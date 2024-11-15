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Бойцы 5-й ОШБр сбросами с дронов уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ дронами уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении фронта в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано телеграм-каналом Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российский оккупант одновременно поражен FPV и сбросом с дрона. ВИДЕО

дроны (3907) 5 ОШБр (95)


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Здасться, у однога падла щось з собою було! Шана 5-й від рідного міста!))))
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15.11.2024 21:46 Ответить
Не думали , не гадали..
💥💥🔥💥🔥💥💥💨
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15.11.2024 22:31 Ответить
Ну во первих , це красиво 👍
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16.11.2024 21:12 Ответить
 
 