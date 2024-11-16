Російського загарбника, який ховається за деревом, атакує дрон-камікадзе, інші двоє окупантів здаються у полон. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку один ізросійських солдатів спробував сховатися за деревом від бійців 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан", але точне влучання FPV-дрона не залишило йому шансів на виживання. Двоє інших загарбників, оцінивши ситуацію, обрали добровільну здачу в полон. Піднявши руки, вони пішли за безпілотником, знаючи, що це їхній єдиний шанс залишитись живими.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Самі спортивні спортсмені сидять на лавці з милицями.
В Зеленій Рубанівці окупаційна влада назвала шматок землі з цегляним покриттям спортивним майданчиком, збудованим у рамках конкурсу «Каховський округ - територія традицій».
🗣️ За словами ініціаторки проекту, майданчик обладнали трубами для волейбольної сітки, лавочками та висадили дерева й клумби.
чому не замочили
Тому що не таки як кацапи.