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Новости Видео Война
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Российского захватчика, скрывающегося за деревом, атакует дрон-камикадзе, остальные двое оккупантов сдаются в плен. ВИДЕО

На Запорожском направлении один из российских солдат попытался спрятаться за деревом от бойцов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан", но точное попадание FPV-дрона не оставило ему шансов на выживание. Двое других захватчиков, оценив ситуацию, выбрали добровольную сдачу в плен. Подняв руки, они пошли за беспилотником, зная, что это их единственный шанс остаться в живых.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 5-й ОШБр сбросами с дронов уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538) Запорожская область (3083)


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Дух рашиського пафоса не те, що б заразний був, він токсичний. На фото в селі полів Таврії на хенсонщині пафосно відкрили спортивний майданчик...

Самі спортивні спортсмені сидять на лавці з милицями.



В Зеленій Рубанівці окупаційна влада назвала шматок землі з цегляним покриттям спортивним майданчиком, збудованим у рамках конкурсу «Каховський округ - територія традицій».

🗣️ За словами ініціаторки проекту, майданчик обладнали трубами для волейбольної сітки, лавочками та висадили дерева й клумби.

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16.11.2024 10:48 Ответить
Мене теж дратує, коли кацап за деревом ховається - так би і вбив.
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16.11.2024 10:50 Ответить
мізків не вистачає рукі підняти і почати здавання, тому і ховається.
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16.11.2024 15:06 Ответить
Побачили, як постраждала дупа товариша і вирішили зберегти свої дупи.
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16.11.2024 11:10 Ответить
Translator

чому не замочили
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16.11.2024 11:38 Ответить
"Translator"?
Тому що не таки як кацапи.
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16.11.2024 13:32 Ответить
Инвалид сдался и теперь получит достойное лечение
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16.11.2024 12:46 Ответить
обмінний фонд
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16.11.2024 15:07 Ответить
що, вони хочуть жити? хлопчики, рідненькі, не беріть іїх в полон, тепер їх годувать і лікувать за наші податки. Після того, що вони роблять з нашими полоненими
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17.11.2024 07:21 Ответить
 
 