги неначе
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15.11.2024 14:34 Відповісти
То це так працюватиме хвалена єврейська системи оповіщення?
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14.11.2024 19:39 Відповісти
та система всі мережі буде "ложити"
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14.11.2024 21:54 Відповісти
добре..
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14.11.2024 19:41 Відповісти
Чому одразу не на mail.ru?
Viber слідує вимогам роzzії щодо зберігання первинних даних листування та адресних книг на серверах в роzzії.
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14.11.2024 21:58 Відповісти
Я вот думаю, а хватит ли им ума начать оповещать по радио.
Мне кажется что скорость оповещеня о летящей ракете это самое важное в этих оповещениях.
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14.11.2024 22:17 Відповісти
По радіо буде швидже, ніж по мережі. Але слухати радіво 24/7 таке собі задоволення
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15.11.2024 03:33 Відповісти
Та повідомляйте вже у одноглазніках та вкантактє, що вже його соромитися?
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14.11.2024 22:41 Відповісти
Читаю коменти і трохи офігіваю. А де і як ще робити сповіщення? Особисто командувач Повітряних сил повинен телефонувати? Чи ніхто Вайбером не користується?
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15.11.2024 03:36 Відповісти
 
 