Защищая Украину, на фронте погиб воин родом с Николаевщины Леонид Бондарь. ФОТО
Завтра, 17 ноября 2024 года Вознесенщина Николаевской области попрощается с защитником Украины, жителем г. Вознесенска - Бондарем Леонидом Викторовичем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу городских властей Вознесенска.
Как отмечается, Леонид Викторович был призван на военную службу по мобилизации Вознесенским РТЦК и СП Николаевской области. Погиб 6 ноября 2024 года во время артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил РФ вблизи Харьковской области, защищая свободу и независимость Украины.
Прощание с защитником состоится в 11:00 часов. Похоронят его на Центральном кладбище.
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