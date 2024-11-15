УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7667 відвідувачів онлайн
Новини
13 876 15

Зафіксовано зліт 8 літаків Ту-95мс з аеродрому "Оленья", є загроза ракетних ударів, - Повітряні сили (оновлено)

ту-95

Відмічається активність 6 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У разі ракетної загрози повідомимо додатково", - зазначили військові.

Згодом у Повітряних силах зазначили, що у повітрі 8 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

За даними моніторингових каналів, У Волгоградській області борти будуть приблизно о 07:10 - 07:45, якщо пуски будуть звідси - ракети у повітряному просторі України очікуються ближче до 07:40 - 08:25.

У районі Каспійського моря літаки  будуть приблизно о 07:50 - 08:20, якщо пуски звідси - ракети очікуються ближче до 08:30 - 09:00.

Оновлено

Станом на 8:30, за даними моніторингових каналів, 5 бортів ТУ-95мс здійснили пускові маневри в районі Каспію. Крім того, зафіксовані  додаткові пуски крилатих ракет типу Х-101/55СМ з бортів стратегічної авіації Ту-95мс ПКС РФ із району Астрахані, РФ.

О 10:05 Повітярні сили оголосили про відбій небезпеки.

Нагадаємо, зранку 11 листопада у Росії було зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні, втім згодом з'ясувалося, що ворожа авіація імітувала пуски ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ підняла в небо 6 Ту-95мс, вони вже підлетіли до пускових рубежів, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4116) Повітряні сили (2616)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.

Обстрілювати аеродром "Оленья"
показати весь коментар
15.11.2024 07:12
+3
Маса палива (авіаційний гас марок: Т-1, ТС-1 або Т-2) може досягати 100 тонн і становить до 50% від злітної маси літака.
показати весь коментар
15.11.2024 07:55
+2
Поки не зʼявляться "супермени" із Стінгерами, аеродром "Оленья" буде працювати.
показати весь коментар
15.11.2024 07:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки не зʼявляться "супермени" із Стінгерами, аеродром "Оленья" буде працювати.
показати весь коментар
15.11.2024 07:07 Відповісти
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.

Обстрілювати аеродром "Оленья"
показати весь коментар
15.11.2024 07:12 Відповісти
Маса палива (авіаційний гас марок: Т-1, ТС-1 або Т-2) може досягати 100 тонн і становить до 50% від злітної маси літака.
показати весь коментар
15.11.2024 07:55 Відповісти
А краще вже обстріляти всі бурові !
показати весь коментар
15.11.2024 09:26 Відповісти
Бажаєте бути першим?
показати весь коментар
15.11.2024 07:51 Відповісти
Есть информация, что проходят тренировки молодых экипажей... Но могут совместить тренировки с реальными пусками.
показати весь коментар
15.11.2024 08:09 Відповісти
Якщо кацапська інфа, то зубудь і викинь.
показати весь коментар
15.11.2024 09:24 Відповісти
Оце так Трамп налякав ***** ! Дзвіночком. Краще б колокольчік надіслав у Кремль.
показати весь коментар
15.11.2024 09:23 Відповісти
А з москвабада йому баночку сечі від москвабадських потаскух,ну все як воно любить.
показати весь коментар
15.11.2024 09:29 Відповісти
так ти ж за нього не голосував, що ти від нього вимагаєш?
показати весь коментар
15.11.2024 09:31 Відповісти
Пропозиція - не вимога ! Не плутайте палець з ...
показати весь коментар
15.11.2024 09:32 Відповісти
ну і навіщо йому відправляти дзвіночок в кремль?
показати весь коментар
15.11.2024 09:34 Відповісти
Трамп прийшов до влади не ***** лякати, а ломати американську систему. **** від цього лише виграє. І будуть ці два старих мудака правити світом поки не подохнуть. А от що вони залишать нащадкам - це вже цікаво.
показати весь коментар
15.11.2024 10:02 Відповісти
Финны бы лучше, чем высказывать очередную озабоченность, дали возможность нанести удар со своей территории. А потом: " А докажите", как это любят их соседи.
показати весь коментар
15.11.2024 09:50 Відповісти
Нас лякають кацапські ублюдки ,
щоб ви всі здохли , тварюки ненаситні👹
показати весь коментар
15.11.2024 11:37 Відповісти
 
 