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Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину, - Reuters

Зеленський застерігав Шольца від розмови із путіним

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заранее проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своих планах поговорить с диктатором РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер предостерегал канцлера Германии от звонка руководителю РФ.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва", - рассказал собеседник агентства.

В Офисе президента добавляют, что такие разговоры с Путиным позволят России изменить обстановку и продолжить войну.

Читайте также: Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого мира, - правительство ФРГ

"Это не принесет мира, потому что Путин просто повторит ложь, которую он говорил годами, создавая впечатление, что он больше не изолирован",- говорит источник.

Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

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Автор: 

Зеленский (20185) путин (31191) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+5
Підстилку ху@ла Орбана Зєля не застерігав, коли той збирався ЇХАТИ до ху@ла, а не просто поговорити по телефону.
Й ще після поїздки Орбана до ху@ла прийняв його в своїй ОПі.
І не бикував.

Зєля постійно висуває претензії тим, хто найбільше допомагає Україні і вилизує шісток ху@ла.
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15.11.2024 18:39
+3
Міг би просто заборонити. Він занадто ліберальний.
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15.11.2024 18:07
+3
Може канцлер роботу підшукував?
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15.11.2024 18:12
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Шольц ніби вже "кульгава качка". Чого він так заметушився - зАгадка.
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15.11.2024 18:03 Ответить
Він просто бухгалтер старої манди мєркєльші.
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15.11.2024 18:21 Ответить
Міг би просто заборонити. Він занадто ліберальний.
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15.11.2024 18:07 Ответить
Може канцлер роботу підшукував?
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15.11.2024 18:12 Ответить
Шольц це денацифікований німець якого "кастрували" виною за холокост і фашистський режим Гітлера. Німці вже втратили дух і силу. Це бюргери і споживачі баварських сосисок під "американською парасолькою"... А якщо "парасольку" приберуть то постмодерним толерастам доведеться обтікати і влазити в кацапсько-китайське ярмо...
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15.11.2024 18:24 Ответить
Чого це Шольц лізе поперед вави в пекло?
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15.11.2024 18:29 Ответить
Тут бубочка правий.
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15.11.2024 18:32 Ответить
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15.11.2024 18:34 Ответить
Підстилку ху@ла Орбана Зєля не застерігав, коли той збирався ЇХАТИ до ху@ла, а не просто поговорити по телефону.
Й ще після поїздки Орбана до ху@ла прийняв його в своїй ОПі.
І не бикував.

Зєля постійно висуває претензії тим, хто найбільше допомагає Україні і вилизує шісток ху@ла.
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15.11.2024 18:39 Ответить
Хто ти такий!
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15.11.2024 18:47 Ответить
Є одна мисль - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
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15.11.2024 19:20 Ответить
І шо йому сказав хер Шольц ? Шось типу "аншлох, бонелох"?
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15.11.2024 18:50 Ответить
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15.11.2024 19:02 Ответить
тому що тіко шмаркля має ексклюзивну привілею смоктати х...лу та вилізувати йому дупу
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16.11.2024 10:29 Ответить
 
 