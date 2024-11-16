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В ходе штурма на Курском направлении россияне потеряли 17 единиц техники на украинских минах, - Павлюк. ВИДЕО

Во время штурма на Курском направлении российские захватчики потеряли на минах по меньшей мере 17 единиц техники.

Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутных войск Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Курщина. При попытке провести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники - только из-за подрыва на минах", - отметил Павлюк.

Павлюк рассказал, что минно-взрывные заграждения, на которых подорвалась техника россиян, устанавливали специалисты 12 отдельного полка поддержки и инженерно-саперные подразделения других частей сухопутных войск.

По данным командующего, взорванная российская техника составляет 30% от всей задействованной врагом в продвижении.

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уничтожение (6923) Павлюк Александр (191) Курск (1097)


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По Днiпру? Чи по Тисi?
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16.11.2024 16:31 Ответить
Павлюк ! 17 - це не твій рівень! 170...
СВ може більше, не піарся.....
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16.11.2024 16:33 Ответить
Я якби ніхто не знімав міни біля Чонгару і Маріуполя, то де б зараз були кацапи?
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16.11.2024 17:15 Ответить
В Чонгарі б так в 2022 році
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16.11.2024 17:21 Ответить
Як підари проскочили за пару годин під Київ?
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16.11.2024 17:40 Ответить
Слава і подяка героїчним ЗСУ!
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17.11.2024 11:27 Ответить
 
 