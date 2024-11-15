Покровск на 40% без электричества, нет воды и отопления, - ГВА

Покровская громада продолжает находиться под ежедневными российскими обстрелами. Оккупанты обстреливают жилые кварталы Покровска и атакуют машины с гражданскими. В городе нет воды и отопления, есть проблемы с газо- и электроснабжением.

Об этом рассказал глава Покровской ГВА Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, ежедневно ситуация с безопасностью в громаде ухудшается.

"На днях под атаку БПЛА попала семья. Сын погиб. Они находились в собственном авто, в которое попал дрон. Идет охота на людей, поэтому оставаться в обществе крайне опасно", - рассказал Добряк.

Сейчас, по его словам, в Покровске остаются 11,5 тысяч местных жителей, из них 49 - несовершеннолетних.

Глава ГВА отмечает, что наблюдается замедление темпов эвакуации. Если раньше выезжало до 1000 человек в сутки, то сейчас - около 10, говорит Добряк.

"На сегодня Покровск живет без централизованного водоснабжения, местами - без газа и на 40% - без электричества. Полностью обесточены район Динасового завода, город Родинское и 4 села, где восстановить электроснабжение технически невозможно", - рассказал чиновник.

Кроме этого, он добавил, что этой зимой в городе не будет отопительного сезона. Поэтому руководство общины приняло решение о работе 6 теплопунктов.

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Напоследок Добряк призвал жителей Покровска, которые сейчас находятся в городе, эвакуироваться в более безопасные места.

"Пережить зиму без жизненно необходимых сервисов будет очень сложно, поэтому мы призываем наших людей, а это, преимущественно, пожилые люди, перезимовать в более безопасных регионах, где есть свет, отопление и вода. В Покровске для тех, кто останется, будут развернуты пункты обогрева. Они будут работать при минусовой температуре в тех местах, где полностью отсутствует электроснабжение. Хотя, учитывая составляющую безопасности, собирать людей в одном месте - не очень хорошая идея. Единственный верный путь спасти себя и своих близких - это эвакуация", - подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что из-за сложной ситуации с безопасностью в Покровске и Родинском Донецкой области прекращают работу банкоматы "Ощадбанка".

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