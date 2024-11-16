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Російського загарбника, який ховається за деревом, атакує дрон-камікадзе, інші двоє окупантів здаються у полон. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку один ізросійських солдатів спробував сховатися за деревом від бійців 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан", але точне влучання FPV-дрона не залишило йому шансів на виживання. Двоє інших загарбників, оцінивши ситуацію, обрали добровільну здачу в полон. Піднявши руки, вони пішли за безпілотником, знаючи, що це їхній єдиний шанс залишитись живими.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 5-ї ОШБр скидами з дронів знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Запорізька область (3599)


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Дух рашиського пафоса не те, що б заразний був, він токсичний. На фото в селі полів Таврії на хенсонщині пафосно відкрили спортивний майданчик...

Самі спортивні спортсмені сидять на лавці з милицями.



В Зеленій Рубанівці окупаційна влада назвала шматок землі з цегляним покриттям спортивним майданчиком, збудованим у рамках конкурсу «Каховський округ - територія традицій».

🗣️ За словами ініціаторки проекту, майданчик обладнали трубами для волейбольної сітки, лавочками та висадили дерева й клумби.

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16.11.2024 10:48 Відповісти
Мене теж дратує, коли кацап за деревом ховається - так би і вбив.
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16.11.2024 10:50 Відповісти
мізків не вистачає рукі підняти і почати здавання, тому і ховається.
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16.11.2024 15:06 Відповісти
Побачили, як постраждала дупа товариша і вирішили зберегти свої дупи.
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16.11.2024 11:10 Відповісти
Translator

чому не замочили
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16.11.2024 11:38 Відповісти
"Translator"?
Тому що не таки як кацапи.
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16.11.2024 13:32 Відповісти
Инвалид сдался и теперь получит достойное лечение
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16.11.2024 12:46 Відповісти
обмінний фонд
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16.11.2024 15:07 Відповісти
що, вони хочуть жити? хлопчики, рідненькі, не беріть іїх в полон, тепер їх годувать і лікувать за наші податки. Після того, що вони роблять з нашими полоненими
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17.11.2024 07:21 Відповісти
 
 