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Новости Видео Война
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Оккупанты жалуются на проблемы с продовольственным обеспечением: "На восьмерых людей - один паек". ВИДЕО

Российские военнослужащие на Запорожском направлении жалуются на проблемы с продовольственным обеспечением.

На видео солдат вражеской армии продемонстрировал, как один набор продуктов им приходится делить на восемь человек, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот у нас обед. Один паек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь на восемь человек. Один паек. Все, пацаны, наелись, да?", - прокомментировал видео оккупант.

Также смотрите: Защищая Украину, на фронте погиб воин родом с Николаевщины Леонид Бондарь. ФОТО

армия РФ (19224) продукты (1532) Запорожская область (3083)


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Топ комментарии
+18
Пусть жрут друг друга.
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16.11.2024 16:23
+11
Жирують
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16.11.2024 16:21
+10
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16.11.2024 16:30
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Жирують
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16.11.2024 16:21 Ответить
півні?
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16.11.2024 18:33 Ответить
Пусть жрут друг друга.
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16.11.2024 16:23 Ответить


вони так і роблять
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16.11.2024 19:49 Ответить
Те, що вони називають себе "окупантами в Криму" - це вже дуже добре 👍
Значить - Крим це Україна!
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16.11.2024 17:33 Ответить
При втечі із в"язниці беруть одного "біглого" щоб по дорозі з"їсти.... Хто там із 8-ми самий "жирний"?
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16.11.2024 16:26 Ответить
Підножним кормом харчуйтеся! Черв'яків викопуйте, кору з дерев жеріть, падли кацапські!
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16.11.2024 16:29 Ответить
Так ви ж людожери , ваше начальство розраховує на ваші харчові захцянки .
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16.11.2024 16:29 Ответить
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16.11.2024 16:30 Ответить
Нефіх жрать! Треба прєкрасную Расію от укронацистофашистобандерокаратєлєй асвабаждать!
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16.11.2024 16:32 Ответить
Кацапи з бурятами голодні, але шось мені підказує вони чи п'яні чи ще не вихмились
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16.11.2024 16:35 Ответить
Тебе не жерти, а подихати відправили, а сухий корм, з'їдає той, хто вижив. Ху... лостан думає про тебе.
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16.11.2024 16:43 Ответить
Смокчить прутні друг в друга, на якийсь час вистачить...
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16.11.2024 16:48 Ответить
Абсолютно вірний розрахунок. З восьми один буде у подоні розповідати "камандіри ****@лі самі с'**@лісь все 200-є я адін вижил і сажрал пайок".
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16.11.2024 16:49 Ответить
А смоли гарячої не хочете? Будете ситі.
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16.11.2024 16:49 Ответить
А водичка, схоже, наша, на Оболонь Прозору дуже схожа.
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16.11.2024 17:06 Ответить
Погане добриво вийде, негайно додайте паєк.
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16.11.2024 17:07 Ответить
Єштє чучхєров ( Чучхєістов) а нє собак!!
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16.11.2024 17:27 Ответить
Та то таке, лугондони чекали рузский мір, він прийшов і вони їх нагодують, або рузский мір сам продукти відбере у лугондонів.
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16.11.2024 17:41 Ответить
Сиділи в блокаді (у березні 2022-го) - дочка варила їсти для хлопців на передову. Приїжджали, забирали термоси... Хай кацапи звернуться до тих, кого вони прийшли "асвабаждать"... Може, нагодують?...
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16.11.2024 18:35 Ответить
От скажить мені, чим оці розкосооке сміття та гівно людства незадоволено? Нема чого їсти? Так смокчить один у одного. Чи ви так у себе у стойбіщах та аулах не робите?
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16.11.2024 18:43 Ответить
які проблеми? хай з вісьмох вибирають самого товстого.
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16.11.2024 19:00 Ответить
а в полоні вечеря...макарони дають...
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16.11.2024 19:12 Ответить
макарони.., а смоли гарячої, не!..
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16.11.2024 20:13 Ответить
Дивишся на цих дегенератів, на цих гидотних потвор, *******..... втАрАя арМія МірА, тьху.....
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16.11.2024 20:06 Ответить
мене вже на сльозу пробиває!..
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16.11.2024 20:11 Ответить
а ви як у пісні співаєтся: - Сідят і кушают бойци товаріщей своіх
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16.11.2024 20:30 Ответить
Блантер, в лесу прифронтовом...
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16.11.2024 20:38 Ответить
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16.11.2024 21:44 Ответить
У кацапів розрахунок простий--з 8 залишиться живим тільки один.
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16.11.2024 23:27 Ответить
Половина пойдёт на фарш. Остальные могут его съесть.
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17.11.2024 00:17 Ответить
 
 