У боях за Україну загинув боєць НГУ та інженер Інституту ядерних досліджень НАН Сергій Чередник
28 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, неподалік села Георгіївка Донецької області загинув боєць Національної гвардії України, провідний інженер Інституту ядерних досліджень НАН України Сергій Валентинович Чередник.
Про це пишуть у фейсбуці Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що із загиблим воїном попрощалися 7 червня 2024 року в конференц-залі Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві.
Його поховали на Лісовому кладовищі в столиці.
"Наукова спільнота втратила чудового фахівця в галузі ядерної електроніки і фізики пучків заряджених частинок, талановитого інженера, який разом із колегами розробив, увів в експлуатацію і протягом багатьох років підтримував у робочому стані джерело йонів прискорювача У-240, необхідне для виконання наукових досліджень. Надзвичайно працьовитий і завжди рішучий у своєму виборі, Сергій Валентинович був чуйною та доброю людиною, справжнім патріотом України, мав чітку життєву позицію, почуття власної гідності й обов’язку перед Батьківщиною", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про Сергія Чередника
Сергій Валентинович Чередник народився 24 червня 1965 року в Житомирі. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "оптика та оптико-електронне приладобудування". Від жовтня 2013 року працював в Інституті ядерних досліджень НАН України: спершу – у відділі ізохронного циклотрону У-240, згодом – після реорганізації відділів – у відділі ядерних реакцій.
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тільки ЗЄльона влада !
і що за 2,5 роки війни не могли звільнити ?
не варто виправдовувати ЗЄльоний бардак !
є декілька близьких і знайомих талановитих інженерів-електронщиків, які загинули солдатами-штурмовиками
Ніде в новинах про "добровольно" нічого НЕМАЄ!
Просто на ходу вигадав?
У ТЦК всі "добровольцями" стають.
краликлали дороги? Якщо уйобки не наголосували "по приколу" в 2019, то путін би не ризикнув лізти в Україну. Хочаб розуміючи, що є міжнародна підтримка, яку блазень зруйнував в перші роки правління.
Пора встановити кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок
Бо як лізуть до влади, так обіцяють на перегонки, а як долізли, так тільки крадуть та брешуть!
Інакше ми ніколи не позбудемся шахраїв!
та зняти рожеві окуляри
я відповідаю що так давно чекав їхнього дзвоника і неймовірно щасливий
одразу кидають слухавку, часом із матом
ЗЄ-лєнський це "виграш" українського наївного народу в онлайн-казіно.
то хто тому народу доктор ?
чому велись на розвод ?
І що, сильно за нього проголосували в 2010?
А безграмотне бидло, корупціонери, шпана... мають бронь і на фронт ні ногою.
Для чого було цього старика та науковця кидати в м'ясорубку?
Щоб не лишилось грамотних людей, щоб в післявоєнній Україні правили бал та керувало одне бидло?
Наука нищиться шаленими темпами у відверто руйнівний позазаконний спосіб.
Ми маємо стати країною стада баранів
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Чи вони їх бояться?
Герою Слава !
співчуття рідним....
втрачаємо найкращих
а ще втрачаємо найпотрібніших - талановитих митців, інженерів....
який дебіл ЗЄльоний міг мобілізувати провідного інженера Інституту НАН з ядерної фізики, якому 59 років ?
пан Сергій міг би ще років 5-10 попрацювати за фахом
і для державі він корисніший як розробник ядерноі бімби в противагу кацапячий.
А в піхоту треба забирати тих биків які с колей котлетой в балаклавах по Дніпру бігають, або тітушней працюють в рейдерських захватах
та другої світової війни
вчених не чіпали і не мобілізували..
тому що це майбутнє і розум держави
У нас виродки тупі заброньовані
а інтелект і еліта українців помирає на війні
то чи не правда, що уряд наш
працює на росію?
Якщо молоді барани на диванах втікають від бусіків - то йдуть добровольцями у кого є Совість.
Чи не ви верещали тут про геноцид в три горла, коли 25-річному бугаю футболісту другої ліги повістку вручили?
Інспектори з паркування у Львові мають бронь до кінця війни - військовослужбовець ЗСУ Віталій Смілка
https://x.com/i/status/1805855534223970397