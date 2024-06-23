Захищаючи Україну, на Харківщині загинув естонець Мартін Яегер. ФОТО
Третій естонець, який воював за Україну, загинув на Харківщині.
Про це йдеться в дописі Дмитра Мороза на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"На Харківщині загинув 3-й естонець, який воював за Україну. Мартін Яегер, йому було 42 роки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+70 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар23.06.2024 16:23 Відповісти Посилання
+54 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар23.06.2024 16:29 Відповісти Посилання
+47 евгений коноваленко #556652
показати весь коментар23.06.2024 16:27 Відповісти Посилання
Дорогою та кривавою, виявилася ціна асфальту зеленського та приблуд95, як для України, так і для її Друзів!
Памятаймо, про цю ціну!!
Коли він вже покине з награбованим Україну...?!
Чи ти сліпий чи глухий..?!
Чи надивився тєлємарахвону...?!
Герою Слава 1
співчуття рідним...
Мартин загинув за нашу і свою Свободу!
Дуже сподіваюсь, що коли прийде час наші Воїни будуть боронити Естонію.
А те кто с другой стороны - заблудшие люди, рабы и манкурты, ведь и за русню воюют иностранцы.
Эта война собрала всех хороших людей по нашу сторону а плохих и обманутых по другую.