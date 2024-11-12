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Новости Война
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Пять человек из команды фильма "Довбуш" погибли, семеро пропали без вести, 70 сейчас в рядах ВСУ, - режиссер Санин

режисер Олесь Санін

Режиссер фильма "Довбуш" Олесь Санин рассказал, сколько членов команды фильма погибли и пропали без вести, а сколько до сих пор продолжают защищать Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор Медиа.

"Если говорить о кинокоманде фильма "Довбуш", то пятеро погибли, семеро пропали без вести, 70 сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и Сил обороны, включая актеров, каскадеров, кинотехников, художников, операторов.

Оператор картины Сергей Михальчук сейчас в ВСУ, в разведке, и буквально сейчас он где-то на линии соприкосновения в Курской области. Двое актеров в 68-й егерской бригаде им. Олексы Довбуша. Часть съемочной группы, прекрасная часть, уехала со своими детьми за границу, и подавляющее большинство из них сейчас имеет работу по профессии в смежных киноиндустриях. Пока война, меня спрашивают, какой мой следующий фильм. А я говорю: мой следующий фильм - победа", - сказал Санин.

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Автор: 

кино (1535) мобилизация (2736) потери (4371)


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Топ комментарии
+19
А из этой говнокоманды хоть один на фронт пошёл?
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12.11.2024 22:01
+15
А скільки товстомордих клоунів з "кварталу" десь воюють? Хоча...хіба ми ж не знаємо, що НІ!!
Яка ж стидоба і ганьба нас накрила!
Справжні б'ються, захищають і гинуть, а шушера - нажирає ряхи і їхні кривляння захищає поліція!!
Боже, Боже, рідна Україно - що с тобою стало!
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12.11.2024 22:06
+10
в алаверди, зєля поділиться інфою скільки членів його кварталу зникло за далекими й високими горами.
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12.11.2024 21:58
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в алаверди, зєля поділиться інфою скільки членів його кварталу зникло за далекими й високими горами.
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12.11.2024 21:58 Ответить
А из этой говнокоманды хоть один на фронт пошёл?
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12.11.2024 22:01 Ответить
Знов кацапам євреї чухаються
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12.11.2024 22:44 Ответить
Кацап тебя бухим зачал...
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12.11.2024 22:46 Ответить
А скільки товстомордих клоунів з "кварталу" десь воюють? Хоча...хіба ми ж не знаємо, що НІ!!
Яка ж стидоба і ганьба нас накрила!
Справжні б'ються, захищають і гинуть, а шушера - нажирає ряхи і їхні кривляння захищає поліція!!
Боже, Боже, рідна Україно - що с тобою стало!
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12.11.2024 22:06 Ответить
Автор 95 кварталу воює у Відні , а братья Шефіри у НІМЕЧЧІНІ
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12.11.2024 23:10 Ответить
До речі, про 95 квартал. Женя К. і Саша П. казали, що підуть у окопи тільки після Льоші П. та Міші П.
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12.11.2024 22:12 Ответить
Ніколи зелена босота не піде на фронт 🙁
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12.11.2024 23:42 Ответить
А Ткаченко , мародер, розпродав Одеську кіностудію заради дорогой землі на Французькому бульвари , тта хотів зруйнувати студію Довженко
Цікаво - він вже пішов у ЗСУ?
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12.11.2024 23:08 Ответить
Не дарма Зеля поривався засадити мільярд дерев. Бо "члєнам єво каманди" тепер вже нікуди тихенько піти. Дерев в лісу не вистачає.
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12.11.2024 23:41 Ответить
Головне,що Стерненко живий та здоровий!! Сам Сирський його привітав,як героя - ухилянта! Чекаємо на відзнаку від Президента! А тут про якихось загиблих Героїв.....
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13.11.2024 00:11 Ответить
Ост так патріоти гинуть а всяка мерзота бикує ,чому жодного на фронті клоуна з 95 кварталу як і з так званих серіалів "свати" ,слуга народу"
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13.11.2024 06:14 Ответить
Біль 🥀
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13.11.2024 07:30 Ответить
 
 