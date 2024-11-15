Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину, - Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заранее проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своих планах поговорить с диктатором РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер предостерегал канцлера Германии от звонка руководителю РФ.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва", - рассказал собеседник агентства.

В Офисе президента добавляют, что такие разговоры с Путиным позволят России изменить обстановку и продолжить войну.

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"Это не принесет мира, потому что Путин просто повторит ложь, которую он говорил годами, создавая впечатление, что он больше не изолирован",- говорит источник.

Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

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