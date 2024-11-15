Шольц заявив, що Трамп під час розмови з ним виклав "більш нюансовану" позицію щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп під час розмови з ним виклав "більш нюансовану" позицію щодо України.

Про це німецький політик сказав в в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Шольца, його бесіда із Трампом, була, "можливо, на диво, дуже детальною і доброю".

Політик зазначив, що під час обговорення із новообраним президентом США війни в Україні, у нього склалося враження, що Трамп "має більш нюансовану позицію, ніж це часто вважається". Однак німецький політик не уточнив, що має на увазі.

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Крім цього, канцлер Німеччини сказав, що в розмові обраний президент США не дав "жодних ознак" того, що укладе угоду з Росією щодо України в обхід інтересів Києва.

Шольц додав, що Німеччина своєю чергою не погодиться на "мир під диктатом".

Нагадаємо, що Шольц та Трамп говорили по телефону 10 листопада.

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