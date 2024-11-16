В ходе штурма на Курском направлении россияне потеряли 17 единиц техники на украинских минах, - Павлюк. ВИДЕО

Во время штурма на Курском направлении российские захватчики потеряли на минах по меньшей мере 17 единиц техники.

Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутных войск Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Курщина. При попытке провести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники - только из-за подрыва на минах", - отметил Павлюк.

Павлюк рассказал, что минно-взрывные заграждения, на которых подорвалась техника россиян, устанавливали специалисты 12 отдельного полка поддержки и инженерно-саперные подразделения других частей сухопутных войск.

По данным командующего, взорванная российская техника составляет 30% от всей задействованной врагом в продвижении.

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