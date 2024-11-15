Зеленський застерігав Шольца від дзвінка Путіну, - Reuters
Канцлер ФРН Олаф Шольц заздалегідь поінформував президента України Володимира Зеленського про свої плани поговорити з диктатором РФ Володимиром Путіним. Український лідер застерігав канцлера Німеччини від дзвінка керманичу РФ.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Канцлер повідомив нашому президенту, що планує поговорити з Путіним. Президент сказав, що це тільки допоможе Путіну, зменшивши його ізоляцію. Путін не хоче справжнього миру, він хоче перерви", - розповів співрозмовник агентства.
В Офісі президента додають, що такі розмови з Путіним дадуть змогу Росії змінити обстановку і продовжити війну.
"Це не принесе миру, тому що Путін просто повторить брехню, яку він говорив роками, створюючи враження, що він більше не ізольований",- говорить джерело.
Нагадаємо, що 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.
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Й ще після поїздки Орбана до ху@ла прийняв його в своїй ОПі.
І не бикував.
Зєля постійно висуває претензії тим, хто найбільше допомагає Україні і вилизує шісток ху@ла.