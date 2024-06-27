УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10346 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 709 44

У боях за Україну загинув боєць НГУ та інженер Інституту ядерних досліджень НАН Сергій Чередник

Загинув Сергій Чередник

28 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, неподалік села Георгіївка Донецької області загинув боєць Національної гвардії України, провідний інженер Інституту ядерних досліджень НАН України Сергій Валентинович Чередник.

Про це пишуть у фейсбуці Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що із загиблим воїном попрощалися 7 червня 2024 року в конференц-залі Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві.

Його поховали на Лісовому кладовищі в столиці.

"Наукова спільнота втратила чудового фахівця в галузі ядерної електроніки і фізики пучків заряджених частинок, талановитого інженера, який разом із колегами розробив, увів в експлуатацію і протягом багатьох років підтримував у робочому стані джерело йонів прискорювача У-240, необхідне для виконання наукових досліджень. Надзвичайно працьовитий і завжди рішучий у своєму виборі, Сергій Валентинович був чуйною та доброю людиною, справжнім патріотом України, мав чітку життєву позицію, почуття власної гідності й обов’язку перед Батьківщиною", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Сергія Чередника

Сергій Валентинович Чередник народився 24 червня 1965 року в Житомирі. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "оптика та оптико-електронне приладобудування". Від жовтня 2013 року працював в Інституті ядерних досліджень НАН України: спершу – у відділі ізохронного циклотрону У-240, згодом – після реорганізації відділів – у відділі ядерних реакцій.

Читайте: У війні проти російських загарбників загинув український хореограф, танцівник та військовий Антон Смецький. ФОТО

Автор: 

НАН України (157) втрати (4433) ЗСУ (7637)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+53
Інженерів НАН на фронт, клоунам та чинушам бронь, наголосували уйобки інфузорії в 19..
показати весь коментар
27.06.2024 00:21
+51
Інженеру НАН було 59 років, провідний спеціаліст інституту ядерних досліджень... і таких людей на фронт.
А безграмотне бидло, корупціонери, шпана... мають бронь і на фронт ні ногою.
Для чого було цього старика та науковця кидати в м'ясорубку?
Щоб не лишилось грамотних людей, щоб в післявоєнній Україні правили бал та керувало одне бидло?
показати весь коментар
27.06.2024 00:27
+30
Даже если он сам принял решение стать воином ВСУ то его надо было использовать инженера, но кто то решил: "ах, так ты умный, ану докажи на нуле". Царствие Небесное воину Сергею. Позор тем, кто не использовал его для крайне важной работы в ВСУ - ремонт и обслуживание вооружения, в том числе и обучения по его обслуживанию и эксплуатации. Сам инженер, пенсионер, наглядно вижу слабую подготовку последователей. Думал, зарплаты повысят интерес к инженерному труду, ошибся. Полицейского можно подготовить за пол года, подготовить инженера - 7-10 лет и то, если у него есть к этому труду природные данные. Очень жаль, что так расходует ВСУ интелектуальный потенциал Украины.
показати весь коментар
27.06.2024 01:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Інженерів НАН на фронт, клоунам та чинушам бронь, наголосували уйобки інфузорії в 19..
показати весь коментар
27.06.2024 00:21 Відповісти
Не перекидай провину із свого путіна на зелену владу
показати весь коментар
27.06.2024 00:29 Відповісти
яка влада мобілізує провідного інженера з ядерної фізики Інституту Академії наук, якому 59 років ?

тільки ЗЄльона влада !
показати весь коментар
27.06.2024 00:42 Відповісти
Він добровольцем пішов...
показати весь коментар
27.06.2024 00:53 Відповісти
в перші дні багато добровольцями йшли, але ЗЄ-льоним воєнкоматам треба було клепку мати кого брати,

і що за 2,5 роки війни не могли звільнити ?

