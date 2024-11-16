В ходе штурма на Курском направлении россияне потеряли 17 единиц техники на украинских минах, - Павлюк. ВИДЕО
Во время штурма на Курском направлении российские захватчики потеряли на минах по меньшей мере 17 единиц техники.
Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутных войск Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Курщина. При попытке провести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники - только из-за подрыва на минах", - отметил Павлюк.
Павлюк рассказал, что минно-взрывные заграждения, на которых подорвалась техника россиян, устанавливали специалисты 12 отдельного полка поддержки и инженерно-саперные подразделения других частей сухопутных войск.
По данным командующего, взорванная российская техника составляет 30% от всей задействованной врагом в продвижении.
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СВ може більше, не піарся.....