Шольц после разговора с Путиным позвонил Туску: подтвердил позицию "ничего об Украине без Украины"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил премьеру Польши Дональду Туску и рассказал тому о своем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом в соцсети Х сообщил глава польского правительства Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Туска, недавно он получил звонок от Шольца. Во время разговора канцлер Германии рассказал польскому коллеге детали своего разговора с Путиным.
"Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил польскую позицию: ничего об Украине без Украины", - рассказал Туск.
Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.
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Шольц, вислухавши вчергове про пекельні борошна *****, кінчив.
Захрипли, в роті пересохло, попоїстоньки ніколи - біда та й годі!
Шольц говорив з ****** про Україну, яка напено на марсі знаходиться