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Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, британець Каллум Тіндал-Дрейпер. ФОТО

У бою за Україну загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Sky News.

Каллум Тіндал-Дрейпер, як вважається, загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада, інших подробиць його смерті не наводиться.

Каллум Тіндал-Дрейпер

До того, як долучитись до спротиву російській агресії в Україні, Каллум Тіндал-Дрейпер закінчив військовий коледж і працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.

Мати британця сказала, що взвод назвав її сина "героєм" і "найхоробрішим з усіх".

"22 роки – це молодий вік. Але ти жив і помер, слідуючи своєму серцю, душі і моральним принципам. Спочивай з миром і допомагай наглядати за тими, хто пішов", – додала вона.

Каллум Тіндал-Дрейпер

У британському Міністерстві закордонних справ заявили, що готові надати родині загиблого необхідну допомогу.

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Автор: 

втрати (4395) добровольці (918) Інтернаціональний легіон (18)


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Топ коментарі
+46
Вічна пам'ять і пошана Герою 🇬🇧🇺🇦
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10.11.2024 13:55
+36
ЧЕСТЬ І ШАНА ГЕРОЮ !
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10.11.2024 14:01
+30
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏😢🥀
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10.11.2024 14:11
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Вічна пам'ять і пошана Герою 🇬🇧🇺🇦
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10.11.2024 13:55 Відповісти
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏😢🥀
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10.11.2024 14:11 Відповісти
ЧЕСТЬ І ШАНА ГЕРОЮ !
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10.11.2024 14:01 Відповісти
Вічна пам'ять і шана британський друже.
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10.11.2024 14:21 Відповісти
Ага. Британцю в 22 роки можна захищати Україну, а от українці ще в 25 недоровинуті. Маленькі такі. Захарчовані "українчики" - "зайчики і "котики", які можуть злягатися, плодитися, бухати, грати в компютерні ігри, імітувати навчання в фейкових університетах і отримувати фейкові дипломи... Ну як тут не згадати кацапську приказку "когда странє нужни гєроі пізда ражаєт дураков".
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10.11.2024 14:24 Відповісти
.. вони ще можуть палити машини ЗСУ . релейні шкафи , наводити ракети за кацапські гроші , танцювати під російську попсу ...
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10.11.2024 14:53 Відповісти
Ти з окопу строчиш?
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10.11.2024 16:26 Відповісти
Ні. З приватного будинку. А що саме тебе напружує? Може те що я старий, кволий хотів би просто дожити у своїй власній хаті? Чи може те що я не в окопі з якого навіть втекти не зміг би, не то що нести на собі 30 кг. обвісу? Ну от що тобі не так? Ти теж не "з окопу строчиш". Чому? Ти ж точно молодший за мене і напевне здоровіший.
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10.11.2024 16:42 Відповісти
Не чіпайте 25-річних. То на вибори...
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10.11.2024 19:45 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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10.11.2024 14:35 Відповісти
почему за них вообще не пишут м не показывают видео, а как погибают это фишка цензора,
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10.11.2024 14:42 Відповісти
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10.11.2024 15:01 Відповісти
Дякую тобі Героє,ти в наших серцях на завжди.Співчуття родині(
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10.11.2024 15:26 Відповісти
Даруй мир Господи його душі,і створи вічну пам'ять в людських серцях
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10.11.2024 16:10 Відповісти
Низький уклін Йому і Його рідним. Шана і Подяка
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10.11.2024 16:39 Відповісти
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10.11.2024 16:53 Відповісти
Дякуємо героєві!

С.У.М.
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10.11.2024 18:09 Відповісти
Дякую. Вічна пам'ять Воїну
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10.11.2024 20:34 Відповісти
бл....(((. Молодий зовсім хлопчина.. Як же ж бл... боляче(( Дякую тобі, сонечко..
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10.11.2024 20:54 Відповісти
Герою Слава! Він індійського походження.
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10.11.2024 21:57 Відповісти
 
 