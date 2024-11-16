Під час штурму на Курському напрямку росіяни втратили 17 одиниць техніки на українських мінах, - Павлюк. ВIДЕО
Під час штурму на Курському напрямку російські загарбники втратили на мінах щонайменше 17 одиниць техніки.
Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Курщина. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки - тільки через підрив на мінах", - зазначив Павлюк.
Павлюк розповів, що мінно-вибухові загородження, на яких підірвалась техніка росіян, встановлювали фахівці 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперні підрозділи інших частин сухопутних військ.
За даними командувача, підірвана російська техніка складає 30% від всієї задіяної ворогом у просуванні.
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СВ може більше, не піарся.....