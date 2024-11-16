Оккупанты жалуются на проблемы с продовольственным обеспечением: "На восьмерых людей - один паек". ВИДЕО

Российские военнослужащие на Запорожском направлении жалуются на проблемы с продовольственным обеспечением.

На видео солдат вражеской армии продемонстрировал, как один набор продуктов им приходится делить на восемь человек, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот у нас обед. Один паек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь на восемь человек. Один паек. Все, пацаны, наелись, да?", - прокомментировал видео оккупант.

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