Сили оборони знищили ворожу БМП-3, міномет і систему виявлення дронів окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Дронарі прикордонної бригади "Гарт" виявили та за допомогою ударних безпілотників знищили ворожу БМП-3, декілька транспортних засобів, 120-мм міномет і систему виявлення дронів. Також розвідувально-ударні групи БпЛА завдали вогневих уражень по місцях укриття особового складу окупантів на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео роботи наших захисників опублікувала пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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