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Беларусь (7771) потери (4270) добровольцы (1125)

На Харьковском направлении погиб доброволец из Беларуси с позывным Кракив

Білоруські добровольці

На войне в Украине погиб уже 63-й доброволец из Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ецгогаԁіо.

Отмечается, что доброволец с позывным Кракив погиб 10-13 марта на Харьковском направлении. Известно, что это произошло во время выполнения боевого задания, когда белорусский доброволец с позывным Кракив попал под огонь российской артиллерии и погиб от ранений, несовместимых с жизнью.

По данным издания, на сегодня известно о 63 белорусах, которые погибли, защищая Украину.

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Герою Слава !!!🙏
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09.06.2024 10:38 Ответить
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09.06.2024 10:46 Ответить
Всім добровольцям із Білорусі , які віддали своє життя за вільну
Украіну ,
вічна памʼять 😪😪😪
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09.06.2024 11:38 Ответить
😥
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09.06.2024 12:56 Ответить
С.У.М.
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09.06.2024 13:34 Ответить
 
 