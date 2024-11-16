РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11710 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 759 2

Силы обороны уничтожили вражескую БМП-3, миномет и систему обнаружения дронов оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Дронари пограничной бригады "Гарт" обнаружили и с помощью ударных беспилотников уничтожили вражескую БМП-3, несколько транспортных средств, 120-мм миномет и систему обнаружения дронов. Также разведывательно-ударные группы БПЛА нанесли огневые поражения по местам укрытия личного состава оккупантов на Волчанском направлении.

Соответствующее видео работы наших защитников опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы Нацгвардии уничтожили российский дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс Бук-М1. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923) БМП (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так тримати , дорогі наші захисники👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
16.11.2024 14:41 Ответить
Система виявлення дронів виявила дрон и ліквідувала його собом.
показать весь комментарий
16.11.2024 14:44 Ответить
 
 