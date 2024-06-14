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Защищая Украину, погибли двое белорусских добровольцев

Загинули білоруські добровольці

Выполняя боевое задание на Харьковском направлении, 9 июня погибли двое бойцов Полка Калиновского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

"Трагедия произошла по дороге на позиции, где они должны были забрать один из боевых расчетов после завершения задания, но попали на мину. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Сейчас известно уже, по меньшей мере, о 65 белорусах, погибших на войне в Украине, сражаясь против оккупационных войск ВС РФ за свободу Украины и Беларуси.

Читайте: На Харьковском направлении погиб доброволец из Беларуси с позывным Кракив

Автор: 

Беларусь (7899) потери (4398) добровольцы (1172)


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Вічна пам'ять побратимам....
Царство небесне...
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14.06.2024 07:23 Ответить
Вічна пам'ять
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14.06.2024 07:24 Ответить
Царство небесне героям .
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14.06.2024 07:53 Ответить
Svitla Pam'yat 🙏...
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14.06.2024 09:17 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.06.2024 12:32 Ответить
 
 