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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув волонтер, доброволець Інтернаціонального Легіону та бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше. 

Як передає Цензор.НЕТ, про загибель воїна повідомили у благодійному фонді Project Konstantin, співзасновником якої є Фуше.

На щиті: Пітер (Hasta La Vista) Фуше. З важким серцем повідомляємо про смерть Піта, нашого дорогого директора й засновника. Непохитна відданість, безмежне співчуття та невпинна прихильність Піта до України та її народу залишили незгладимий слід у незліченній кількості життів, яких він торкнувся.

Його героїзм не знав меж. Він брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільного населення з найнебезпечніших прифронтових міст, а також у доставці гуманітарної допомоги жителям цих міст", - йдеться в дописі.

На війні загинув доброволець з Британії Пітер Фуше

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Що відомо про захисника?

Раніше Пітер жив у Лондоні, де працював поліцейським та теслярем. У березні 2022 року чоловік вирішив приїхати в Україну та долучитися до боротьби проти російських окупантів.

"Я люблю тебе і хочу залишитися з тобою, але ти в безпеці. А діти, які там, — ні. Їм потрібен захист", - сказав тоді Фуше своїй 15-річні дочці.

Він брав участь у створенні польового шпиталю у Броварах, а згодом британець пройшов декілька медичних тренінгів та долучився до тероборони.

У січні 2024 року Пітер Фуше склав присягу та офіційно долучився до ЗСУ як бойовий медик.

На війні загинув доброволець з Британії Пітер Фуше

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Пітер Фуше заснував благодійний фонд Project Konstantin, який назвали на честь одного з полеглих побратимів британця. Фонд забезпечує швидку евакуацію солдатів після поранень на полі бою.

"Хоробрість і самовідданість Піта перед обличчям небезпеки були надзвичайними, і його вчинки назавжди закарбуються в наших серцях", - написали у благодійному фонді.

Автор: 

Велика Британія (5646) втрати (4436) добровольці (933) Інтернаціональний легіон (18)


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Топ коментарі
+28
Хоробрій і мужній Людині ,
світла Памʼять та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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01.07.2024 13:31
+22
Глибока шана. Царство небесне
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01.07.2024 13:31
+14
Не потрібно притягувати сюди якихось "корупціонерів по обидві сторони". Людина геройськи загинула не для цього!
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01.07.2024 13:33
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На жаль система так налаштована ...
і саме страшне від чого здригаюсь , що навіть ця війна може не змінити її , а ще більше укріпити
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01.07.2024 13:30 Відповісти
Не потрібно притягувати сюди якихось "корупціонерів по обидві сторони". Людина геройськи загинула не для цього!
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01.07.2024 13:33 Відповісти
Zah , eta kagda s ukraini begut "muzhiki " v eiropu , a ni na front . A tvoi spich pro korupcionerov s aboih staron vaniaiet "haroshimi "ruskimi .....
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01.07.2024 13:49 Відповісти
😥
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01.07.2024 13:29 Відповісти
Хоробрій і мужній Людині ,
світла Памʼять та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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01.07.2024 13:31 Відповісти
Глибока шана. Царство небесне
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01.07.2024 13:31 Відповісти
Я розумію що багато гине на фронті але не перший раз помічаю що після того як покажуть чиєсь інтерв'ю то потім людина гине/або поранена.
неправильно показувати бійців та розказувати /робити репортажі привертати увагу безпосередньо до якоїсь людини. Багато разів таке було вже що гинули після репортажу. Після війни потрібно розповідати про захисників/показувати їх обличчя але не тоді коли йде війна. Сумно що якась війна в інтернеті усьо всі знають про усе розказують
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01.07.2024 13:38 Відповісти
Remember it's hard to interview those who are already dead. And that many get injured and die without becoming famous. (I know you pointed it out). He had been prominent in social media a long time before this occupational hazard occured. There are a lot who want (or understand the necessity of) the publicity to increase the funding for their battalion. I don't know if FSB had been tracking his whereabouts to know exactly where to shell. Maybe....
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04.07.2024 15:00 Відповісти
R.I.P. 🙏
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01.07.2024 13:42 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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01.07.2024 13:52 Відповісти
Вічна пам'ять британському добровольцю Пітеру Фуше, герою та славному воїну, який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народу.
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01.07.2024 14:12 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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01.07.2024 16:16 Відповісти
А ..ахлятська пліснява, шашличники приколісти, виборці клоунів і жопоблоківців, призовного віку виригали майскіе шашлики і сотнями тис. потікали в країни Европи в обоссаних кальсонах.
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10.11.2024 22:12 Відповісти
 
 