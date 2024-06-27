У боях за Україну загинув боєць НГУ та інженер Інституту ядерних досліджень НАН Сергій Чередник

28 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, неподалік села Георгіївка Донецької області загинув боєць Національної гвардії України, провідний інженер Інституту ядерних досліджень НАН України Сергій Валентинович Чередник.

Про це пишуть у фейсбуці Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що із загиблим воїном попрощалися 7 червня 2024 року в конференц-залі Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві.

Його поховали на Лісовому кладовищі в столиці.

"Наукова спільнота втратила чудового фахівця в галузі ядерної електроніки і фізики пучків заряджених частинок, талановитого інженера, який разом із колегами розробив, увів в експлуатацію і протягом багатьох років підтримував у робочому стані джерело йонів прискорювача У-240, необхідне для виконання наукових досліджень. Надзвичайно працьовитий і завжди рішучий у своєму виборі, Сергій Валентинович був чуйною та доброю людиною, справжнім патріотом України, мав чітку життєву позицію, почуття власної гідності й обов’язку перед Батьківщиною", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Сергія Чередника

Сергій Валентинович Чередник народився 24 червня 1965 року в Житомирі. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "оптика та оптико-електронне приладобудування". Від жовтня 2013 року працював в Інституті ядерних досліджень НАН України: спершу – у відділі ізохронного циклотрону У-240, згодом – після реорганізації відділів – у відділі ядерних реакцій.

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