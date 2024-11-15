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Зеленський застерігав Шольца від дзвінка Путіну, - Reuters

Зеленський застерігав Шольца від розмови із путіним

Канцлер ФРН Олаф Шольц заздалегідь поінформував президента України Володимира Зеленського про свої плани поговорити з диктатором РФ Володимиром Путіним. Український лідер застерігав канцлера Німеччини від дзвінка керманичу РФ.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Канцлер повідомив нашому президенту, що планує поговорити з Путіним. Президент сказав, що це тільки допоможе Путіну, зменшивши його ізоляцію. Путін не хоче справжнього миру, він хоче перерви", - розповів співрозмовник агентства.

В Офісі президента додають, що такі розмови з Путіним дадуть змогу Росії змінити обстановку і продовжити війну.

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"Це не принесе миру, тому що Путін просто повторить брехню, яку він говорив роками, створюючи враження, що він більше не ізольований",- говорить джерело.

Нагадаємо, що 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Читайте також: Шольц після розмови з Путіним планує поговорити із Зеленським

Автор: 

Зеленський (23659) путін (23746) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+5
Підстилку ху@ла Орбана Зєля не застерігав, коли той збирався ЇХАТИ до ху@ла, а не просто поговорити по телефону.
Й ще після поїздки Орбана до ху@ла прийняв його в своїй ОПі.
І не бикував.

Зєля постійно висуває претензії тим, хто найбільше допомагає Україні і вилизує шісток ху@ла.
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15.11.2024 18:39
+3
Міг би просто заборонити. Він занадто ліберальний.
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15.11.2024 18:07
+3
Може канцлер роботу підшукував?
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15.11.2024 18:12
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Шольц ніби вже "кульгава качка". Чого він так заметушився - зАгадка.
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15.11.2024 18:03 Відповісти
Він просто бухгалтер старої манди мєркєльші.
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15.11.2024 18:21 Відповісти
Міг би просто заборонити. Він занадто ліберальний.
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15.11.2024 18:07 Відповісти
Може канцлер роботу підшукував?
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15.11.2024 18:12 Відповісти
Шольц це денацифікований німець якого "кастрували" виною за холокост і фашистський режим Гітлера. Німці вже втратили дух і силу. Це бюргери і споживачі баварських сосисок під "американською парасолькою"... А якщо "парасольку" приберуть то постмодерним толерастам доведеться обтікати і влазити в кацапсько-китайське ярмо...
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15.11.2024 18:24 Відповісти
Чого це Шольц лізе поперед вави в пекло?
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15.11.2024 18:29 Відповісти
Тут бубочка правий.
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15.11.2024 18:32 Відповісти
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15.11.2024 18:34 Відповісти
Підстилку ху@ла Орбана Зєля не застерігав, коли той збирався ЇХАТИ до ху@ла, а не просто поговорити по телефону.
Й ще після поїздки Орбана до ху@ла прийняв його в своїй ОПі.
І не бикував.

Зєля постійно висуває претензії тим, хто найбільше допомагає Україні і вилизує шісток ху@ла.
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15.11.2024 18:39 Відповісти
Хто ти такий!
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15.11.2024 18:47 Відповісти
Є одна мисль - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
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15.11.2024 19:20 Відповісти
І шо йому сказав хер Шольц ? Шось типу "аншлох, бонелох"?
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15.11.2024 18:50 Відповісти
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15.11.2024 19:02 Відповісти
тому що тіко шмаркля має ексклюзивну привілею смоктати х...лу та вилізувати йому дупу
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16.11.2024 10:29 Відповісти
 
 