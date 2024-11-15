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Новости
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Шольц после разговора с Путиным позвонил Туску: подтвердил позицию "ничего об Украине без Украины"

Туск поговорив із Шольцом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил премьеру Польши Дональду Туску и рассказал тому о своем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом в соцсети Х сообщил глава польского правительства Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Туска, недавно он получил звонок от Шольца. Во время разговора канцлер Германии рассказал польскому коллеге детали своего разговора с Путиным.

"Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил польскую позицию: ничего об Украине без Украины", - рассказал Туск.

Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

Также читайте: Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину, - Reuters

путин (31191) Туск (731) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+7
Шольц після розмови з Путіним зателефонував Туску: підтвердив позицію "нічого про Україну без України" Джерело:

Знущається?
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15.11.2024 18:27
+6
Або Шольц розмовляв у присутності України, або просто ********.
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15.11.2024 18:24
+5
Шольц подзвонив *****, одразу сказав йому "нічого про Україну без України" та поклав слухавку. ***** тепер в ах@є не знає як йому бути. Чи ботоксом обколотися чи мальчіка в трусєлях в пупік цьомнути ... Карочє ху@ло в полном смятєніі ... Ай да Шольц, ай да молодець!
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15.11.2024 18:32
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Так він же обіцяв Зеленському подзвонити, а не Туску? Чи ***** інші розпорядження дав?
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15.11.2024 18:23 Ответить
Або Шольц розмовляв у присутності України, або просто ********.
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15.11.2024 18:24 Ответить
Однозначно, просто *******в.
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15.11.2024 19:11 Ответить
Один бовтун подзвонив другому,другий третьому,третій четвертому,четвертий першому,перший другому і так по колу!
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15.11.2024 18:25 Ответить
Шольц після розмови з Путіним зателефонував Туску: підтвердив позицію "нічого про Україну без України" Джерело:

Знущається?
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15.11.2024 18:27 Ответить
і тут щас зєля, нюхне, вибігає і як врєжеть уже в "вечірньому відосику" - "Україна готова прийняти любу позицію...."
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15.11.2024 18:30 Ответить
Шольц подзвонив *****, одразу сказав йому "нічого про Україну без України" та поклав слухавку. ***** тепер в ах@є не знає як йому бути. Чи ботоксом обколотися чи мальчіка в трусєлях в пупік цьомнути ... Карочє ху@ло в полном смятєніі ... Ай да Шольц, ай да молодець!
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15.11.2024 18:32 Ответить
У Кремлі оприлюднили заяву за підсумками розмови Олафа Шольца і Владіміра Путіна, в ході якої кремлівський правитель виклав свої ультиматуми і озвучені не раз тези...

Шольц, вислухавши вчергове про пекельні борошна *****, кінчив.
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15.11.2024 18:32 Ответить
Просто таки невідривно сидять на телефонах!
Захрипли, в роті пересохло, попоїстоньки ніколи - біда та й годі!
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15.11.2024 18:38 Ответить
Ааххаахахахаха ну прям інігдот
Шольц говорив з ****** про Україну, яка напено на марсі знаходиться
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15.11.2024 18:42 Ответить
Кацапи на своїх ресурсах святкують перемогу росії над Європою після цієї розмови! Вони не виправні. Тільки знищення...
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15.11.2024 18:53 Ответить
И правильно делают
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15.11.2024 20:03 Ответить
Шольц звонив )(уйлу з Банкової ?
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15.11.2024 19:17 Ответить
жалкий,трусливый уродец!
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15.11.2024 19:44 Ответить
"Діяльність" Шольца нагадує мемчик про "труси і хрєстік".
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15.11.2024 20:09 Ответить
 
 