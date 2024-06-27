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Новости Война
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В боях за Украину погиб боец ​​НГУ, инженер Института ядерных исследований НАНУ Сергей Чередник

Загинув Сергій Чередник

28 мая 2024 года, выполняя боевую задачу по защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, недалеко от села Георгиевка Донецкой области погиб боец Национальной гвардии Украины, ведущий инженер Института ядерных исследований НАН Украины Сергей Валентинович Чередник.

Об этом пишут в фейсбуке Национальной академии наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с погибшим воином попрощались 7 июня 2024 года в конференц-зале Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве.

Его похоронили на Лесном кладбище в столице.

"Научное сообщество потеряло замечательного специалиста в области ядерной электроники и физики пучков заряженных частиц, талантливого инженера, который вместе с коллегами разработал, ввел в эксплуатацию и в течение многих лет поддерживал в рабочем состоянии источник ионов ускорителя У-240, необходимый для выполнения научных исследований. Чрезвычайно трудолюбивый и всегда решительный в своем выборе, Сергей Валентинович был отзывчивым и добрым человеком, настоящим патриотом Украины, имел четкую жизненную позицию, чувство собственного достоинства и долга перед Родиной", - говорится в сообщении.

Что известно о Сергее Череднике

Сергей Валентинович Чередник родился 24 июня 1965 года в Житомире. Окончил Киевский политехнический институт по специальности "оптика и оптико-электронное приборостроение". С октября 2013 года работал в Институте ядерных исследований НАН Украины: сначала - в отделе изохронного циклотрона У-240, впоследствии - после реорганизации отделов - в отделе ядерных реакций.

Смотрите: В войне против российских захватчиков погиб украинский хореограф, танцор и военный Антон Смецкий. ФОТО

Автор: 

НАН Украины (198) потери (4418) ВСУ (6666)


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Топ комментарии
+53
Інженерів НАН на фронт, клоунам та чинушам бронь, наголосували уйобки інфузорії в 19..
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27.06.2024 00:21
+51
Інженеру НАН було 59 років, провідний спеціаліст інституту ядерних досліджень... і таких людей на фронт.
А безграмотне бидло, корупціонери, шпана... мають бронь і на фронт ні ногою.
Для чого було цього старика та науковця кидати в м'ясорубку?
Щоб не лишилось грамотних людей, щоб в післявоєнній Україні правили бал та керувало одне бидло?
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27.06.2024 00:27
+30
Даже если он сам принял решение стать воином ВСУ то его надо было использовать инженера, но кто то решил: "ах, так ты умный, ану докажи на нуле". Царствие Небесное воину Сергею. Позор тем, кто не использовал его для крайне важной работы в ВСУ - ремонт и обслуживание вооружения, в том числе и обучения по его обслуживанию и эксплуатации. Сам инженер, пенсионер, наглядно вижу слабую подготовку последователей. Думал, зарплаты повысят интерес к инженерному труду, ошибся. Полицейского можно подготовить за пол года, подготовить инженера - 7-10 лет и то, если у него есть к этому труду природные данные. Очень жаль, что так расходует ВСУ интелектуальный потенциал Украины.
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27.06.2024 01:04
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Інженерів НАН на фронт, клоунам та чинушам бронь, наголосували уйобки інфузорії в 19..
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27.06.2024 00:21 Ответить
Не перекидай провину із свого путіна на зелену владу
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27.06.2024 00:29 Ответить
яка влада мобілізує провідного інженера з ядерної фізики Інституту Академії наук, якому 59 років ?

тільки ЗЄльона влада !
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27.06.2024 00:42 Ответить
Він добровольцем пішов...
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27.06.2024 00:53 Ответить
в перші дні багато добровольцями йшли, але ЗЄ-льоним воєнкоматам треба було клепку мати кого брати,

і що за 2,5 роки війни не могли звільнити ?

