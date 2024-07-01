Захищаючи Україну, загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше. ФОТО
Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув волонтер, доброволець Інтернаціонального Легіону та бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше.
Як передає Цензор.НЕТ, про загибель воїна повідомили у благодійному фонді Project Konstantin, співзасновником якої є Фуше.
На щиті: Пітер (Hasta La Vista) Фуше. З важким серцем повідомляємо про смерть Піта, нашого дорогого директора й засновника. Непохитна відданість, безмежне співчуття та невпинна прихильність Піта до України та її народу залишили незгладимий слід у незліченній кількості життів, яких він торкнувся.
Його героїзм не знав меж. Він брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільного населення з найнебезпечніших прифронтових міст, а також у доставці гуманітарної допомоги жителям цих міст", - йдеться в дописі.
Що відомо про захисника?
Раніше Пітер жив у Лондоні, де працював поліцейським та теслярем. У березні 2022 року чоловік вирішив приїхати в Україну та долучитися до боротьби проти російських окупантів.
"Я люблю тебе і хочу залишитися з тобою, але ти в безпеці. А діти, які там, — ні. Їм потрібен захист", - сказав тоді Фуше своїй 15-річні дочці.
Він брав участь у створенні польового шпиталю у Броварах, а згодом британець пройшов декілька медичних тренінгів та долучився до тероборони.
У січні 2024 року Пітер Фуше склав присягу та офіційно долучився до ЗСУ як бойовий медик.
Пітер Фуше заснував благодійний фонд Project Konstantin, який назвали на честь одного з полеглих побратимів британця. Фонд забезпечує швидку евакуацію солдатів після поранень на полі бою.
"Хоробрість і самовідданість Піта перед обличчям небезпеки були надзвичайними, і його вчинки назавжди закарбуються в наших серцях", - написали у благодійному фонді.
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і саме страшне від чого здригаюсь , що навіть ця війна може не змінити її , а ще більше укріпити
світла Памʼять та щирі співчуття його родині 😪😪😪
неправильно показувати бійців та розказувати /робити репортажі привертати увагу безпосередньо до якоїсь людини. Багато разів таке було вже що гинули після репортажу. Після війни потрібно розповідати про захисників/показувати їх обличчя але не тоді коли йде війна. Сумно що якась війна в інтернеті усьо всі знають про усе розказують
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!