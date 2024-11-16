Бійці Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс Бук-М1. ВIДЕО

Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ої Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс БУК-М1.

Ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту. Точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу сягає 10 мільйонів доларів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

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