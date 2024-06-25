В войне против российских захватчиков погиб украинский хореограф, танцор и военный Антон Смецкий. ФОТО

Украинский хореограф и солдат Антон Смецкий погиб во время выполнения боевого задания в войне с российскими оккупантами после того, как во второй раз вернулся на службу, после ампутации ноги.

об этом сообщила представительница Корпуса Военных Капелланов ХСП Оксана Мищишин.

Впоследствии смерть хореографа подтвердила и его жена.

"Я говорила ему, что наверняка без него победа не придет... Когда он ехал набирать себе команду, то посоветовала сказать, что все будет взрываться, а москали бегать и суетиться, - все, как ребята любят... И он никогда не жаловался. А единственное огромное желание было - увидеться с женой и ребенком. Он как падающая горящая звезда на темном непроглядном небе человеческой боли озарял все своей жизнью до последнего момента и вздоха. О нем долго помнили все медработники всех медицинских учреждений, где через конвейер такое мало возможно, а он всем залетал в сердце. Вечная память герою", - написала Мищишин.

Что известно об Антоне Смецком

Антон Смецкий до начала полномасштабной войны как хореограф сотрудничал со многими украинскими артистами, в частности Ириной Билык и Дмитрием Коляденко.

С начала полномасштабного вторжения присоединился в ряды ВСУ: сначала вступил в киевскую тероборону, а позже мобилизовался сапером в 116-ю отдельную механизированную бригаду в Запорожье.

Во время штурма на Запорожском направлении в сентябре 2023 года подорвался на мине и пережил ампутацию ноги. После прохождения протезирования в центре Superhumans и длительной реабилитации решил вернуться на фронт.

После войны мечтал снова ставить шоу и открыть детскую школу танцев.

