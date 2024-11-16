Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн родом із Миколаївщини Леонід Бондар. ФОТО

Завтра, 17 листопада 2024 року Вознесенщина Миколаївської області попрощається із захисником України, мешканцем м. Вознесенськ - Бондарем Леонідом Вікторовичем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міської влади Вознесенська.

Як зазначається, Леонід Вікторович був призваний на військову службу під час мобілізації Вознесенським РТЦК та СП Миколаївської області, загинув 6 листопада 2024 року під час артилерійського обстрілу з боку збройних сил РФ поблизу Харківської області, захищаючи волю та незалежність України.

Прощання із захисником відбудеться об 11:00 годині. Поховають його на Центральному кладовищі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік