Російського загарбника, який ховається за деревом, атакує дрон-камікадзе, інші двоє окупантів здаються у полон. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку один ізросійських солдатів спробував сховатися за деревом від бійців 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан", але точне влучання FPV-дрона не залишило йому шансів на виживання. Двоє інших загарбників, оцінивши ситуацію, обрали добровільну здачу в полон. Піднявши руки, вони пішли за безпілотником, знаючи, що це їхній єдиний шанс залишитись живими.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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