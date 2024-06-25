УКР
У війні проти російських загарбників загинув український хореограф, танцівник та військовий Антон Смецький. ФОТО

Український хореограф і солдат Антон Смецький загинув під час виконання бойового завдання у війні з російськими окупантами після того, як вдруге повернувся на службу, після ампутації ноги.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомила представниця Корпусу Військових Капеланів ХСП Оксана Мищишин.

Згодом смерть хореографа підтвердила і його дружина.

"Я казала йому, що напевно без нього перемога не прийде… Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а москалі бігати і суєтитися, - все, як хлопці люблять… І він ніколи не жалівся. А єдине величезне бажання було - побачитися з жінкою і дитиною. Він як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього дооовго памʼятали усі медпрацівники усіх медичних установ, де через конвейєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце. Вічна памʼять герою", - написала Мищишин.

Антон Смецький

Що відомо про Антона Смецького

Антон Смецький до початку повномасштабної війни як хореограф співпрацював з багатьма українськими артистами, зокрема Іриною Білик та Дмитром Коляденком.

З початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ: спочатку вступив у київську тероборону, а пізніше мобілізувався сапером до 116-ї окремої механізованої бригади у Запоріжжі.

Під час штурму на Запорізькому напрямку у вересні 2023 року підірвався на міні та пережив ампутацію ноги. Після проходження протезування у центрі Superhumans і тривалої реабілітації вирішив повернутися на фронт.

Після війни мріяв знову ставити шоу та відкрити дитячу школу танців.

Антон Смецький

Антон Смецький

Топ коментарі
+49
Низький уклін Герою України!
Смерть кацапам-окупантам
показати весь коментар
25.06.2024 07:56 Відповісти
+33
Напад на Україну - це "наслідки" Причина - якби деяким ЇБОНУТИМ не захотілося "паржать" і вони вибрали "їбанька" своїм президентом А він за три роки просрав бюджет країни та розвалив її оборонний комплекс Тому інше "їбанько" скористалося цим та вирішило взять Україну "голими руками"
показати весь коментар
25.06.2024 08:40 Відповісти
+23
А міг би займатися улюбленою справою як і тисячі інших полеглих, якби одне їбанько не вирішило напасти на нашу країну.. Земля -пухом!
показати весь коментар
25.06.2024 08:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Низький уклін Герою України!
Смерть кацапам-окупантам
показати весь коментар
25.06.2024 07:56 Відповісти
А міг би займатися улюбленою справою як і тисячі інших полеглих, якби одне їбанько не вирішило напасти на нашу країну.. Земля -пухом!
показати весь коментар
25.06.2024 08:13 Відповісти
Напад на Україну - це "наслідки" Причина - якби деяким ЇБОНУТИМ не захотілося "паржать" і вони вибрали "їбанька" своїм президентом А він за три роки просрав бюджет країни та розвалив її оборонний комплекс Тому інше "їбанько" скористалося цим та вирішило взять Україну "голими руками"
показати весь коментар
25.06.2024 08:40 Відповісти
"Напад на Україну - це "наслідки" Причина - якби деяким ЇБОНУТИМ не захотілося "паржать" і вони вибрали "їбанька" своїм президентом"

Це-ж про 2014 рік?

Тоді-ж напали? Чи ні?
показати весь коментар
25.06.2024 10:41 Відповісти
За Януковича голосував?
показати весь коментар
25.06.2024 10:57 Відповісти
Ні (жодного разу). Сподіваюсь я задовольнив вашу цікавість.
Попереджаючи інші ваші питання (вони завжди однакові, як у близнюків з надлишковою хромосомою): Ні, не за Зеленського. Ні, не за Порошенко. У другому турі зіпсував бюлетень написами про кандидатів.
показати весь коментар
25.06.2024 15:29 Відповісти
А кого обрали в 2014 перед нападом кацапів?
показати весь коментар
25.06.2024 19:49 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою. Не забудемо і не пробачимо.
показати весь коментар
25.06.2024 08:21 Відповісти
У русні люди такого кшталту не гинуть.
Вони на війну відправляють нижчі касти.
показати весь коментар
25.06.2024 08:32 Відповісти
Відчуваю себе "діванним патріотом".
показати весь коментар
25.06.2024 08:46 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
25.06.2024 09:03 Відповісти
Герою Слава!!!🙏
показати весь коментар
25.06.2024 09:19 Відповісти
Світла людина. Була. Але пам'ятатимемо!!!
показати весь коментар
25.06.2024 09:20 Відповісти
Низький уклін, тобі КОЗАЧЕ! Голову поклав, за Вільну від рашистів Україну! Не утік, як приблуди95 та інші, з України… Боронив Родину!
Памятаймо!!
показати весь коментар
25.06.2024 09:38 Відповісти
Світла Пам'ять Захиснику та Герою України!
Вічна подяка за наш захист і можливість мати щодення!
показати весь коментар
25.06.2024 09:53 Відповісти
А Яма залез в яму....
показати весь коментар
25.06.2024 13:03 Відповісти
Світла памʼять Герою України 😪😪😪
показати весь коментар
25.06.2024 23:58 Відповісти
коля-каклета не вартий навіть бруду з під нігтів цього героя..
показати весь коментар
26.06.2024 00:26 Відповісти
 
 