Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн родом із Миколаївщини Леонід Бондар. ФОТО
Завтра, 17 листопада 2024 року Вознесенщина Миколаївської області попрощається із захисником України, мешканцем м. Вознесенськ - Бондарем Леонідом Вікторовичем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міської влади Вознесенська.
Як зазначається, Леонід Вікторович був призваний на військову службу під час мобілізації Вознесенським РТЦК та СП Миколаївської області, загинув 6 листопада 2024 року під час артилерійського обстрілу з боку збройних сил РФ поблизу Харківської області, захищаючи волю та незалежність України.
Прощання із захисником відбудеться об 11:00 годині. Поховають його на Центральному кладовищі.
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