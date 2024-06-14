Захищаючи Україну, загинули двоє білоруських добровольців
Виконуючи бойове завдання на Харківському напрямку, 9 червня загинули двоє бійців Полку Калиновського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн"
"Трагедія сталася дорогою на позиції, де вони мали забрати один із бойових розрахунків після завершення завдання, але потрапили на міну. Отримані травми виявилися несумісними з життям", - йдеться в повідомленні.
Наразі відомо вже щонайменше про 65 білорусів, які загинули на війні в Україні, б'ючись проти окупаційних військ ЗС РФ за свободу України та Білорусі.
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