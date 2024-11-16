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Новини Війна
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Під час штурму на Курському напрямку росіяни втратили 17 одиниць техніки на українських мінах, - Павлюк. ВIДЕО

Під час штурму на Курському напрямку російські загарбники втратили на мінах щонайменше 17 одиниць техніки.

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Курщина. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки - тільки через підрив на мінах", - зазначив Павлюк.

Павлюк розповів, що мінно-вибухові загородження, на яких підірвалась техніка росіян, встановлювали фахівці 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперні підрозділи інших частин сухопутних військ.

За даними командувача, підірвана російська техніка складає 30% від всієї задіяної ворогом у просуванні.

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Автор: 

знищення (7131) Павлюк Олександр (216) Курськ (1083)


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По Днiпру? Чи по Тисi?
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16.11.2024 16:31 Відповісти
Павлюк ! 17 - це не твій рівень! 170...
СВ може більше, не піарся.....
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16.11.2024 16:33 Відповісти
Я якби ніхто не знімав міни біля Чонгару і Маріуполя, то де б зараз були кацапи?
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16.11.2024 17:15 Відповісти
В Чонгарі б так в 2022 році
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16.11.2024 17:21 Відповісти
Як підари проскочили за пару годин під Київ?
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16.11.2024 17:40 Відповісти
Слава і подяка героїчним ЗСУ!
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17.11.2024 11:27 Відповісти
 
 