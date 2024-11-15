Российский оккупант одновременно поражен FPV и сбросом с дрона. ВИДЕО
Российский оккупант, который единственным выжил из своей штурмовой группы, был поражен одновременно с двух сторон - в него прилетел FPV и сброс с дрона.
Видео пилотов 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+7 Urs
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тапкикацап.
Тіко бракує прильотів артснаряду та ракети!
Можна, ставь пцицу!
Нэмае москаля
Нэмае нихуя вопшэ
Сама сыра земля