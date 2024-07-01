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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб британский доброволец и боевой медик Питер Фуше. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб волонтер, доброволец Интернационального Легиона и боевой медик из Великобритании Питер Фуше.

Как передает Цензор.НЕТ, о гибели воина сообщили в благотворительном фонде Project Konstantin, соучредителем которой является Фуше.

На щите: Питер (Hasta La Vista) Фуше. С тяжелым сердцем сообщаем о смерти Пита, нашего дорогого директора и основателя. Непоколебимая преданность, безграничное сочувствие и неустанная приверженность Пита к Украине и ее народу оставили неизгладимый след в бесчисленном количестве жизней, которых он коснулся.

Его героизм не знал границ. Он принимал активное участие в спасении более 200 раненых украинских солдат, эвакуации гражданского населения из самых опасных прифронтовых городов, а также в доставке гуманитарной помощи жителям этих городов", - говорится в заметке.

На війні загинув доброволець з Британії Пітер Фуше

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Что известно о защитнике?

Ранее Питер жил в Лондоне, где работал полицейским и плотником. В марте 2022 года мужчина решил приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских оккупантов.

"Я люблю тебя и хочу остаться с тобой, но ты в безопасности. А дети, которые там, - нет. Им нужна защита", - сказал тогда Фуше своей 15-летней дочери.

Он участвовал в создании полевого госпиталя в Броварах, а впоследствии британец прошел несколько медицинских тренингов и присоединился к теробороне.

В январе 2024 года Питер Фуше принял присягу и официально присоединился к ВСУ как боевой медик.

На війні загинув доброволець з Британії Пітер Фуше

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Питер Фуше основал благотворительный фонд Project Konstantin, который назвали в честь одного из павших побратимов британца. Фонд обеспечивает быструю эвакуацию солдат после ранений на поле боя.

"Храбрость и самоотверженность Пита перед лицом опасности были чрезвычайными, и его поступки навсегда останутся в наших сердцах", - написали в благотворительном фонде.

Автор: 

Великобритания (5017) потери (4424) добровольцы (1182) Интернациональный легион (17)


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Топ комментарии
+28
Хоробрій і мужній Людині ,
світла Памʼять та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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01.07.2024 13:31
+22
Глибока шана. Царство небесне
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01.07.2024 13:31
+14
Не потрібно притягувати сюди якихось "корупціонерів по обидві сторони". Людина геройськи загинула не для цього!
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01.07.2024 13:33
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На жаль система так налаштована ...
і саме страшне від чого здригаюсь , що навіть ця війна може не змінити її , а ще більше укріпити
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01.07.2024 13:30 Ответить
Не потрібно притягувати сюди якихось "корупціонерів по обидві сторони". Людина геройськи загинула не для цього!
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01.07.2024 13:33 Ответить
Zah , eta kagda s ukraini begut "muzhiki " v eiropu , a ni na front . A tvoi spich pro korupcionerov s aboih staron vaniaiet "haroshimi "ruskimi .....
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01.07.2024 13:49 Ответить
😥
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01.07.2024 13:29 Ответить
Хоробрій і мужній Людині ,
світла Памʼять та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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01.07.2024 13:31 Ответить
Глибока шана. Царство небесне
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01.07.2024 13:31 Ответить
Я розумію що багато гине на фронті але не перший раз помічаю що після того як покажуть чиєсь інтерв'ю то потім людина гине/або поранена.
неправильно показувати бійців та розказувати /робити репортажі привертати увагу безпосередньо до якоїсь людини. Багато разів таке було вже що гинули після репортажу. Після війни потрібно розповідати про захисників/показувати їх обличчя але не тоді коли йде війна. Сумно що якась війна в інтернеті усьо всі знають про усе розказують
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01.07.2024 13:38 Ответить
Remember it's hard to interview those who are already dead. And that many get injured and die without becoming famous. (I know you pointed it out). He had been prominent in social media a long time before this occupational hazard occured. There are a lot who want (or understand the necessity of) the publicity to increase the funding for their battalion. I don't know if FSB had been tracking his whereabouts to know exactly where to shell. Maybe....
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04.07.2024 15:00 Ответить
R.I.P. 🙏
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01.07.2024 13:42 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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01.07.2024 13:52 Ответить
Вічна пам'ять британському добровольцю Пітеру Фуше, герою та славному воїну, який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народу.
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01.07.2024 14:12 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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01.07.2024 16:16 Ответить
А ..ахлятська пліснява, шашличники приколісти, виборці клоунів і жопоблоківців, призовного віку виригали майскіе шашлики і сотнями тис. потікали в країни Европи в обоссаних кальсонах.
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10.11.2024 22:12 Ответить
 
 