не варто виправдовувати ЗЄльоний бардак !
є декілька близьких і знайомих талановитих інженерів-електронщиків, які загинули солдатами-штурмовиками
показати весь коментар
27.06.2024 01:05 Відповісти
У даному випадку це вже питання до командира підрозділу, який не знайшов 59-річному вченому якоїсь нормальної небойової посади...
показати весь коментар
27.06.2024 01:21 Відповісти
Звідки ти це взяв?
Ніде в новинах про "добровольно" нічого НЕМАЄ!
Просто на ходу вигадав?
показати весь коментар
27.06.2024 05:49 Відповісти
А треба читати не новини, а ПЕРШОДЖЕРЕЛО! За посиланням можна відкрити заяву Національної академії наук України і там написано, що він доброволець!
показати весь коментар
27.06.2024 09:51 Відповісти
Да-да.
У ТЦК всі "добровольцями" стають.
показати весь коментар
27.06.2024 10:33 Відповісти
А чи не зелена влада допомогла путіну окупувати країну, влаштувавши шоу "Загляни в дупу *****" під час війни? Чи не вони розмінували Чонгар і закрили всі програми з розробки озброєнь, чи не вони замість будівництва оборонних фортифікацій крали клали дороги? Якщо уйобки не наголосували "по приколу" в 2019, то путін би не ризикнув лізти в Україну. Хочаб розуміючи, що є міжнародна підтримка, яку блазень зруйнував в перші роки правління.
показати весь коментар
27.06.2024 00:57 Відповісти
Перед тим як звинувачувати народ за вибір, згадайте, що цей лідер на сам перед розвів народ на довіру, чи може хтось голосував за дєрьмака чи татарова чи корупцію? Та і йшов він лише на один срок! А які мріїї наріду розповідав... а всі подумали, що так і зробить

Пора встановити кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок
Бо як лізуть до влади, так обіцяють на перегонки, а як долізли, так тільки крадуть та брешуть!
Інакше ми ніколи не позбудемся шахраїв!
показати весь коментар
27.06.2024 00:55 Відповісти
Якщо тобі на базарі цигани обіцяють машину за 1000 гривень, то ти мабуть не поведешся, бо мозок працює. А як на вибори йти, то мозок відключається. Видно ж було що воно ******* як дихає. Бо як слизняк викручувалось щоб не йти на передвиборчі дебати, а потім такі умови поставило, що це не дебати були а якесь галиме шоу одного актора. Особисто довбойбам розповідав що буде, якщо воно виграє, але тупі більше вірять тєльчіку.
показати весь коментар
27.06.2024 01:01 Відповісти
Кому видно, а хто і не добачив але пройшло 5 років, вже час підводити підсумки,
та зняти рожеві окуляри
показати весь коментар
27.06.2024 01:05 Відповісти
💯!
показати весь коментар
27.06.2024 08:53 Відповісти
мені кілька разів на тиждень телефонують про шалений виграш.

я відповідаю що так давно чекав їхнього дзвоника і неймовірно щасливий
одразу кидають слухавку, часом із матом

ЗЄ-лєнський це "виграш" українського наївного народу в онлайн-казіно.
то хто тому народу доктор ?

чому велись на розвод ?
показати весь коментар
27.06.2024 01:12 Відповісти
Ну Ющ, допустимо, найбільше передвиборних обіцянок виконав із усіх президентів України. Зарплати/пенсії підвищили, виплату на народження дітей ввели, Криворіжсталь у Ахмета забрали, , пропорційні вибори ввели, щось типу люстрації провели (звільнили 20 000 чиновників-кучмістів), іноземні інвестиції збільшили В РАЗИ.
І що, сильно за нього проголосували в 2010?
показати весь коментар
27.06.2024 09:55 Відповісти
Інженеру НАН було 59 років, провідний спеціаліст інституту ядерних досліджень... і таких людей на фронт.
А безграмотне бидло, корупціонери, шпана... мають бронь і на фронт ні ногою.
Для чого було цього старика та науковця кидати в м'ясорубку?
Щоб не лишилось грамотних людей, щоб в післявоєнній Україні правили бал та керувало одне бидло?
показати весь коментар
27.06.2024 00:27 Відповісти
Так. Щоб потім пиляти бабло на створенні комітетів по ліквідації безграмотності.
Наука нищиться шаленими темпами у відверто руйнівний позазаконний спосіб.
Ми маємо стати країною стада баранів
показати весь коментар
27.06.2024 07:15 Відповісти
Абсурд якийсь.
показати весь коментар
27.06.2024 00:30 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
27.06.2024 00:36 Відповісти
Ученые, инженеры в 59 лет на фронт... Военные пенсионеры в 45 в тыл или в военкомат...
показати весь коментар
27.06.2024 00:37 Відповісти
Нынешние военные пенсионеры шли в армию не для того, чтобы воевать. И ты хочешь, чтобы в 45 лет, имея льготы, пенсию, квартиру от государства, они всем этим (к чему шли долгие годы службы) рискнули? ЩАС!
показати весь коментар
27.06.2024 00:43 Відповісти
Хай ТЦКшникі покажуть свою прить на них і силою бусифікують їх...
Чи вони їх бояться?
показати весь коментар
27.06.2024 01:00 Відповісти
А инженеры, комбайнеры, токари, слесари и тд - они шли для того, чтобы воевать за профессиональных военых пенсионеров?? Подержаться бы за горло тому "гению", который придумал закон, по которому военнных пенсионеров нельзя мобилизовать, если нет должности, соответствующей их званию...
показати весь коментар
27.06.2024 03:05 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

