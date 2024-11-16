Российского захватчика, скрывающегося за деревом, атакует дрон-камикадзе, остальные двое оккупантов сдаются в плен. ВИДЕО
На Запорожском направлении один из российских солдат попытался спрятаться за деревом от бойцов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан", но точное попадание FPV-дрона не оставило ему шансов на выживание. Двое других захватчиков, оценив ситуацию, выбрали добровольную сдачу в плен. Подняв руки, они пошли за беспилотником, зная, что это их единственный шанс остаться в живых.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самі спортивні спортсмені сидять на лавці з милицями.
В Зеленій Рубанівці окупаційна влада назвала шматок землі з цегляним покриттям спортивним майданчиком, збудованим у рамках конкурсу «Каховський округ - територія традицій».
🗣️ За словами ініціаторки проекту, майданчик обладнали трубами для волейбольної сітки, лавочками та висадили дерева й клумби.
чому не замочили
Тому що не таки як кацапи.