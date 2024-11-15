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Шольц після розмови з Путіним зателефонував Туску: підтвердив позицію "нічого про Україну без України"

Туск поговорив із Шольцом

Канцлер ФРН Олаф Шольц зателефонував прем’єру Польщі Дональду Туску та розповів тому про свою розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це у соцмережі Х повідомив глава польського уряду Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Туска, нещодавно він отримав дзвінок від Шольца. Під час розмови канцлер Німеччини розповів польському колезі деталі своєї розмови з Путіним.

"Мені було приємно дізнатися, що канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив польську позицію: нічого про Україну без України", - розповів Туск.

Нагадаємо, що 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Читайте також: Зеленський застерігав Шольца від дзвінка Путіну, - Reuters

Автор: 

путін (23746) Туск (513) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+7
Шольц після розмови з Путіним зателефонував Туску: підтвердив позицію "нічого про Україну без України" Джерело:

Знущається?
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15.11.2024 18:27
+6
Або Шольц розмовляв у присутності України, або просто ********.
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15.11.2024 18:24
+5
Шольц подзвонив *****, одразу сказав йому "нічого про Україну без України" та поклав слухавку. ***** тепер в ах@є не знає як йому бути. Чи ботоксом обколотися чи мальчіка в трусєлях в пупік цьомнути ... Карочє ху@ло в полном смятєніі ... Ай да Шольц, ай да молодець!
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15.11.2024 18:32
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Так він же обіцяв Зеленському подзвонити, а не Туску? Чи ***** інші розпорядження дав?
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15.11.2024 18:23 Відповісти
Або Шольц розмовляв у присутності України, або просто ********.
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15.11.2024 18:24 Відповісти
Однозначно, просто *******в.
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15.11.2024 19:11 Відповісти
Один бовтун подзвонив другому,другий третьому,третій четвертому,четвертий першому,перший другому і так по колу!
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15.11.2024 18:25 Відповісти
Шольц після розмови з Путіним зателефонував Туску: підтвердив позицію "нічого про Україну без України" Джерело:

Знущається?
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15.11.2024 18:27 Відповісти
і тут щас зєля, нюхне, вибігає і як врєжеть уже в "вечірньому відосику" - "Україна готова прийняти любу позицію...."
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15.11.2024 18:30 Відповісти
Шольц подзвонив *****, одразу сказав йому "нічого про Україну без України" та поклав слухавку. ***** тепер в ах@є не знає як йому бути. Чи ботоксом обколотися чи мальчіка в трусєлях в пупік цьомнути ... Карочє ху@ло в полном смятєніі ... Ай да Шольц, ай да молодець!
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15.11.2024 18:32 Відповісти
У Кремлі оприлюднили заяву за підсумками розмови Олафа Шольца і Владіміра Путіна, в ході якої кремлівський правитель виклав свої ультиматуми і озвучені не раз тези...

Шольц, вислухавши вчергове про пекельні борошна *****, кінчив.
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15.11.2024 18:32 Відповісти
Просто таки невідривно сидять на телефонах!
Захрипли, в роті пересохло, попоїстоньки ніколи - біда та й годі!
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15.11.2024 18:38 Відповісти
Ааххаахахахаха ну прям інігдот
Шольц говорив з ****** про Україну, яка напено на марсі знаходиться
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15.11.2024 18:42 Відповісти
Кацапи на своїх ресурсах святкують перемогу росії над Європою після цієї розмови! Вони не виправні. Тільки знищення...
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15.11.2024 18:53 Відповісти
И правильно делают
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15.11.2024 20:03 Відповісти
Шольц звонив )(уйлу з Банкової ?
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15.11.2024 19:17 Відповісти
жалкий,трусливый уродец!
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15.11.2024 19:44 Відповісти
"Діяльність" Шольца нагадує мемчик про "труси і хрєстік".
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15.11.2024 20:09 Відповісти
 
 