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Бійці 5-ї ОШБр скидами з дронів знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ дронами знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку фронту у Донецькій області.

Відповідне відео опубліковано телеграм-каналом Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

дрони (4690) 5 ОШБр (96)


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Здасться, у однога падла щось з собою було! Шана 5-й від рідного міста!))))
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15.11.2024 21:46 Відповісти
Не думали , не гадали..
💥💥🔥💥🔥💥💥💨
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15.11.2024 22:31 Відповісти
Ну во первих , це красиво 👍
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16.11.2024 21:12 Відповісти
 
 