В боях за Украину погиб боец ​​НГУ, инженер Института ядерных исследований НАНУ Сергей Чередник

28 мая 2024 года, выполняя боевую задачу по защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, недалеко от села Георгиевка Донецкой области погиб боец Национальной гвардии Украины, ведущий инженер Института ядерных исследований НАН Украины Сергей Валентинович Чередник.

Об этом пишут в фейсбуке Национальной академии наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с погибшим воином попрощались 7 июня 2024 года в конференц-зале Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве.

Его похоронили на Лесном кладбище в столице.

"Научное сообщество потеряло замечательного специалиста в области ядерной электроники и физики пучков заряженных частиц, талантливого инженера, который вместе с коллегами разработал, ввел в эксплуатацию и в течение многих лет поддерживал в рабочем состоянии источник ионов ускорителя У-240, необходимый для выполнения научных исследований. Чрезвычайно трудолюбивый и всегда решительный в своем выборе, Сергей Валентинович был отзывчивым и добрым человеком, настоящим патриотом Украины, имел четкую жизненную позицию, чувство собственного достоинства и долга перед Родиной", - говорится в сообщении.

Что известно о Сергее Череднике

Сергей Валентинович Чередник родился 24 июня 1965 года в Житомире. Окончил Киевский политехнический институт по специальности "оптика и оптико-электронное приборостроение". С октября 2013 года работал в Институте ядерных исследований НАН Украины: сначала - в отделе изохронного циклотрона У-240, впоследствии - после реорганизации отделов - в отделе ядерных реакций.

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