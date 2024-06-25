У війні проти російських загарбників загинув український хореограф, танцівник та військовий Антон Смецький. ФОТО
Український хореограф і солдат Антон Смецький загинув під час виконання бойового завдання у війні з російськими окупантами після того, як вдруге повернувся на службу, після ампутації ноги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила представниця Корпусу Військових Капеланів ХСП Оксана Мищишин.
Згодом смерть хореографа підтвердила і його дружина.
"Я казала йому, що напевно без нього перемога не прийде… Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а москалі бігати і суєтитися, - все, як хлопці люблять… І він ніколи не жалівся. А єдине величезне бажання було - побачитися з жінкою і дитиною. Він як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього дооовго памʼятали усі медпрацівники усіх медичних установ, де через конвейєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце. Вічна памʼять герою", - написала Мищишин.
Що відомо про Антона Смецького
Антон Смецький до початку повномасштабної війни як хореограф співпрацював з багатьма українськими артистами, зокрема Іриною Білик та Дмитром Коляденком.
З початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ: спочатку вступив у київську тероборону, а пізніше мобілізувався сапером до 116-ї окремої механізованої бригади у Запоріжжі.
Під час штурму на Запорізькому напрямку у вересні 2023 року підірвався на міні та пережив ампутацію ноги. Після проходження протезування у центрі Superhumans і тривалої реабілітації вирішив повернутися на фронт.
Після війни мріяв знову ставити шоу та відкрити дитячу школу танців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смерть кацапам-окупантам
Це-ж про 2014 рік?
Тоді-ж напали? Чи ні?
Попереджаючи інші ваші питання (вони завжди однакові, як у близнюків з надлишковою хромосомою): Ні, не за Зеленського. Ні, не за Порошенко. У другому турі зіпсував бюлетень написами про кандидатів.
Вони на війну відправляють нижчі касти.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Памятаймо!!
Вічна подяка за наш захист і можливість мати щодення!