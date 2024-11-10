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Защищая Украину, погиб военнослужащий Интернационального легиона, британец Каллум Тиндал-Дрейпер. ФОТО

В бою за Украину погиб военнослужащий Интернационального легиона, 22-летний гражданин Великобритании Каллум Тиндал-Дрейпер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Каллум Тиндал-Дрейпер, как считается, погиб во время обороны наблюдательного пункта 5 ноября, других подробностей его смерти не приводится.

Каллум Тіндал-Дрейпер

До того, как присоединиться к сопротивлению российской агрессии в Украине, Каллум Тиндал-Дрейпер закончил военный колледж и работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Мать британца сказала, что взвод назвал ее сына "героем" и "самым храбрым из всех".

"22 года - это молодой возраст. Но ты жил и умер, следуя своему сердцу, душе и моральным принципам. Покойся с миром и помогай присматривать за теми, кто ушел", - добавила она.

Каллум Тіндал-Дрейпер

В британском Министерстве иностранных дел заявили, что готовы предоставить семье погибшего необходимую помощь.

Смотрите: Удар РФ по дислокации полицейских в Харькове 1 ноября: раненый майор полиции Александр Ковтун скончался в больнице. ФОТО

потери (4381) добровольцы (1165) Интернациональный легион (17)


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Топ комментарии
+46
Вічна пам'ять і пошана Герою 🇬🇧🇺🇦
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10.11.2024 13:55
+36
ЧЕСТЬ І ШАНА ГЕРОЮ !
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10.11.2024 14:01
+30
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏😢🥀
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10.11.2024 14:11
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Вічна пам'ять і пошана Герою 🇬🇧🇺🇦
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10.11.2024 13:55 Ответить
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏😢🥀
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10.11.2024 14:11 Ответить
ЧЕСТЬ І ШАНА ГЕРОЮ !
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10.11.2024 14:01 Ответить
Вічна пам'ять і шана британський друже.
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10.11.2024 14:21 Ответить
Ага. Британцю в 22 роки можна захищати Україну, а от українці ще в 25 недоровинуті. Маленькі такі. Захарчовані "українчики" - "зайчики і "котики", які можуть злягатися, плодитися, бухати, грати в компютерні ігри, імітувати навчання в фейкових університетах і отримувати фейкові дипломи... Ну як тут не згадати кацапську приказку "когда странє нужни гєроі пізда ражаєт дураков".
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10.11.2024 14:24 Ответить
.. вони ще можуть палити машини ЗСУ . релейні шкафи , наводити ракети за кацапські гроші , танцювати під російську попсу ...
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10.11.2024 14:53 Ответить
Ти з окопу строчиш?
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10.11.2024 16:26 Ответить
Ні. З приватного будинку. А що саме тебе напружує? Може те що я старий, кволий хотів би просто дожити у своїй власній хаті? Чи може те що я не в окопі з якого навіть втекти не зміг би, не то що нести на собі 30 кг. обвісу? Ну от що тобі не так? Ти теж не "з окопу строчиш". Чому? Ти ж точно молодший за мене і напевне здоровіший.
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10.11.2024 16:42 Ответить
Не чіпайте 25-річних. То на вибори...
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10.11.2024 19:45 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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10.11.2024 14:35 Ответить
почему за них вообще не пишут м не показывают видео, а как погибают это фишка цензора,
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10.11.2024 14:42 Ответить
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10.11.2024 15:01 Ответить
Дякую тобі Героє,ти в наших серцях на завжди.Співчуття родині(
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10.11.2024 15:26 Ответить
Даруй мир Господи його душі,і створи вічну пам'ять в людських серцях
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10.11.2024 16:10 Ответить
Низький уклін Йому і Його рідним. Шана і Подяка
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10.11.2024 16:39 Ответить
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10.11.2024 16:53 Ответить
Дякуємо героєві!

С.У.М.
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10.11.2024 18:09 Ответить
Дякую. Вічна пам'ять Воїну
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10.11.2024 20:34 Ответить
бл....(((. Молодий зовсім хлопчина.. Як же ж бл... боляче(( Дякую тобі, сонечко..
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10.11.2024 20:54 Ответить
Герою Слава! Він індійського походження.
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10.11.2024 21:57 Ответить
 
 