втрачаємо найкращих
а ще втрачаємо найпотрібніших - талановитих митців, інженерів....
який дебіл ЗЄльоний міг мобілізувати провідного інженера Інституту НАН з ядерної фізики, якому 59 років ?
пан Сергій міг би ще років 5-10 попрацювати за фахом
показати весь коментар
27.06.2024 00:39 Відповісти
Шарікови прийшли до влади.
показати весь коментар
27.06.2024 00:51 Відповісти
Народ, не розводьте зраду, за посиланням перейшов на першоджерело, він ДОБРОВОЛЕЦЬ! Працівники НАН мають бронь...
показати весь коментар
27.06.2024 00:51 Відповісти
То повинні були відмовити!
показати весь коментар
27.06.2024 00:58 Відповісти
На якій підставі ти там щось будеш відмовляти клоун диванний, якщо людина сама обрала захист Батьківщини зі зброєю в руках?
показати весь коментар
27.06.2024 06:21 Відповісти
на підставі того, що інженерами з ядерних технологій не "розбрасуються"

і для державі він корисніший як розробник ядерноі бімби в противагу кацапячий.

А в піхоту треба забирати тих биків які с колей котлетой в балаклавах по Дніпру бігають, або тітушней працюють в рейдерських захватах
показати весь коментар
27.06.2024 14:18 Відповісти
зате клоунам і охоронцям бронь. влада зебілів
показати весь коментар
27.06.2024 01:00 Відповісти
Даже если он сам принял решение стать воином ВСУ то его надо было использовать инженера, но кто то решил: "ах, так ты умный, ану докажи на нуле". Царствие Небесное воину Сергею. Позор тем, кто не использовал его для крайне важной работы в ВСУ - ремонт и обслуживание вооружения, в том числе и обучения по его обслуживанию и эксплуатации. Сам инженер, пенсионер, наглядно вижу слабую подготовку последователей. Думал, зарплаты повысят интерес к инженерному труду, ошибся. Полицейского можно подготовить за пол года, подготовить инженера - 7-10 лет и то, если у него есть к этому труду природные данные. Очень жаль, что так расходует ВСУ интелектуальный потенциал Украины.
показати весь коментар
27.06.2024 01:04 Відповісти
А лисий регоче
показати весь коментар
27.06.2024 04:59 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2024 09:25 Відповісти
навіть у роки тупої тиранії сталіна
та другої світової війни
вчених не чіпали і не мобілізували..
тому що це майбутнє і розум держави
У нас виродки тупі заброньовані
а інтелект і еліта українців помирає на війні
то чи не правда, що уряд наш
працює на росію?
показати весь коментар
27.06.2024 06:41 Відповісти
***,инженеры уникальных специальностей погибают на фронте,а всякий сброд типа инспекторов податковой или таможни сидят в тылу на брони и насмехаются над этим.
показати весь коментар
27.06.2024 07:20 Відповісти
Ви або хрестик зніміть, або труси одягніть.
Якщо молоді барани на диванах втікають від бусіків - то йдуть добровольцями у кого є Совість.
Чи не ви верещали тут про геноцид в три горла, коли 25-річному бугаю футболісту другої ліги повістку вручили?
показати весь коментар
27.06.2024 07:33 Відповісти
Слава Украине 25%

Інспектори з паркування у Львові мають бронь до кінця війни - військовослужбовець ЗСУ Віталій Смілка



https://x.com/i/status/1805855534223970397
показати весь коментар
27.06.2024 08:55 Відповісти
Прощай, Серёга... Ты был хорошим полузащитником и товарищем в учебке...Покойся с миром...
показати весь коментар
27.06.2024 09:38 Відповісти
Це просто кабздець якись, як можна було такого інженера мобілізувати в піхоту? Та навіть якщо він "три рази" доброволець.
показати весь коментар
27.06.2024 14:05 Відповісти
Свого часу вченим такого рівня навіть літаками пересуватися забороняли.А тут дозволили піти в піхоту і на передову.. Ганьба тому хто дав на це "добро"
показати весь коментар
27.06.2024 22:27 Відповісти
 
 