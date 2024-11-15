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Новости Война
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Шольц заявил, что Трамп во время разговора с ним изложил "более нюансированную" позицию по отношению к Украине.

Шольц про деталі розмови із Трампом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время разговора с ним изложил "более нюансированную" позицию по Украине.

Об этом немецкий политик сказал в в в интервью Sueddeutsche Zeitung, передает"ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Шольца, его беседа с Трампом, была, "возможно, на удивление, очень детальной и доброй".

Политик отметил, что при обсуждении с новоизбранным президентом США войны в Украине, у него сложилось впечатление, что Трамп "имеет более нюансированную позицию, чем это часто считается". Однако немецкий политик не уточнил, что имеет в виду.

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Кроме этого, канцлер Германии сказал, что в разговоре избранный президент США не дал "никаких признаков" того, что заключит соглашение с Россией по Украине в обход интересов Киева.

Шольц добавил, что Германия в свою очередь не согласится на "мир под диктатом".

Напомним, что Шольц и Трамп говорили по телефону 10 ноября.

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Германия (6921) Трамп (5036) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+14
Навіщо вам всім Шольц і Трамп? Шольца вибрали німці для Німеччини, а Трампа американці для США. Ви ж вибрали Зеленського для України і монобільшість його партії у Верховній Раді, то можливо було б правильно запитати у нього, коли закінчиться війна і коли він вижене ворога з наших окупованих земель? Ви ж йому вірили і сходили з розуму, коли бігли на виборчі дільниці у 2019 році, аби не пройшов Порошенко, чи я помилився?
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15.11.2024 21:13
+7
Ісламізація Німеччини відбувається завдяки таким от толерастам як переляканий Шольц. Десятиліттями родини з Сирії, Афганістану та інших мусульманських країн не працюють і отримують величезне фінансування від держави. Родина сирійців з 4 осіб загалом отримує 3000 євро в місяць і ніхто не працює роками і працювати навіть не збирається! Вся мусульманська "міграція" зайнята на 40%. Для порівняння 70% українських біженців в Німеччині працевлаштувались... Середня пенсія в Німеччині 850 євро...
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15.11.2024 21:12
+5
Німеччина своєю чергою не погодиться на "мир під диктатом"

Незламно і потужно, але Таурусів не дамо.
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15.11.2024 21:09
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Що треба бути почєкати поки ***** здохне чи ліфт у бункері на 10 км глибині зіпсується?
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15.11.2024 21:07 Ответить
Шольц осмілів,бо нахєр виганяють з посади
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15.11.2024 21:07 Ответить
Якщо не стоятиме питання негайного виведення рашистських війск з територіїУкраїни і ЇЇ членство в НАТО,то все решту "нюанси",які допоможуть Україні і Українському народові ,як "покійнику кадило"
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15.11.2024 21:09 Ответить
Ніякого НАТО не буде. Ніколи нас туди не візьмуть.
Максимум що буде, це вдасться лишити Україні запорізьку і харківську.
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15.11.2024 21:13 Ответить
А шо, Харківська хіба під окупацією?
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15.11.2024 21:16 Ответить
Ой, з херсонською переплутав.
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15.11.2024 21:20 Ответить
В тому і біда, шо Ви області плутаєте, аби потриндіти.
Як казав Лесь:
Я гуру я учитель...
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15.11.2024 22:41 Ответить
а хіба ні?
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15.11.2024 23:59 Ответить
Ні
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16.11.2024 00:33 Ответить
купянськ наш?
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16.11.2024 00:43 Ответить
Подивись і не пиНди
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16.11.2024 10:06 Ответить
інші села біля нього наші?
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17.11.2024 00:37 Ответить
Не викручуйся, мова про Куп'янськ була
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17.11.2024 08:39 Ответить
ти написав про харківську область. То вона не окупована?
Не викручуйся
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17.11.2024 23:47 Ответить
Ти дебіл?
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18.11.2024 07:37 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3520627/zelenskyyi_prybuv_z_vizytom_do_kupyanska
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18.11.2024 19:18 Ответить
було би добре згадувати не про НАТО, для України а про кадило
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15.11.2024 21:17 Ответить
Пуйло ніколи на це не піде. Сухопутний коридор в Крим - хоч якийсь здобуток з цієї війни.
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15.11.2024 21:56 Ответить
ну не стоїть питання негайного виведення рашистських військ з території України, що далі?
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15.11.2024 21:24 Ответить
кадило...написано ж ясно.Будуть обкурювати
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15.11.2024 21:27 Ответить
Німеччина своєю чергою не погодиться на "мир під диктатом"

