На фронте погибла госпитальер Мария-Христина Двойник
В среду, 13 ноября, во время выезда на эвакуацию за ранеными погибла госпитальер Мария-Христина (Альпака) Двойник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры" и его основательница Яна Зинкевич.
"Вчера, во время ротации на фронте погибла госпитальер - Двойник Мария-Христина, подруга Альпака. Очень светлый, неугомонный, стремящийся к знаниям, целеустремленный человек, который строил множество планов на будущее и самоотверженно любил то, чем занимался", - написали в батальоне.
Там также отметили, что Мария-Христина волонтерила, закрывала большие собрания и мечтала о восстановлении Украины после победы.
"Светлая память нашей смелой сестре Альпаке. Она оставила после себя теплые воспоминания, которые будут жить в наших сердцах. Ее подвиг никогда не будет забыт. Кланяемся за каждую спасенную жизнь в этой войне", - добавила Зинкевич.
В батальоне добавили, что информация о захоронении Марии-Христины будет опубликована позже.
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Пробач, ДОНЕЧКО, ПРОБАЧ!!!
Слава Тобі Воїне навіки!
На тлен життя, щоб знов воскрести,
Та далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий вівтар
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю....@