Бійці 5-ї ОШБр скидами з дронів знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ дронами знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку фронту у Донецькій області.
Відповідне відео опубліковано телеграм-каналом Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
💥💥🔥💥🔥💥💥💨