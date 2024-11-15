Шольц заявил, что Трамп во время разговора с ним изложил "более нюансированную" позицию по отношению к Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время разговора с ним изложил "более нюансированную" позицию по Украине.
Об этом немецкий политик сказал в в в интервью Sueddeutsche Zeitung, передает"ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Шольца, его беседа с Трампом, была, "возможно, на удивление, очень детальной и доброй".
Политик отметил, что при обсуждении с новоизбранным президентом США войны в Украине, у него сложилось впечатление, что Трамп "имеет более нюансированную позицию, чем это часто считается". Однако немецкий политик не уточнил, что имеет в виду.
Кроме этого, канцлер Германии сказал, что в разговоре избранный президент США не дал "никаких признаков" того, что заключит соглашение с Россией по Украине в обход интересов Киева.
Шольц добавил, что Германия в свою очередь не согласится на "мир под диктатом".
Напомним, что Шольц и Трамп говорили по телефону 10 ноября.
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Максимум що буде, це вдасться лишити Україні запорізьку і харківську.
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Миграционный режим можно ужесточать и без правых с их союзничеством с рашкой.
"Приход в воюющей стране к власти «Квартала-95» означал катастрофу - но катастрофу только для одной страны, Украины.
Приход к власти людей, которые будут работать директорами национальной разведки единственной сверхждержавы в мире, политика которой влияет на всю планету, уверенные, что в Украине существуют биолаборатории, и министрами обороны, уверенные, что микробов не существует, потому что он их не видит, и поэтому можно по десять лет не мыть руки; а МОЗом будет заправлять фрик-антиваксер, и всему этому будет советовать Маск… эти - идейные искренне. И это будет предельно деструктивная сила".
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