не варто виправдовувати ЗЄльоний бардак !
є декілька близьких і знайомих талановитих інженерів-електронщиків, які загинули солдатами-штурмовиками
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27.06.2024 01:05 Ответить
У даному випадку це вже питання до командира підрозділу, який не знайшов 59-річному вченому якоїсь нормальної небойової посади...
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27.06.2024 01:21 Ответить
Звідки ти це взяв?
Ніде в новинах про "добровольно" нічого НЕМАЄ!
Просто на ходу вигадав?
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27.06.2024 05:49 Ответить
А треба читати не новини, а ПЕРШОДЖЕРЕЛО! За посиланням можна відкрити заяву Національної академії наук України і там написано, що він доброволець!
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27.06.2024 09:51 Ответить
Да-да.
У ТЦК всі "добровольцями" стають.
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27.06.2024 10:33 Ответить
А чи не зелена влада допомогла путіну окупувати країну, влаштувавши шоу "Загляни в дупу *****" під час війни? Чи не вони розмінували Чонгар і закрили всі програми з розробки озброєнь, чи не вони замість будівництва оборонних фортифікацій крали клали дороги? Якщо уйобки не наголосували "по приколу" в 2019, то путін би не ризикнув лізти в Україну. Хочаб розуміючи, що є міжнародна підтримка, яку блазень зруйнував в перші роки правління.
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27.06.2024 00:57 Ответить
Перед тим як звинувачувати народ за вибір, згадайте, що цей лідер на сам перед розвів народ на довіру, чи може хтось голосував за дєрьмака чи татарова чи корупцію? Та і йшов він лише на один срок! А які мріїї наріду розповідав... а всі подумали, що так і зробить

Пора встановити кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок
Бо як лізуть до влади, так обіцяють на перегонки, а як долізли, так тільки крадуть та брешуть!
Інакше ми ніколи не позбудемся шахраїв!
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27.06.2024 00:55 Ответить
Якщо тобі на базарі цигани обіцяють машину за 1000 гривень, то ти мабуть не поведешся, бо мозок працює. А як на вибори йти, то мозок відключається. Видно ж було що воно ******* як дихає. Бо як слизняк викручувалось щоб не йти на передвиборчі дебати, а потім такі умови поставило, що це не дебати були а якесь галиме шоу одного актора. Особисто довбойбам розповідав що буде, якщо воно виграє, але тупі більше вірять тєльчіку.
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27.06.2024 01:01 Ответить
Кому видно, а хто і не добачив але пройшло 5 років, вже час підводити підсумки,
та зняти рожеві окуляри
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27.06.2024 01:05 Ответить
💯!
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27.06.2024 08:53 Ответить
мені кілька разів на тиждень телефонують про шалений виграш.

я відповідаю що так давно чекав їхнього дзвоника і неймовірно щасливий
одразу кидають слухавку, часом із матом

ЗЄ-лєнський це "виграш" українського наївного народу в онлайн-казіно.
то хто тому народу доктор ?

чому велись на розвод ?
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27.06.2024 01:12 Ответить
Ну Ющ, допустимо, найбільше передвиборних обіцянок виконав із усіх президентів України. Зарплати/пенсії підвищили, виплату на народження дітей ввели, Криворіжсталь у Ахмета забрали, , пропорційні вибори ввели, щось типу люстрації провели (звільнили 20 000 чиновників-кучмістів), іноземні інвестиції збільшили В РАЗИ.
І що, сильно за нього проголосували в 2010?
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27.06.2024 09:55 Ответить
Інженеру НАН було 59 років, провідний спеціаліст інституту ядерних досліджень... і таких людей на фронт.
А безграмотне бидло, корупціонери, шпана... мають бронь і на фронт ні ногою.
Для чого було цього старика та науковця кидати в м'ясорубку?
Щоб не лишилось грамотних людей, щоб в післявоєнній Україні правили бал та керувало одне бидло?
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27.06.2024 00:27 Ответить
Так. Щоб потім пиляти бабло на створенні комітетів по ліквідації безграмотності.
Наука нищиться шаленими темпами у відверто руйнівний позазаконний спосіб.
Ми маємо стати країною стада баранів
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27.06.2024 07:15 Ответить
Абсурд якийсь.
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27.06.2024 00:30 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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27.06.2024 00:36 Ответить
Ученые, инженеры в 59 лет на фронт... Военные пенсионеры в 45 в тыл или в военкомат...
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27.06.2024 00:37 Ответить
Нынешние военные пенсионеры шли в армию не для того, чтобы воевать. И ты хочешь, чтобы в 45 лет, имея льготы, пенсию, квартиру от государства, они всем этим (к чему шли долгие годы службы) рискнули? ЩАС!
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27.06.2024 00:43 Ответить
Хай ТЦКшникі покажуть свою прить на них і силою бусифікують їх...
Чи вони їх бояться?
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27.06.2024 01:00 Ответить
А инженеры, комбайнеры, токари, слесари и тд - они шли для того, чтобы воевать за профессиональных военых пенсионеров?? Подержаться бы за горло тому "гению", который придумал закон, по которому военнных пенсионеров нельзя мобилизовать, если нет должности, соответствующей их званию...
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27.06.2024 03:05 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

