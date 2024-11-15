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Новини Відео Війна
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Російський окупант одночасно уражений FPV і скидом з дрону. ВIДЕО

Російський окупант, який єдиним вижив зі своєї штурмової групи, був уражений одночасно здвох сторін - в нього прилетів FPV і скид із дрону.

Відео пілотів 2-го батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Знищення окупантів поблизу села Красний Яр на покровському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

дрони (4690) 5 ОШБр (96)


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Топ коментарі
+7
оператори один від одного у декількох кілометрах сиділи. Тут не можно гав ловити - хто перший побачив - того і тапкикацап.
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15.11.2024 21:19
+3
дарма потратилися.... одного б вистачило, хоча...
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15.11.2024 21:12
+3
И москаля нэма
Нэмае москаля
Нэмае нихуя вопшэ
Сама сыра земля
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16.11.2024 07:44
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дарма потратилися.... одного б вистачило, хоча...
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15.11.2024 21:12 Відповісти
оператори один від одного у декількох кілометрах сиділи. Тут не можно гав ловити - хто перший побачив - того і тапкикацап.
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15.11.2024 21:19 Відповісти
Капця два - можливо розділити "в дребезги и пополам")
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15.11.2024 21:49 Відповісти
"двойная пенетрация" по новому. як колись у одного руцького ахвіцеріка з бамбаса та його поддружки ))
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15.11.2024 21:13 Відповісти
пошел в разнос парень … сидел бы в избе…хлебал бы щи…
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15.11.2024 21:13 Відповісти
Джекпот.
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15.11.2024 21:14 Відповісти
даблшот.
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15.11.2024 21:15 Відповісти
Чорна п'ятниця - два за ціною одного.
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15.11.2024 21:16 Відповісти
Тепер будуть дівки любити
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15.11.2024 21:19 Відповісти
там ще один прикинувся мертвим
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15.11.2024 21:20 Відповісти
Російський окупант одночасно уражений FPV і скидом з дрону

Тіко бракує прильотів артснаряду та ракети!
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15.11.2024 21:27 Відповісти
Вони не вспіли, шпалери клеїли командиру у фазенді.
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15.11.2024 21:31 Відповісти
Це все, що прилетіло не варте більше 600$, а один снаряд калібру 155мм-5000 євро.
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15.11.2024 21:33 Відповісти
А два билета можна?
Можна, ставь пцицу!
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15.11.2024 21:50 Відповісти
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15.11.2024 22:14 Відповісти
Если шо то это кракеном называется ....
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15.11.2024 23:14 Відповісти
Combo
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15.11.2024 23:16 Відповісти
И москаля нэма
Нэмае москаля
Нэмае нихуя вопшэ
Сама сыра земля
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16.11.2024 07:44 Відповісти
Дабл-трабл.
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16.11.2024 13:29 Відповісти
 
 