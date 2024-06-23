Захищаючи Україну, на Харківщині загинув естонець Мартін Яегер. ФОТО

Третій естонець, який воював за Україну, загинув на Харківщині.

Про це йдеться в дописі Дмитра Мороза на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"На Харківщині загинув 3-й естонець, який воював за Україну. Мартін Яегер, йому було 42 роки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Захищаючи Україну, загинули двоє білоруських добровольців