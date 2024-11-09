Удар РФ по дислокации полицейских в Харькове 1 ноября: раненый майор полиции Александр Ковтун скончался в больнице. ФОТО

В больнице в результате полученного ранения во время российского обстрела Харькова умер майор полиции Александр Ковтун.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате ракетного удара 1 ноября полицейский получил многочисленные осколочные ранения. В тот день травмировались 36 полицейских, на месте удара погиб наш коллега полковник полиции Андрей Матвиенко.

Что известно о жертве вражеского обстрела

В тяжелом состоянии Александра доставили в больницу. Больше недели медики боролись за его жизнь.

Полицейскому навсегда останется 44 года. Без мужа осталась жена, без отца - 20-летняя дочь и 18-летний сын.

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Как сообщалось, в пятницу, 1 ноября, российские захватчики нанесли прицельный ракетный удар по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Один сотрудник полиции погиб, 40 раненых.