Российского захватчика, скрывающегося за деревом, атакует дрон-камикадзе, остальные двое оккупантов сдаются в плен. ВИДЕО

На Запорожском направлении один из российских солдат попытался спрятаться за деревом от бойцов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан", но точное попадание FPV-дрона не оставило ему шансов на выживание. Двое других захватчиков, оценив ситуацию, выбрали добровольную сдачу в плен. Подняв руки, они пошли за беспилотником, зная, что это их единственный шанс остаться в живых.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 5-й ОШБр сбросами с дронов уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО