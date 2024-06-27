В боях за Украину погиб боец НГУ, инженер Института ядерных исследований НАНУ Сергей Чередник
28 мая 2024 года, выполняя боевую задачу по защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, недалеко от села Георгиевка Донецкой области погиб боец Национальной гвардии Украины, ведущий инженер Института ядерных исследований НАН Украины Сергей Валентинович Чередник.
Об этом пишут в фейсбуке Национальной академии наук Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с погибшим воином попрощались 7 июня 2024 года в конференц-зале Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве.
Его похоронили на Лесном кладбище в столице.
"Научное сообщество потеряло замечательного специалиста в области ядерной электроники и физики пучков заряженных частиц, талантливого инженера, который вместе с коллегами разработал, ввел в эксплуатацию и в течение многих лет поддерживал в рабочем состоянии источник ионов ускорителя У-240, необходимый для выполнения научных исследований. Чрезвычайно трудолюбивый и всегда решительный в своем выборе, Сергей Валентинович был отзывчивым и добрым человеком, настоящим патриотом Украины, имел четкую жизненную позицию, чувство собственного достоинства и долга перед Родиной", - говорится в сообщении.
Что известно о Сергее Череднике
Сергей Валентинович Чередник родился 24 июня 1965 года в Житомире. Окончил Киевский политехнический институт по специальности "оптика и оптико-электронное приборостроение". С октября 2013 года работал в Институте ядерных исследований НАН Украины: сначала - в отделе изохронного циклотрона У-240, впоследствии - после реорганизации отделов - в отделе ядерных реакций.
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тільки ЗЄльона влада !
і що за 2,5 роки війни не могли звільнити ?
не варто виправдовувати ЗЄльоний бардак !
є декілька близьких і знайомих талановитих інженерів-електронщиків, які загинули солдатами-штурмовиками
Ніде в новинах про "добровольно" нічого НЕМАЄ!
Просто на ходу вигадав?
У ТЦК всі "добровольцями" стають.
краликлали дороги? Якщо уйобки не наголосували "по приколу" в 2019, то путін би не ризикнув лізти в Україну. Хочаб розуміючи, що є міжнародна підтримка, яку блазень зруйнував в перші роки правління.
Пора встановити кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок
Бо як лізуть до влади, так обіцяють на перегонки, а як долізли, так тільки крадуть та брешуть!
Інакше ми ніколи не позбудемся шахраїв!
та зняти рожеві окуляри
я відповідаю що так давно чекав їхнього дзвоника і неймовірно щасливий
одразу кидають слухавку, часом із матом
ЗЄ-лєнський це "виграш" українського наївного народу в онлайн-казіно.
то хто тому народу доктор ?
чому велись на розвод ?
І що, сильно за нього проголосували в 2010?
А безграмотне бидло, корупціонери, шпана... мають бронь і на фронт ні ногою.
Для чого було цього старика та науковця кидати в м'ясорубку?
Щоб не лишилось грамотних людей, щоб в післявоєнній Україні правили бал та керувало одне бидло?
Наука нищиться шаленими темпами у відверто руйнівний позазаконний спосіб.
Ми маємо стати країною стада баранів
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Чи вони їх бояться?
Герою Слава !
співчуття рідним....
втрачаємо найкращих
а ще втрачаємо найпотрібніших - талановитих митців, інженерів....
який дебіл ЗЄльоний міг мобілізувати провідного інженера Інституту НАН з ядерної фізики, якому 59 років ?
пан Сергій міг би ще років 5-10 попрацювати за фахом
і для державі він корисніший як розробник ядерноі бімби в противагу кацапячий.
А в піхоту треба забирати тих биків які с колей котлетой в балаклавах по Дніпру бігають, або тітушней працюють в рейдерських захватах
та другої світової війни
вчених не чіпали і не мобілізували..
тому що це майбутнє і розум держави
У нас виродки тупі заброньовані
а інтелект і еліта українців помирає на війні
то чи не правда, що уряд наш
працює на росію?
Якщо молоді барани на диванах втікають від бусіків - то йдуть добровольцями у кого є Совість.
Чи не ви верещали тут про геноцид в три горла, коли 25-річному бугаю футболісту другої ліги повістку вручили?
Інспектори з паркування у Львові мають бронь до кінця війни - військовослужбовець ЗСУ Віталій Смілка
https://x.com/i/status/1805855534223970397