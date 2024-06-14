Защищая Украину, погибли двое белорусских добровольцев

Выполняя боевое задание на Харьковском направлении, 9 июня погибли двое бойцов Полка Калиновского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

"Трагедия произошла по дороге на позиции, где они должны были забрать один из боевых расчетов после завершения задания, но попали на мину. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Сейчас известно уже, по меньшей мере, о 65 белорусах, погибших на войне в Украине, сражаясь против оккупационных войск ВС РФ за свободу Украины и Беларуси.

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