10 593 18

В войне против российских захватчиков погиб украинский хореограф, танцор и военный Антон Смецкий. ФОТО

Украинский хореограф и солдат Антон Смецкий погиб во время выполнения боевого задания в войне с российскими оккупантами после того, как во второй раз вернулся на службу, после ампутации ноги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила представительница Корпуса Военных Капелланов ХСП Оксана Мищишин.

Впоследствии смерть хореографа подтвердила и его жена.

"Я говорила ему, что наверняка без него победа не придет... Когда он ехал набирать себе команду, то посоветовала сказать, что все будет взрываться, а москали бегать и суетиться, - все, как ребята любят... И он никогда не жаловался. А единственное огромное желание было - увидеться с женой и ребенком. Он как падающая горящая звезда на темном непроглядном небе человеческой боли озарял все своей жизнью до последнего момента и вздоха. О нем долго помнили все медработники всех медицинских учреждений, где через конвейер такое мало возможно, а он всем залетал в сердце. Вечная память герою", - написала Мищишин.

Антон Смецький

Что известно об Антоне Смецком

Антон Смецкий до начала полномасштабной войны как хореограф сотрудничал со многими украинскими артистами, в частности Ириной Билык и Дмитрием Коляденко.

С начала полномасштабного вторжения присоединился в ряды ВСУ: сначала вступил в киевскую тероборону, а позже мобилизовался сапером в 116-ю отдельную механизированную бригаду в Запорожье.

Во время штурма на Запорожском направлении в сентябре 2023 года подорвался на мине и пережил ампутацию ноги. После прохождения протезирования в центре Superhumans и длительной реабилитации решил вернуться на фронт.

После войны мечтал снова ставить шоу и открыть детскую школу танцев.

Также смотрите: Защищая Украину, в Харьковской области погиб эстонец Мартин Яегер. ФОТО

Антон Смецький

Антон Смецький

Автор: 

потери (4525) ВСУ (6862)
Низький уклін Герою України!
Смерть кацапам-окупантам
показать весь комментарий
25.06.2024 07:56 Ответить
А міг би займатися улюбленою справою як і тисячі інших полеглих, якби одне їбанько не вирішило напасти на нашу країну.. Земля -пухом!
показать весь комментарий
25.06.2024 08:13 Ответить
Напад на Україну - це "наслідки" Причина - якби деяким ЇБОНУТИМ не захотілося "паржать" і вони вибрали "їбанька" своїм президентом А він за три роки просрав бюджет країни та розвалив її оборонний комплекс Тому інше "їбанько" скористалося цим та вирішило взять Україну "голими руками"
показать весь комментарий
25.06.2024 08:40 Ответить
"Напад на Україну - це "наслідки" Причина - якби деяким ЇБОНУТИМ не захотілося "паржать" і вони вибрали "їбанька" своїм президентом"

Це-ж про 2014 рік?

Тоді-ж напали? Чи ні?
показать весь комментарий
25.06.2024 10:41 Ответить
За Януковича голосував?
показать весь комментарий
25.06.2024 10:57 Ответить
Ні (жодного разу). Сподіваюсь я задовольнив вашу цікавість.
Попереджаючи інші ваші питання (вони завжди однакові, як у близнюків з надлишковою хромосомою): Ні, не за Зеленського. Ні, не за Порошенко. У другому турі зіпсував бюлетень написами про кандидатів.
показать весь комментарий
25.06.2024 15:29 Ответить
А кого обрали в 2014 перед нападом кацапів?
показать весь комментарий
25.06.2024 19:49 Ответить
Вічна Пам'ять Герою. Не забудемо і не пробачимо.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:21 Ответить
У русні люди такого кшталту не гинуть.
Вони на війну відправляють нижчі касти.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:32 Ответить
Відчуваю себе "діванним патріотом".
показать весь комментарий
25.06.2024 08:46 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
25.06.2024 09:03 Ответить
Герою Слава!!!🙏
показать весь комментарий
25.06.2024 09:19 Ответить
Світла людина. Була. Але пам'ятатимемо!!!
показать весь комментарий
25.06.2024 09:20 Ответить
Низький уклін, тобі КОЗАЧЕ! Голову поклав, за Вільну від рашистів Україну! Не утік, як приблуди95 та інші, з України… Боронив Родину!
Памятаймо!!
показать весь комментарий
25.06.2024 09:38 Ответить
Світла Пам'ять Захиснику та Герою України!
Вічна подяка за наш захист і можливість мати щодення!
показать весь комментарий
25.06.2024 09:53 Ответить
А Яма залез в яму....
показать весь комментарий
25.06.2024 13:03 Ответить
Світла памʼять Герою України 😪😪😪
показать весь комментарий
25.06.2024 23:58 Ответить
коля-каклета не вартий навіть бруду з під нігтів цього героя..
показать весь комментарий
26.06.2024 00:26 Ответить
 
 