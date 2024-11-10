Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, британець Каллум Тіндал-Дрейпер. ФОТО

У бою за Україну загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Каллум Тіндал-Дрейпер, як вважається, загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада, інших подробиць його смерті не наводиться.

До того, як долучитись до спротиву російській агресії в Україні, Каллум Тіндал-Дрейпер закінчив військовий коледж і працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.

Мати британця сказала, що взвод назвав її сина "героєм" і "найхоробрішим з усіх".

"22 роки – це молодий вік. Але ти жив і помер, слідуючи своєму серцю, душі і моральним принципам. Спочивай з миром і допомагай наглядати за тими, хто пішов", – додала вона.

У британському Міністерстві закордонних справ заявили, що готові надати родині загиблого необхідну допомогу.

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