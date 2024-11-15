Шольц после разговора с Путиным позвонил Туску: подтвердил позицию "ничего об Украине без Украины"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил премьеру Польши Дональду Туску и рассказал тому о своем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом в соцсети Х сообщил глава польского правительства Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Туска, недавно он получил звонок от Шольца. Во время разговора канцлер Германии рассказал польскому коллеге детали своего разговора с Путиным.

"Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил польскую позицию: ничего об Украине без Украины", - рассказал Туск.

Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

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