Захищаючи Україну, загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув волонтер, доброволець Інтернаціонального Легіону та бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше.

Як передає Цензор.НЕТ, про загибель воїна повідомили у благодійному фонді Project Konstantin, співзасновником якої є Фуше.

На щиті: Пітер (Hasta La Vista) Фуше. З важким серцем повідомляємо про смерть Піта, нашого дорогого директора й засновника. Непохитна відданість, безмежне співчуття та невпинна прихильність Піта до України та її народу залишили незгладимий слід у незліченній кількості життів, яких він торкнувся. Його героїзм не знав меж. Він брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільного населення з найнебезпечніших прифронтових міст, а також у доставці гуманітарної допомоги жителям цих міст", - йдеться в дописі.

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Що відомо про захисника?

Раніше Пітер жив у Лондоні, де працював поліцейським та теслярем. У березні 2022 року чоловік вирішив приїхати в Україну та долучитися до боротьби проти російських окупантів.

"Я люблю тебе і хочу залишитися з тобою, але ти в безпеці. А діти, які там, — ні. Їм потрібен захист", - сказав тоді Фуше своїй 15-річні дочці.

Він брав участь у створенні польового шпиталю у Броварах, а згодом британець пройшов декілька медичних тренінгів та долучився до тероборони.

У січні 2024 року Пітер Фуше склав присягу та офіційно долучився до ЗСУ як бойовий медик.

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Пітер Фуше заснував благодійний фонд Project Konstantin, який назвали на честь одного з полеглих побратимів британця. Фонд забезпечує швидку евакуацію солдатів після поранень на полі бою.

"Хоробрість і самовідданість Піта перед обличчям небезпеки були надзвичайними, і його вчинки назавжди закарбуються в наших серцях", - написали у благодійному фонді.