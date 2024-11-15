Російський окупант одночасно уражений FPV і скидом з дрону. ВIДЕО
Російський окупант, який єдиним вижив зі своєї штурмової групи, був уражений одночасно здвох сторін - в нього прилетів FPV і скид із дрону.
Відео пілотів 2-го батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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+7 Urs
показати весь коментар15.11.2024 21:19
+3 Григорий Бондаренко #527937
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+3 Филипп Филиппович Преображенск
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тапкикацап.
Тіко бракує прильотів артснаряду та ракети!
Можна, ставь пцицу!
Нэмае москаля
Нэмае нихуя вопшэ
Сама сыра земля