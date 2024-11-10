Защищая Украину, погиб военнослужащий Интернационального легиона, британец Каллум Тиндал-Дрейпер. ФОТО
В бою за Украину погиб военнослужащий Интернационального легиона, 22-летний гражданин Великобритании Каллум Тиндал-Дрейпер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
Каллум Тиндал-Дрейпер, как считается, погиб во время обороны наблюдательного пункта 5 ноября, других подробностей его смерти не приводится.
До того, как присоединиться к сопротивлению российской агрессии в Украине, Каллум Тиндал-Дрейпер закончил военный колледж и работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Мать британца сказала, что взвод назвал ее сына "героем" и "самым храбрым из всех".
"22 года - это молодой возраст. Но ты жил и умер, следуя своему сердцу, душе и моральным принципам. Покойся с миром и помогай присматривать за теми, кто ушел", - добавила она.
В британском Министерстве иностранных дел заявили, что готовы предоставить семье погибшего необходимую помощь.
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