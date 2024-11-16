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Новини Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн родом із Миколаївщини Леонід Бондар. ФОТО

Пам'ять про загиблих воїнів

Завтра, 17 листопада 2024 року Вознесенщина Миколаївської області попрощається із захисником України, мешканцем м. Вознесенськ - Бондарем Леонідом Вікторовичем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міської влади Вознесенська.

Як зазначається, Леонід Вікторович був призваний на військову службу під час мобілізації Вознесенським РТЦК та СП Миколаївської області, загинув 6 листопада 2024 року під час артилерійського обстрілу з боку збройних сил РФ поблизу Харківської області, захищаючи волю та незалежність України.

Прощання із захисником відбудеться об 11:00 годині. Поховають його на Центральному кладовищі.

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загиблий воїн Леонід Бондар

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втрати (4381)


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Вічна Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Леоніда !!
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16.11.2024 14:15 Відповісти
Мужик!
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16.11.2024 15:11 Відповісти
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16.11.2024 15:37 Відповісти
Слава Герою ! .. йому 50+...
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16.11.2024 15:39 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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16.11.2024 15:45 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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16.11.2024 15:54 Відповісти
 
 