Защищая Украину, в Харьковской области погиб эстонец Мартин Яегер. ФОТО

Третий эстонец, который воевал за Украину, погиб на Харьковщине.

Об этом говорится в заметке Дмитрия Мороза на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"На Харьковщине погиб 3-й эстонец, который воевал за Украину. Мартин Яегер, ему было 42 года", - говорится в сообщении.

Также читайте: Защищая Украину, погибли двое белорусских добровольцев