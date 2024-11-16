РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11710 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 536 6

Бойцы Нацгвардии уничтожили российский дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс Бук-М1. ВИДЕО

Бойцы подразделения ударных БПЛА 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили российский дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс БУК-М1.

Вражеский ЗРК гвардейцы обнаружили во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений фронта. Точным ударом вражескую технику уничтожили дотла. Стоимость такого комплекса достигает 10 миллионов долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Уничтожение российского ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) Клименко Игорь (397) ЗРК (200)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не той самий, що збив літак рейсу MH-17?
показать весь комментарий
16.11.2024 13:24 Ответить
того вже давно не існує, докази розібрали на атоми після збиння МН-17.
показать весь комментарий
16.11.2024 13:32 Ответить
той самий був на параді і потім поставлений в музей, Пуйло ж повернуте на скрепах і ритуалах, "реліквія" ж. До речі я ж придумую, швидше за все так і є, мені вистачає навіть червона ниточка на руці Пуйла - воно тупо сереться що хтось "наврочить", ну і в Швейцарії воно було, з літака бронековпак спустили, сереться щоб не знищив снайпер його. Ну і чутки про жертвоприношення, боюсь що не тільки орли і ведмеді, як кажуть
гнидонарод=гнидосцарь
у нас в принципі виглядає не то шоб краще.
показать весь комментарий
16.11.2024 15:06 Ответить
Як гарно палає кідарський хлам
показать весь комментарий
16.11.2024 13:31 Ответить
красота . знищенний на 1 000 000 %
Дякую ЗСУ
показать весь комментарий
16.11.2024 17:45 Ответить
Один маленький скид і навіть дрончик не постраждав!
Фантастична ефективність!
показать весь комментарий
16.11.2024 20:54 Ответить
 
 