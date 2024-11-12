Пять человек из команды фильма "Довбуш" погибли, семеро пропали без вести, 70 сейчас в рядах ВСУ, - режиссер Санин

Режиссер фильма "Довбуш" Олесь Санин рассказал, сколько членов команды фильма погибли и пропали без вести, а сколько до сих пор продолжают защищать Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор Медиа.

"Если говорить о кинокоманде фильма "Довбуш", то пятеро погибли, семеро пропали без вести, 70 сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и Сил обороны, включая актеров, каскадеров, кинотехников, художников, операторов.

Оператор картины Сергей Михальчук сейчас в ВСУ, в разведке, и буквально сейчас он где-то на линии соприкосновения в Курской области. Двое актеров в 68-й егерской бригаде им. Олексы Довбуша. Часть съемочной группы, прекрасная часть, уехала со своими детьми за границу, и подавляющее большинство из них сейчас имеет работу по профессии в смежных киноиндустриях. Пока война, меня спрашивают, какой мой следующий фильм. А я говорю: мой следующий фильм - победа", - сказал Санин.

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