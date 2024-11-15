Шольц заявил, что Трамп во время разговора с ним изложил "более нюансированную" позицию по отношению к Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время разговора с ним изложил "более нюансированную" позицию по Украине.

Об этом немецкий политик сказал в в в интервью Sueddeutsche Zeitung, передает"ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Шольца, его беседа с Трампом, была, "возможно, на удивление, очень детальной и доброй".

Политик отметил, что при обсуждении с новоизбранным президентом США войны в Украине, у него сложилось впечатление, что Трамп "имеет более нюансированную позицию, чем это часто считается". Однако немецкий политик не уточнил, что имеет в виду.

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Кроме этого, канцлер Германии сказал, что в разговоре избранный президент США не дал "никаких признаков" того, что заключит соглашение с Россией по Украине в обход интересов Киева.

Шольц добавил, что Германия в свою очередь не согласится на "мир под диктатом".

Напомним, что Шольц и Трамп говорили по телефону 10 ноября.

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