Бойцы 5-й ОШБр сбросами с дронов уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ дронами уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении фронта в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовано телеграм-каналом Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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