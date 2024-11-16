Силы обороны уничтожили вражескую БМП-3, миномет и систему обнаружения дронов оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Дронари пограничной бригады "Гарт" обнаружили и с помощью ударных беспилотников уничтожили вражескую БМП-3, несколько транспортных средств, 120-мм миномет и систему обнаружения дронов. Также разведывательно-ударные группы БПЛА нанесли огневые поражения по местам укрытия личного состава оккупантов на Волчанском направлении.
Соответствующее видео работы наших защитников опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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Amber
показать весь комментарий16.11.2024 14:41 Ответить Мне нравится 1
Wlad West
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