Шольц заявив, що Трамп під час розмови з ним виклав "більш нюансовану" позицію щодо України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп під час розмови з ним виклав "більш нюансовану" позицію щодо України.
Про це німецький політик сказав в в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Шольца, його бесіда із Трампом, була, "можливо, на диво, дуже детальною і доброю".
Політик зазначив, що під час обговорення із новообраним президентом США війни в Україні, у нього склалося враження, що Трамп "має більш нюансовану позицію, ніж це часто вважається". Однак німецький політик не уточнив, що має на увазі.
Крім цього, канцлер Німеччини сказав, що в розмові обраний президент США не дав "жодних ознак" того, що укладе угоду з Росією щодо України в обхід інтересів Києва.
Шольц додав, що Німеччина своєю чергою не погодиться на "мир під диктатом".
Нагадаємо, що Шольц та Трамп говорили по телефону 10 листопада.
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Максимум що буде, це вдасться лишити Україні запорізьку і харківську.
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Миграционный режим можно ужесточать и без правых с их союзничеством с рашкой.
"Приход в воюющей стране к власти «Квартала-95» означал катастрофу - но катастрофу только для одной страны, Украины.
Приход к власти людей, которые будут работать директорами национальной разведки единственной сверхждержавы в мире, политика которой влияет на всю планету, уверенные, что в Украине существуют биолаборатории, и министрами обороны, уверенные, что микробов не существует, потому что он их не видит, и поэтому можно по десять лет не мыть руки; а МОЗом будет заправлять фрик-антиваксер, и всему этому будет советовать Маск… эти - идейные искренне. И это будет предельно деструктивная сила".
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