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Новини
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Захищаючи Україну, загинули двоє білоруських добровольців

Загинули білоруські добровольці

Виконуючи бойове завдання на Харківському напрямку, 9 червня загинули двоє бійців Полку Калиновського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн"

"Трагедія сталася дорогою на позиції, де вони мали забрати один із бойових розрахунків після завершення завдання, але потрапили на міну. Отримані травми виявилися несумісними з життям", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо вже щонайменше про 65 білорусів, які загинули на війні в Україні, б'ючись проти окупаційних військ ЗС РФ за свободу України та Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківському напрямку загинув доброволець із Білорусі з позивним Краків

Автор: 

Білорусь (7938) втрати (4413) добровольці (924)


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Вічна пам'ять побратимам....
Царство небесне...
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14.06.2024 07:23 Відповісти
Вічна пам'ять
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14.06.2024 07:24 Відповісти
Царство небесне героям .
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14.06.2024 07:53 Відповісти
Svitla Pam'yat 🙏...
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14.06.2024 09:17 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.06.2024 12:32 Відповісти
 
 