втрачаємо найкращих
а ще втрачаємо найпотрібніших - талановитих митців, інженерів....
який дебіл ЗЄльоний міг мобілізувати провідного інженера Інституту НАН з ядерної фізики, якому 59 років ?
пан Сергій міг би ще років 5-10 попрацювати за фахом
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27.06.2024 00:39 Ответить
Шарікови прийшли до влади.
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27.06.2024 00:51 Ответить
Народ, не розводьте зраду, за посиланням перейшов на першоджерело, він ДОБРОВОЛЕЦЬ! Працівники НАН мають бронь...
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27.06.2024 00:51 Ответить
То повинні були відмовити!
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27.06.2024 00:58 Ответить
На якій підставі ти там щось будеш відмовляти клоун диванний, якщо людина сама обрала захист Батьківщини зі зброєю в руках?
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27.06.2024 06:21 Ответить
на підставі того, що інженерами з ядерних технологій не "розбрасуються"

і для державі він корисніший як розробник ядерноі бімби в противагу кацапячий.

А в піхоту треба забирати тих биків які с колей котлетой в балаклавах по Дніпру бігають, або тітушней працюють в рейдерських захватах
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27.06.2024 14:18 Ответить
зате клоунам і охоронцям бронь. влада зебілів
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27.06.2024 01:00 Ответить
Даже если он сам принял решение стать воином ВСУ то его надо было использовать инженера, но кто то решил: "ах, так ты умный, ану докажи на нуле". Царствие Небесное воину Сергею. Позор тем, кто не использовал его для крайне важной работы в ВСУ - ремонт и обслуживание вооружения, в том числе и обучения по его обслуживанию и эксплуатации. Сам инженер, пенсионер, наглядно вижу слабую подготовку последователей. Думал, зарплаты повысят интерес к инженерному труду, ошибся. Полицейского можно подготовить за пол года, подготовить инженера - 7-10 лет и то, если у него есть к этому труду природные данные. Очень жаль, что так расходует ВСУ интелектуальный потенциал Украины.
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27.06.2024 01:04 Ответить
А лисий регоче
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27.06.2024 04:59 Ответить
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27.06.2024 09:25 Ответить
навіть у роки тупої тиранії сталіна
та другої світової війни
вчених не чіпали і не мобілізували..
тому що це майбутнє і розум держави
У нас виродки тупі заброньовані
а інтелект і еліта українців помирає на війні
то чи не правда, що уряд наш
працює на росію?
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27.06.2024 06:41 Ответить
***,инженеры уникальных специальностей погибают на фронте,а всякий сброд типа инспекторов податковой или таможни сидят в тылу на брони и насмехаются над этим.
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27.06.2024 07:20 Ответить
Ви або хрестик зніміть, або труси одягніть.
Якщо молоді барани на диванах втікають від бусіків - то йдуть добровольцями у кого є Совість.
Чи не ви верещали тут про геноцид в три горла, коли 25-річному бугаю футболісту другої ліги повістку вручили?
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27.06.2024 07:33 Ответить
Слава Украине 25%

Інспектори з паркування у Львові мають бронь до кінця війни - військовослужбовець ЗСУ Віталій Смілка



https://x.com/i/status/1805855534223970397
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27.06.2024 08:55 Ответить
Прощай, Серёга... Ты был хорошим полузащитником и товарищем в учебке...Покойся с миром...
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27.06.2024 09:38 Ответить
Це просто кабздець якись, як можна було такого інженера мобілізувати в піхоту? Та навіть якщо він "три рази" доброволець.
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27.06.2024 14:05 Ответить
Свого часу вченим такого рівня навіть літаками пересуватися забороняли.А тут дозволили піти в піхоту і на передову.. Ганьба тому хто дав на це "добро"
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27.06.2024 22:27 Ответить
 
 