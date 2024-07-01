Защищая Украину, погиб британский доброволец и боевой медик Питер Фуше. ФОТО
Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб волонтер, доброволец Интернационального Легиона и боевой медик из Великобритании Питер Фуше.
Как передает Цензор.НЕТ, о гибели воина сообщили в благотворительном фонде Project Konstantin, соучредителем которой является Фуше.
На щите: Питер (Hasta La Vista) Фуше. С тяжелым сердцем сообщаем о смерти Пита, нашего дорогого директора и основателя. Непоколебимая преданность, безграничное сочувствие и неустанная приверженность Пита к Украине и ее народу оставили неизгладимый след в бесчисленном количестве жизней, которых он коснулся.
Его героизм не знал границ. Он принимал активное участие в спасении более 200 раненых украинских солдат, эвакуации гражданского населения из самых опасных прифронтовых городов, а также в доставке гуманитарной помощи жителям этих городов", - говорится в заметке.
Что известно о защитнике?
Ранее Питер жил в Лондоне, где работал полицейским и плотником. В марте 2022 года мужчина решил приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских оккупантов.
"Я люблю тебя и хочу остаться с тобой, но ты в безопасности. А дети, которые там, - нет. Им нужна защита", - сказал тогда Фуше своей 15-летней дочери.
Он участвовал в создании полевого госпиталя в Броварах, а впоследствии британец прошел несколько медицинских тренингов и присоединился к теробороне.
В январе 2024 года Питер Фуше принял присягу и официально присоединился к ВСУ как боевой медик.
Питер Фуше основал благотворительный фонд Project Konstantin, который назвали в честь одного из павших побратимов британца. Фонд обеспечивает быструю эвакуацию солдат после ранений на поле боя.
"Храбрость и самоотверженность Пита перед лицом опасности были чрезвычайными, и его поступки навсегда останутся в наших сердцах", - написали в благотворительном фонде.
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і саме страшне від чого здригаюсь , що навіть ця війна може не змінити її , а ще більше укріпити
світла Памʼять та щирі співчуття його родині 😪😪😪
неправильно показувати бійців та розказувати /робити репортажі привертати увагу безпосередньо до якоїсь людини. Багато разів таке було вже що гинули після репортажу. Після війни потрібно розповідати про захисників/показувати їх обличчя але не тоді коли йде війна. Сумно що якась війна в інтернеті усьо всі знають про усе розказують
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!