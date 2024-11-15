РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10016 посетителей онлайн
Новости Война
1 503 8

Покровск на 40% без электричества, нет воды и отопления, - ГВА

МВА про ситуацію в Покровську

Покровская громада продолжает находиться под ежедневными российскими обстрелами. Оккупанты обстреливают жилые кварталы Покровска и атакуют машины с гражданскими. В городе нет воды и отопления, есть проблемы с газо- и электроснабжением.

Об этом рассказал глава Покровской ГВА Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, ежедневно ситуация с безопасностью в громаде ухудшается.

"На днях под атаку БПЛА попала семья. Сын погиб. Они находились в собственном авто, в которое попал дрон. Идет охота на людей, поэтому оставаться в обществе крайне опасно", - рассказал Добряк.

Сейчас, по его словам, в Покровске остаются 11,5 тысяч местных жителей, из них 49 - несовершеннолетних.

Глава ГВА отмечает, что наблюдается замедление темпов эвакуации. Если раньше выезжало до 1000 человек в сутки, то сейчас - около 10, говорит Добряк.

"На сегодня Покровск живет без централизованного водоснабжения, местами - без газа и на 40% - без электричества. Полностью обесточены район Динасового завода, город Родинское и 4 села, где восстановить электроснабжение технически невозможно", - рассказал чиновник.

Кроме этого, он добавил, что этой зимой в городе не будет отопительного сезона. Поэтому руководство общины приняло решение о работе 6 теплопунктов.

Читайте также: В Покровске остаются 11,5 тыс. жителей, среди них 51 ребенок, город открыт для въезда-выезда, - ОВА

Напоследок Добряк призвал жителей Покровска, которые сейчас находятся в городе, эвакуироваться в более безопасные места.

"Пережить зиму без жизненно необходимых сервисов будет очень сложно, поэтому мы призываем наших людей, а это, преимущественно, пожилые люди, перезимовать в более безопасных регионах, где есть свет, отопление и вода. В Покровске для тех, кто останется, будут развернуты пункты обогрева. Они будут работать при минусовой температуре в тех местах, где полностью отсутствует электроснабжение. Хотя, учитывая составляющую безопасности, собирать людей в одном месте - не очень хорошая идея. Единственный верный путь спасти себя и своих близких - это эвакуация", - подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что из-за сложной ситуации с безопасностью в Покровске и Родинском Донецкой области прекращают работу банкоматы "Ощадбанка".

Также смотрите: Оккупанты нанесли авиаудар по Покровску: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Донецкая область (9470) Покровск (560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трясця, наКуя там ще цивільні ? Щоб бути тягарем для військових ? Є у тих людей якась совість чи ні ? Якщо ждун, то чекай дрон у сраку. А якщо НІКУДИ їхати, то не брешіть ! Треба ж так не любити себе й близьких. Знайдеться прихисток, аби бажання було. У селі. Чи не комфорт ?
показать весь комментарий
15.11.2024 17:18 Ответить
За які шиши вони десь мають жити? Уряд крадіїв зеленського провалив допомогу переселенцям.
показать весь комментарий
15.11.2024 17:21 Ответить
В смысле за какие?
За свои - переселяются, находят работу и живут как все, работы много, было бы желание.
У меня в голове не укладывается, как можно оставаться жить в городе, который постоянно бомбят, жить в постоянном страхе смерти, и они не выезжают.
Бред какой-то... Абсурд...
показать весь комментарий
15.11.2024 19:07 Ответить
В Маріуполь люди повертаються,бо немає за що жити.Тут ж одразу розділять.Наприклад захоче сім'я виїхати,з України,а чоловіка не пустять.
показать весь комментарий
15.11.2024 17:26 Ответить
На весні і в літку там садили красиві клумби.
показать весь комментарий
15.11.2024 17:19 Ответить
просто капець..., мерзенні тварюки, 2.5 роки під час війни звідти ходили евакуаційні поїзди та й не тільки... зараз все, місто вмирає...
показать весь комментарий
15.11.2024 17:22 Ответить
Треба провести тендер на постачання електрики і опалення, !!
показать весь комментарий
15.11.2024 18:09 Ответить
На заміну плитки,ремонт доріг,фарбуваня бордюрів,зміну табличок вулиць і ремонт світлофорів.
показать весь комментарий
15.11.2024 21:08 Ответить
 
 