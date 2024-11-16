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Сили оборони знищили ворожу БМП-3, міномет і систему виявлення дронів окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Дронарі прикордонної бригади "Гарт" виявили та за допомогою ударних безпілотників знищили ворожу БМП-3, декілька транспортних засобів, 120-мм міномет і систему виявлення дронів. Також розвідувально-ударні групи БпЛА завдали вогневих уражень по місцях укриття особового складу окупантів на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео роботи наших захисників опублікувала пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни підрозділу "Гострі Картузи" уразили російський танк та ліквідували 39 окупантів лише за один день. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221) БМП (409)


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Так тримати , дорогі наші захисники👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.11.2024 14:41 Відповісти
Система виявлення дронів виявила дрон и ліквідувала його собом.
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16.11.2024 14:44 Відповісти
 
 