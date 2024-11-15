Сили ППО збили ракету Х-59/69 та 25 ворожих БпЛА з 29, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 15 листопада росіяни атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря та загалом запустили по Україні 29 безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Станом на 08.30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БпЛА. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян, є загибла та поранені.
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