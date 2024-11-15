Покровськ на 40% без електрики, немає води й опалення, - МВА

Покровська громада продовжує перебувати під щоденними російськими обстрілами. Окупанти обстрілюють житлові квартали Покровська та атакують автівки з цивільними. У місті немає води й опалення, є проблеми з газо- та електропостачанням.

Про це розповів очільник Покровської МВА Сергій Добряк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, щодня безпекова ситуація в громаді погіршується.

"Днями під атаку БПЛА потрапила родина. Син загинув. Вони перебували у власному авто, в яке влучив дрон. Йде полювання на людей, тож залишатись в громаді вкрай небезпечно", - розповів Добряк.

Наразі, за його словами, у Покровську залишаються 11,5 тисяч місцевих жителів, з них 49 неповнолітніх.

Очільник МВА зазначає, що спостерігається сповільнення темпів евакуації. Якщо раніше виїжджало до 1000 осіб на добу, то зараз – близько 10, говорить Добряк.

"Станом на сьогодні Покровськ живе без централізованого водопостачання, подекуди без газу та на 40% без електрики. Повністю знеструмлені район Динасового заводу, місто Родинське та 4 села, де відновити електропостачання технічно неможливо", - розповів посадовець.

Крім цього, він додав, що цієї зими у місті не буде опалювального сезону. Тому керівництво громади ухвалило рішення щодо роботи 6 теплопунктів.

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Наостанок Добряк закликав жителів Покровська, які наразі перебувають у місті, евакуюватися до безпечніших місць.

"Пережити зиму без життєво необхідних сервісів буде дуже складно, тому ми закликаємо наших людей, а це, переважно, люди похилого віку, перезимувати в більш безпечних регіонах, де є світло, опалення і вода. У Покровську для тих, хто залишиться, будуть розгорнуті пункти обігріву. Вони працюватимуть при мінусовій температурі в тих місцях, де повністю відсутнє електропостачання. Хоча, враховуючи безпекову складову, збирати людей в одному місці – не дуже гарна ідея. Єдиний вірний шлях врятувати себе та своїх близьких – це евакуація", - наголосив посадовець.

Раніше повідомлялося, що через складну безпекову ситуацію у Покровську та Родинському Донецької області припиняють роботу банкомати "Ощадбанку".

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