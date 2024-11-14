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Новости Война
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На фронте погибла госпитальер Мария-Христина Двойник

В среду, 13 ноября, во время выезда на эвакуацию за ранеными погибла госпитальер Мария-Христина (Альпака) Двойник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры" и его основательница Яна Зинкевич.

Загинула Марія-Христина Двойнік

"Вчера, во время ротации на фронте погибла госпитальер - Двойник Мария-Христина, подруга Альпака. Очень светлый, неугомонный, стремящийся к знаниям, целеустремленный человек, который строил множество планов на будущее и самоотверженно любил то, чем занимался", - написали в батальоне.

Там также отметили, что Мария-Христина волонтерила, закрывала большие собрания и мечтала о восстановлении Украины после победы.

"Светлая память нашей смелой сестре Альпаке. Она оставила после себя теплые воспоминания, которые будут жить в наших сердцах. Ее подвиг никогда не будет забыт. Кланяемся за каждую спасенную жизнь в этой войне", - добавила Зинкевич.

В батальоне добавили, что информация о захоронении Марии-Христины будет опубликована позже.

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потери (4378)


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Топ комментарии
+58
вічна пам'ять та вічна дяка...
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14.11.2024 12:39
+27
Сонечко((. Як же ж боляче втрачати таких Українців та Українок.. Дякую тобі, сестричко, і пробач, що не вберегли твоє молоде життя.. Спочивай у мирі, красуня. Навічно молода. Співчуття побратимам та посестрам, близьким Марії-Христини.
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14.11.2024 12:52
+25
Біль.
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14.11.2024 12:42
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вічна пам'ять та вічна дяка...
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14.11.2024 12:39 Ответить
Боже зроби так щоб на війні не гинули діти. Покарай вбивць
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14.11.2024 13:43 Ответить
Біль.
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14.11.2024 12:42 Ответить
Сонечко((. Як же ж боляче втрачати таких Українців та Українок.. Дякую тобі, сестричко, і пробач, що не вберегли твоє молоде життя.. Спочивай у мирі, красуня. Навічно молода. Співчуття побратимам та посестрам, близьким Марії-Христини.
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14.11.2024 12:52 Ответить
До всього можна звикнути... Але до смертей найкращіх,молодих -ніколи! Шоразу як читаєш про загибель наших діточок- нестерпа біль і щем у серці!
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14.11.2024 13:00 Ответить
Я буду різати і вбивати орків доки житиму!

Пробач, ДОНЕЧКО, ПРОБАЧ!!!

Слава Тобі Воїне навіки!
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14.11.2024 13:01 Ответить
усіх і відразу?
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14.11.2024 19:28 Ответить
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14.11.2024 13:02 Ответить
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14.11.2024 13:08 Ответить
Саівчуваємо рідним загиблої...Вічна Память....
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14.11.2024 13:43 Ответить
Чи зійде з Неба благодать
На тлен життя, щоб знов воскрести,
Та далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю....@
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14.11.2024 14:10 Ответить
Вибач що не вберегли і низькій уклін Героїні(
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14.11.2024 14:18 Ответить
Вічна пам'ять Захисниці України . чому гинуть найкращі.
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14.11.2024 14:32 Ответить
земля пухом и Царство небесное.
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14.11.2024 14:34 Ответить
Молода , красива , дуже шкода .Вічная пам'ять і Царство небесне .
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14.11.2024 15:03 Ответить
СУМ 💔
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14.11.2024 16:03 Ответить
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14.11.2024 18:14 Ответить
Вічна пам'ять тобі героїня!!! Земле тобі пухом, спочивай з миром. Ти зробила все те що многим не под силу.
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14.11.2024 18:21 Ответить
Земля пухом. Девочки воюют пока ухилянты кошового ждут ((((
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15.11.2024 00:01 Ответить
 
 