Незламно і потужно, але Таурусів не дамо.
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15.11.2024 21:09 Ответить
Є підозри,що Шольцу роблять масаж простати)
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15.11.2024 21:09 Ответить
Лівену в'ялу ковбаску хочуть трохи підкачати, щоб не така в'яла була
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15.11.2024 21:18 Ответить
так прям і сказав про позицію "але є один ньюанс" )
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15.11.2024 21:10 Ответить
Настає критичний для Пуйла. Хоча б частина Курської області має перебувати під українським контролем. Саме там, на Курщині, йтимуть головні битви в найближчі місяці.
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15.11.2024 21:12 Ответить
Ісламізація Німеччини відбувається завдяки таким от толерастам як переляканий Шольц. Десятиліттями родини з Сирії, Афганістану та інших мусульманських країн не працюють і отримують величезне фінансування від держави. Родина сирійців з 4 осіб загалом отримує 3000 євро в місяць і ніхто не працює роками і працювати навіть не збирається! Вся мусульманська "міграція" зайнята на 40%. Для порівняння 70% українських біженців в Німеччині працевлаштувались... Середня пенсія в Німеччині 850 євро...
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15.11.2024 21:12 Ответить
А нетолерантные правые вроде Орбана хвалят вовсю рашку.Все нацисткие партии друзья рашки.
Миграционный режим можно ужесточать и без правых с их союзничеством с рашкой.
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15.11.2024 22:33 Ответить
Міграційні процеси це історія людства. Люди завжди рухались туди де вони можуть реалізувати свої здібності і заробити. Але зараз світ "зійшов з розуму" і дозволяє не трудову і творчу, а паразитичну міграцію. Цим користуються ісламісти і ледачі негри з Африки.
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15.11.2024 22:52 Ответить
30 відсотків працевлаштованих українців, а не 70
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16.11.2024 10:21 Ответить
Сразу видно что выборы в Германии не за горами.
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15.11.2024 21:13 Ответить
Нюансована політика - може бути так а може и по іншому - хаи вже Трамп щось скаже - шо за нього гадати
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15.11.2024 21:13 Ответить
Навіщо вам всім Шольц і Трамп? Шольца вибрали німці для Німеччини, а Трампа американці для США. Ви ж вибрали Зеленського для України і монобільшість його партії у Верховній Раді, то можливо було б правильно запитати у нього, коли закінчиться війна і коли він вижене ворога з наших окупованих земель? Ви ж йому вірили і сходили з розуму, коли бігли на виборчі дільниці у 2019 році, аби не пройшов Порошенко, чи я помилився?
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15.11.2024 21:13 Ответить
у зрадника можна не питатися ,коли закінчиться війна.Він це виголосив на "кварталі" Коли останній українець буде знищений...
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15.11.2024 21:19 Ответить
Но єсть нюанс, Петька(с)...
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15.11.2024 21:15 Ответить
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15.11.2024 21:37 Ответить
цей пан омелян - олігофрен? навряд чи він витончено стібеться
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15.11.2024 22:04 Ответить
Тупий ти *****
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16.11.2024 07:03 Ответить
Нюанс - тонке розрізнення в чому небудь,ледве помітний відтінок!
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15.11.2024 21:15 Ответить
Я чомусь не вірю Шольцю (або ж він щось не так зрозумів), ніби Трамп заявив, що "в розмові обраний президент США не дав жодних ознак того, що укладе угоду з Росією щодо України в обхід інтересів Києва"(с)
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15.11.2024 21:19 Ответить
До речі, познайомтесь з цілком реалістичною з думкою Аркадія Бабченка:
"Приход в воюющей стране к власти «Квартала-95» означал катастрофу - но катастрофу только для одной страны, Украины.
Приход к власти людей, которые будут работать директорами национальной разведки единственной сверхждержавы в мире, политика которой влияет на всю планету, уверенные, что в Украине существуют биолаборатории, и министрами обороны, уверенные, что микробов не существует, потому что он их не видит, и поэтому можно по десять лет не мыть руки; а МОЗом будет заправлять фрик-антиваксер, и всему этому будет советовать Маск… эти - идейные искренне. И это будет предельно деструктивная сила".
Ваш Дед - https://t.me/babchenko77/10974
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15.11.2024 21:26 Ответить
От вони вміють загнути формулювання. Пістуни.
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15.11.2024 21:30 Ответить
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15.11.2024 21:49 Ответить
Что означает сие ,Трамп имеет более нюансированную позицию . Однако немецкий политик не уточнил, что имеет в виду ? Что значит не уточнил , пропустил мимо ушей , или не интересно? Тут и есть сама суть разговора с Трампом . Сама суть что речь будет идти об территориях Украины, прекращения огня ..
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15.11.2024 22:28 Ответить
Нюансовано тільки одне. Шольц-лайно. Вибори.
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15.11.2024 22:36 Ответить
Гер Шольц також вірить,що путін прислухається до доброго слова і швиденько виведе свої війська з України?Для путіна Україна -це плацдарм для дальшого наступу. .Якщо в рф навіть почнуться бунти проти путіна і його сво,то тут також вже є заготовка-це корейські окупаційні війська в рф,які не тільки воюють проти України,а будуть використані для ліквідації бунтівників. Далі.Яка у Вас армія гер Шольц?Во. і путін також в курсі.Армія є тільки у Франції..Тоді ,що таке НАТО?НАТО -це політична організація ле-факто на сьогодні.Боєздатна?Ви відповідь знаєте.Вам би з Трампом потрібно було б подивитись на карту і згадати історію і прийняти правильне рішення ,виходячи з того,що:1.Ніякі слова не змусять путіна піти з України.Він вважає себе імператором собіратєлєм зємєль і не тільки в Україні.і хоче він многополярний мір,тобто не тільки США,а й рф путіна.2.ЗСУ на сьогодні має найбільший бойовий досвід.Думаю,що правильне рішення було б прийняти Україну в НАТО,тому що ЗСУ потрібно НАТО для підвищення його боєздатності.Ввести війська НАТО в Україну,досить боятися путіна і грати, в нав'язану ним,гру.Забезпечити ЗСУ всією потрібною зброєю без обмежень.Ми ж хочемо перемоги Украни і не дати путіну йти далі.
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15.11.2024 22:50 Ответить
Шольц в 1001 раз доказал, что он просто дурак.
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16.11.2024 06:03 Ответить
Надо чтобы Трамп обязал зеленского принять закон о национализации украденного ахметам, Порошенко, кучмо- пинчуком, коломойский имущества на нужды ЗСУ. А после помощь от народа Америки. А то олигархи и во время войны богатеют.
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16.11.2024 18:41 Ответить
 
 