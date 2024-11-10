Защищая Украину, погиб военнослужащий Интернационального легиона, британец Каллум Тиндал-Дрейпер. ФОТО

В бою за Украину погиб военнослужащий Интернационального легиона, 22-летний гражданин Великобритании Каллум Тиндал-Дрейпер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Каллум Тиндал-Дрейпер, как считается, погиб во время обороны наблюдательного пункта 5 ноября, других подробностей его смерти не приводится.

До того, как присоединиться к сопротивлению российской агрессии в Украине, Каллум Тиндал-Дрейпер закончил военный колледж и работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Мать британца сказала, что взвод назвал ее сына "героем" и "самым храбрым из всех".

"22 года - это молодой возраст. Но ты жил и умер, следуя своему сердцу, душе и моральным принципам. Покойся с миром и помогай присматривать за теми, кто ушел", - добавила она.

В британском Министерстве иностранных дел заявили, что готовы предоставить семье погибшего необходимую помощь.

Смотрите: Удар РФ по дислокации полицейских в Харькове 1 ноября: раненый майор полиции Александр Ковтун скончался в больнице. ФОТО