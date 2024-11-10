Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, британець Каллум Тіндал-Дрейпер. ФОТО
У бою за Україну загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.
Каллум Тіндал-Дрейпер, як вважається, загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада, інших подробиць його смерті не наводиться.
До того, як долучитись до спротиву російській агресії в Україні, Каллум Тіндал-Дрейпер закінчив військовий коледж і працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.
Мати британця сказала, що взвод назвав її сина "героєм" і "найхоробрішим з усіх".
"22 роки – це молодий вік. Але ти жив і помер, слідуючи своєму серцю, душі і моральним принципам. Спочивай з миром і допомагай наглядати за тими, хто пішов", – додала вона.
У британському Міністерстві закордонних справ заявили, що готові надати родині загиблого необхідну допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
С.У.М.