Защищая Украину, погиб британский доброволец и боевой медик Питер Фуше. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб волонтер, доброволец Интернационального Легиона и боевой медик из Великобритании Питер Фуше.

Как передает Цензор.НЕТ, о гибели воина сообщили в благотворительном фонде Project Konstantin, соучредителем которой является Фуше.

На щите: Питер (Hasta La Vista) Фуше. С тяжелым сердцем сообщаем о смерти Пита, нашего дорогого директора и основателя. Непоколебимая преданность, безграничное сочувствие и неустанная приверженность Пита к Украине и ее народу оставили неизгладимый след в бесчисленном количестве жизней, которых он коснулся. Его героизм не знал границ. Он принимал активное участие в спасении более 200 раненых украинских солдат, эвакуации гражданского населения из самых опасных прифронтовых городов, а также в доставке гуманитарной помощи жителям этих городов", - говорится в заметке.

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Что известно о защитнике?

Ранее Питер жил в Лондоне, где работал полицейским и плотником. В марте 2022 года мужчина решил приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских оккупантов.

"Я люблю тебя и хочу остаться с тобой, но ты в безопасности. А дети, которые там, - нет. Им нужна защита", - сказал тогда Фуше своей 15-летней дочери.

Он участвовал в создании полевого госпиталя в Броварах, а впоследствии британец прошел несколько медицинских тренингов и присоединился к теробороне.

В январе 2024 года Питер Фуше принял присягу и официально присоединился к ВСУ как боевой медик.

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Питер Фуше основал благотворительный фонд Project Konstantin, который назвали в честь одного из павших побратимов британца. Фонд обеспечивает быструю эвакуацию солдат после ранений на поле боя.

"Храбрость и самоотверженность Пита перед лицом опасности были чрезвычайными, и его поступки навсегда останутся в наших сердцах", - написали в благотворительном фонде.