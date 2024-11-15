Зафіксовано зліт 8 літаків Ту-95мс з аеродрому "Оленья", є загроза ракетних ударів, - Повітряні сили (оновлено)

Відмічається активність 6 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У разі ракетної загрози повідомимо додатково", - зазначили військові.

Згодом у Повітряних силах зазначили, що у повітрі 8 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

За даними моніторингових каналів, У Волгоградській області борти будуть приблизно о 07:10 - 07:45, якщо пуски будуть звідси - ракети у повітряному просторі України очікуються ближче до 07:40 - 08:25.

У районі Каспійського моря літаки будуть приблизно о 07:50 - 08:20, якщо пуски звідси - ракети очікуються ближче до 08:30 - 09:00.

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Станом на 8:30, за даними моніторингових каналів, 5 бортів ТУ-95мс здійснили пускові маневри в районі Каспію. Крім того, зафіксовані додаткові пуски крилатих ракет типу Х-101/55СМ з бортів стратегічної авіації Ту-95мс ПКС РФ із району Астрахані, РФ.

О 10:05 Повітярні сили оголосили про відбій небезпеки.

Нагадаємо, зранку 11 листопада у Росії було зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні, втім згодом з'ясувалося, що ворожа авіація імітувала пуски ракет.

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