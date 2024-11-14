Повітряні сили інформуватимуть про повітряні загрози у Viber

З 19 листопада Повітряні сили почнуть повідомляти про повітряні загрози у Viber.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

"19 листопада 2024, на 1000 днів великої війни з росією, починаємо інформувати про повітряні загрози у Viber! Долучайтесь до ОФІЦІЙНОЇ спільноти Повітряних Сил у Viber, щоб першими отримувати інформацію про загрози з повітря та дізнаватись, як Повітряні Сили б’ють ворога!

Диверсифікуйте канали отримання інформації, залишаючись із офіційними, перевіреними джерелами", - йдеться в повідомленні.

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