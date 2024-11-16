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Бійці Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс Бук-М1. ВIДЕО

Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ої Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс БУК-М1.

Ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту. Точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу сягає 10 мільйонів доларів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російського загарбника, який ховається за деревом, атакує дрон-камікадзе, інші двоє окупантів здаються у полон. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) Клименко Ігор (485) ЗРК (204)


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Не той самий, що збив літак рейсу MH-17?
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16.11.2024 13:24 Відповісти
того вже давно не існує, докази розібрали на атоми після збиння МН-17.
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16.11.2024 13:32 Відповісти
той самий був на параді і потім поставлений в музей, Пуйло ж повернуте на скрепах і ритуалах, "реліквія" ж. До речі я ж придумую, швидше за все так і є, мені вистачає навіть червона ниточка на руці Пуйла - воно тупо сереться що хтось "наврочить", ну і в Швейцарії воно було, з літака бронековпак спустили, сереться щоб не знищив снайпер його. Ну і чутки про жертвоприношення, боюсь що не тільки орли і ведмеді, як кажуть
гнидонарод=гнидосцарь
у нас в принципі виглядає не то шоб краще.
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16.11.2024 15:06 Відповісти
Як гарно палає кідарський хлам
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16.11.2024 13:31 Відповісти
красота . знищенний на 1 000 000 %
Дякую ЗСУ
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16.11.2024 17:45 Відповісти
Один маленький скид і навіть дрончик не постраждав!
Фантастична ефективність!
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16.11.2024 20:54 Відповісти
 
 