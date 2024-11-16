Бойцы Нацгвардии уничтожили российский дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс Бук-М1. ВИДЕО
Бойцы подразделения ударных БПЛА 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили российский дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс БУК-М1.
Вражеский ЗРК гвардейцы обнаружили во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений фронта. Точным ударом вражескую технику уничтожили дотла. Стоимость такого комплекса достигает 10 миллионов долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.
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гнидонарод=гнидосцарь
у нас в принципі виглядає не то шоб краще.
Дякую ЗСУ
Фантастична ефективність!