Шольц після розмови з Путіним зателефонував Туску: підтвердив позицію "нічого про Україну без України"

Канцлер ФРН Олаф Шольц зателефонував прем’єру Польщі Дональду Туску та розповів тому про свою розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це у соцмережі Х повідомив глава польського уряду Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Туска, нещодавно він отримав дзвінок від Шольца. Під час розмови канцлер Німеччини розповів польському колезі деталі своєї розмови з Путіним.

"Мені було приємно дізнатися, що канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив польську позицію: нічого про Україну без України", - розповів Туск.

Нагадаємо, що 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

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