Російський окупант одночасно уражений FPV і скидом з дрону. ВIДЕО

Російський окупант, який єдиним вижив зі своєї штурмової групи, був уражений одночасно здвох сторін - в нього прилетів FPV і скид із дрону.

Відео пілотів 2-го батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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