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Покровськ на 40% без електрики, немає води й опалення, - МВА

МВА про ситуацію в Покровську

Покровська громада продовжує перебувати під щоденними російськими обстрілами. Окупанти обстрілюють житлові квартали Покровська та атакують автівки з цивільними. У місті немає води й опалення, є проблеми з газо- та електропостачанням.

Про це розповів очільник Покровської МВА Сергій Добряк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, щодня безпекова ситуація в громаді погіршується.

"Днями під атаку БПЛА потрапила родина. Син загинув. Вони перебували у власному авто, в яке влучив дрон. Йде полювання на людей, тож залишатись в громаді вкрай небезпечно", - розповів Добряк.

Наразі, за його словами, у Покровську залишаються 11,5 тисяч місцевих жителів, з них 49 неповнолітніх.

Очільник МВА зазначає, що спостерігається сповільнення темпів евакуації. Якщо раніше виїжджало до 1000 осіб на добу, то зараз – близько 10, говорить Добряк.

"Станом на сьогодні Покровськ живе без централізованого водопостачання, подекуди без газу та на 40% без електрики. Повністю знеструмлені район Динасового заводу, місто Родинське та 4 села, де відновити електропостачання технічно неможливо", - розповів посадовець.

Крім цього, він додав, що цієї зими у місті не буде опалювального сезону. Тому керівництво громади  ухвалило рішення щодо роботи 6 теплопунктів.

Читайте також: У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина, місто відкрите для в’їзду-виїзду, - ОВА

Наостанок Добряк закликав жителів Покровська, які наразі перебувають у місті, евакуюватися до безпечніших місць.

"Пережити зиму без життєво необхідних сервісів буде дуже складно, тому ми закликаємо наших людей, а це, переважно, люди похилого віку, перезимувати в більш безпечних регіонах, де є світло, опалення і вода. У Покровську для тих, хто залишиться, будуть розгорнуті пункти обігріву. Вони працюватимуть при мінусовій температурі в тих місцях, де повністю відсутнє електропостачання. Хоча, враховуючи безпекову складову, збирати людей в одному місці – не дуже гарна ідея. Єдиний вірний шлях врятувати себе та своїх близьких – це евакуація", - наголосив посадовець.

Раніше повідомлялося, що через складну безпекову ситуацію у Покровську та Родинському Донецької області припиняють роботу банкомати "Ощадбанку".

Дивіться також: Окупанти завдали авіаудару по Покровську: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (8302) Покровськ (600)


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Трясця, наКуя там ще цивільні ? Щоб бути тягарем для військових ? Є у тих людей якась совість чи ні ? Якщо ждун, то чекай дрон у сраку. А якщо НІКУДИ їхати, то не брешіть ! Треба ж так не любити себе й близьких. Знайдеться прихисток, аби бажання було. У селі. Чи не комфорт ?
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15.11.2024 17:18 Відповісти
За які шиши вони десь мають жити? Уряд крадіїв зеленського провалив допомогу переселенцям.
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15.11.2024 17:21 Відповісти
В смысле за какие?
За свои - переселяются, находят работу и живут как все, работы много, было бы желание.
У меня в голове не укладывается, как можно оставаться жить в городе, который постоянно бомбят, жить в постоянном страхе смерти, и они не выезжают.
Бред какой-то... Абсурд...
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15.11.2024 19:07 Відповісти
В Маріуполь люди повертаються,бо немає за що жити.Тут ж одразу розділять.Наприклад захоче сім'я виїхати,з України,а чоловіка не пустять.
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15.11.2024 17:26 Відповісти
На весні і в літку там садили красиві клумби.
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15.11.2024 17:19 Відповісти
просто капець..., мерзенні тварюки, 2.5 роки під час війни звідти ходили евакуаційні поїзди та й не тільки... зараз все, місто вмирає...
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15.11.2024 17:22 Відповісти
Треба провести тендер на постачання електрики і опалення, !!
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15.11.2024 18:09 Відповісти
На заміну плитки,ремонт доріг,фарбуваня бордюрів,зміну табличок вулиць і ремонт світлофорів.
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15.11.2024 21:08 Відповісти
 
 