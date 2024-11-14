Повітряні сили інформуватимуть про повітряні загрози у Viber
З 19 листопада Повітряні сили почнуть повідомляти про повітряні загрози у Viber.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.
"19 листопада 2024, на 1000 днів великої війни з росією, починаємо інформувати про повітряні загрози у Viber! Долучайтесь до ОФІЦІЙНОЇ спільноти Повітряних Сил у Viber, щоб першими отримувати інформацію про загрози з повітря та дізнаватись, як Повітряні Сили б’ють ворога!
Диверсифікуйте канали отримання інформації, залишаючись із офіційними, перевіреними джерелами", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 Виталий #548501
показати весь коментар14.11.2024 19:19
+2 Грицько Злий
показати весь коментар14.11.2024 19:26
+1 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар14.11.2024 19:13
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всє у вайбєр!
То есть, надо было ждать именно 1000 дней, что бы додуматься сделать оповещения в вайбере? Раньше никак не могли додуматься?
Viber слідує вимогам роzzії щодо зберігання первинних даних листування та адресних книг на серверах в роzzії.
Мне кажется что скорость оповещеня о летящей ракете это самое важное в этих оповещениях.