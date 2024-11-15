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Новости Видео Война
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Российский оккупант одновременно поражен FPV и сбросом с дрона. ВИДЕО

Российский оккупант, который единственным выжил из своей штурмовой группы, был поражен одновременно с двух сторон - в него прилетел FPV и сброс с дрона.

Видео пилотов 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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дроны (3907) 5 ОШБр (95)


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Топ комментарии
+7
оператори один від одного у декількох кілометрах сиділи. Тут не можно гав ловити - хто перший побачив - того і тапкикацап.
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15.11.2024 21:19
+3
дарма потратилися.... одного б вистачило, хоча...
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15.11.2024 21:12
+3
И москаля нэма
Нэмае москаля
Нэмае нихуя вопшэ
Сама сыра земля
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16.11.2024 07:44
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дарма потратилися.... одного б вистачило, хоча...
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15.11.2024 21:12 Ответить
оператори один від одного у декількох кілометрах сиділи. Тут не можно гав ловити - хто перший побачив - того і тапкикацап.
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15.11.2024 21:19 Ответить
Капця два - можливо розділити "в дребезги и пополам")
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15.11.2024 21:49 Ответить
"двойная пенетрация" по новому. як колись у одного руцького ахвіцеріка з бамбаса та його поддружки ))
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15.11.2024 21:13 Ответить
пошел в разнос парень … сидел бы в избе…хлебал бы щи…
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15.11.2024 21:13 Ответить
Джекпот.
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15.11.2024 21:14 Ответить
даблшот.
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15.11.2024 21:15 Ответить
Чорна п'ятниця - два за ціною одного.
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15.11.2024 21:16 Ответить
Тепер будуть дівки любити
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15.11.2024 21:19 Ответить
там ще один прикинувся мертвим
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15.11.2024 21:20 Ответить
Російський окупант одночасно уражений FPV і скидом з дрону

Тіко бракує прильотів артснаряду та ракети!
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15.11.2024 21:27 Ответить
Вони не вспіли, шпалери клеїли командиру у фазенді.
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15.11.2024 21:31 Ответить
Це все, що прилетіло не варте більше 600$, а один снаряд калібру 155мм-5000 євро.
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15.11.2024 21:33 Ответить
А два билета можна?
Можна, ставь пцицу!
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15.11.2024 21:50 Ответить
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15.11.2024 22:14 Ответить
Если шо то это кракеном называется ....
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15.11.2024 23:14 Ответить
Combo
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15.11.2024 23:16 Ответить
И москаля нэма
Нэмае москаля
Нэмае нихуя вопшэ
Сама сыра земля
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16.11.2024 07:44 Ответить
Дабл-трабл.
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16.11.2024 13:29 Ответить
 
 