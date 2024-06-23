УКР
7 953 44

Захищаючи Україну, на Харківщині загинув естонець Мартін Яегер. ФОТО

Третій естонець, який воював за Україну, загинув на Харківщині.

Про це йдеться в дописі Дмитра Мороза на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"На Харківщині загинув 3-й естонець, який воював за Україну. Мартін Яегер, йому було 42 роки", - йдеться в повідомленні.

Загинув естонець Мартін Яегер

Також читайте: Захищаючи Україну, загинули двоє білоруських добровольців

Естонія (1686) втрати (4534)
Топ коментарі
+70
Загинуа справжній Брат. Не по крові - по духу. Слоа'янська єдність - міф. Правда - ось вона:вільні духом, гарячі серцем, спраглі до боротьби, захисники справедливо ті - це і є споавжнє братство, зцементоване світоглядом, а не міфічним якимось "словянскім/рускім міром. Тому оплакуємо брата.
23.06.2024 16:23 Відповісти
+54
Низький уклін, тобі КОЗАЧЕ!!
Дорогою та кривавою, виявилася ціна асфальту зеленського та приблуд95, як для України, так і для її Друзів!
Памятаймо, про цю ціну!!
23.06.2024 16:29 Відповісти
+47
Героям Слава!!
23.06.2024 16:27 Відповісти
23.06.2024 16:23 Відповісти
Найголовніша єдність - це єдність порядних людей.
показати весь коментар
23.06.2024 21:21 Відповісти
23.06.2024 16:27 Відповісти
23.06.2024 16:29 Відповісти
Перекидаєш провину зі свого сцаря пукіна на Зелю? Гарна спроба, кацапе
23.06.2024 17:01 Відповісти
дай відповідь, кацапи стали підарами в 2022 році? чи в 2014? чи ще раніше? чи вони такими й були завжди?
23.06.2024 17:05 Відповісти
Все зависит от года рождения, ими не становятся, ими рождаются
23.06.2024 17:24 Відповісти
дурачка включаеш? я не про геїв пишу.
23.06.2024 17:26 Відповісти
С 1654 года, как минимум.
23.06.2024 18:30 Відповісти
Зеля винен не меньше *****. Як би не Зеля то і повномасштабки не було би.
23.06.2024 17:13 Відповісти
При Порошенку Х**ло не наважилось би на широкомасштабну агресію.
23.06.2024 17:36 Відповісти
А для чого ? Він і так влаштовував путіна.
23.06.2024 21:19 Відповісти
Мене теж влаштовував. Тільки вас, зеленосраких дегенератів не влаштував. От тепер вам заіпісь.
24.06.2024 00:33 Відповісти
зелений ватан, ти теж побачив мир в очах %уйла ?
23.06.2024 18:09 Відповісти
Достали уже порохоботы. Человек погиб защищая нас, а Зеленский это не Украина, все давно уже это поняли, а вы, при каждом удобном случае его впихивает. Придет время с него спросим за все.
23.06.2024 17:22 Відповісти
максимум що ти в нього спитаєш: "Уважаємій, каторій сейчас час?"
23.06.2024 17:25 Відповісти
😁😁😁
Коли він вже покине з награбованим Україну...?!
Чи ти сліпий чи глухий..?!
Чи надивився тєлємарахвону...?!
23.06.2024 17:39 Відповісти
а ти вже спитав у чотирижди ухилянта, хто розмінував Чонгар, акваторію Азовського моря, хто хдав Марік, ЗАЕС тощо... Хто казав припинити стріляти, хто розводив війська у Золотому, хто припинив фінансування армії та ракетної програми ???
23.06.2024 18:11 Відповісти
Ізраїль, хоч і не поважає зєлєнского, але своїх не видає. Та казали, що і родаки його вже давно там. Тому #єр ти в нього що спитаєш
23.06.2024 18:17 Відповісти
Просьба перечислить по пунктам -за что будете спрашивать? А то я не в курсе...🤔😏
23.06.2024 19:58 Відповісти
Svitla, Vi4na Pam'yat'...🙏
23.06.2024 16:37 Відповісти
Низький уклін герою...
23.06.2024 16:51 Відповісти
Вечная память герою!
23.06.2024 17:19 Відповісти
Може і дити є ...такий красень 😤 Герою Слава !!! 🙏
23.06.2024 18:28 Відповісти
🙏🏼
23.06.2024 18:31 Відповісти
Земля пухом и Вечная память! После войны в центре Киева должен быть отдельный памятник всем иностранцам погибшим в бою за Украину..
23.06.2024 18:34 Відповісти
Вічна шана та подяка від українського народу, мужній воіне !
23.06.2024 18:37 Відповісти
Низький уклін і дяка Герою! Співчуття рідним...
23.06.2024 18:47 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава 1

співчуття рідним...

Мартин загинув за нашу і свою Свободу!
Дуже сподіваюсь, що коли прийде час наші Воїни будуть боронити Естонію.
23.06.2024 19:20 Відповісти
Слава тобі, Герою
23.06.2024 19:52 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
23.06.2024 20:52 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
23.06.2024 21:19 Відповісти
23.06.2024 22:00 Відповісти
24.06.2024 07:49 Відповісти
який чистий погляд....справжня ДУША.
24.06.2024 10:57 Відповісти
Все кто погиб за Украину или сражаеться - наши братья, неважно из Европы, России или Африки.
А те кто с другой стороны - заблудшие люди, рабы и манкурты, ведь и за русню воюют иностранцы.
Эта война собрала всех хороших людей по нашу сторону а плохих и обманутых по другую.
24.06.2024 12:57 Відповісти
Ну и по# на них. У них два варианта, либо работать на экономику Европы, укрепляя НАТО и Украину или их обратно выпрут на "скрепную землю"
24.06.2024 14:36 Відповісти
Дякую, Мартін. Ми тебе пам'ятатимемо.
24.06.2024 22:16 Відповісти
ЗДОРОВЫЙ КАК БЫК БЫЛ !!!
25.06.2024 01:24 Відповісти
 
 