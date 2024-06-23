Защищая Украину, в Харьковской области погиб эстонец Мартин Яегер. ФОТО
Третий эстонец, который воевал за Украину, погиб на Харьковщине.
Об этом говорится в заметке Дмитрия Мороза на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
"На Харьковщине погиб 3-й эстонец, который воевал за Украину. Мартин Яегер, ему было 42 года", - говорится в сообщении.
Дорогою та кривавою, виявилася ціна асфальту зеленського та приблуд95, як для України, так і для її Друзів!
Памятаймо, про цю ціну!!
Коли він вже покине з награбованим Україну...?!
Чи ти сліпий чи глухий..?!
Чи надивився тєлємарахвону...?!
Герою Слава 1
співчуття рідним...
Мартин загинув за нашу і свою Свободу!
Дуже сподіваюсь, що коли прийде час наші Воїни будуть боронити Естонію.
А те кто с другой стороны - заблудшие люди, рабы и манкурты, ведь и за русню воюют иностранцы.
Эта война собрала всех хороших людей по нашу сторону а плохих и обманутых по другую.