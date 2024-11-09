УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12314 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 042 3

Удар РФ по дислокації поліцейських у Харкові 1 листопада: поранений майор поліції Олександр Ковтун помер у лікарні. ФОТО

У лікарні внаслідок отриманого поранення під час російського обстрілу Харкова помер майор поліції Олександр Ковтун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок ракетного удару 1 листопада поліцейський дістав численні осколкові поранення. Того дня травмувались 36 поліцейських, на місці удару загинув наш колега полковник поліції Андрій Матвієнко.

Що відомо про жертву ворожого обстрілу 

У тяжкому стані Олександра доставили до лікарні. Понад тиждень медики боролися за його життя.

Поліцейському назавжди залишиться 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - 20-річна донька та 18-річний син.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті воюють 10% поліцейських, - Клименко

Помер поранений поліцейський Олександр Ковтун

Як повідомлялося, у п'ятницю, 1 листопада, російські загарбники завдали прицільного ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Один співробітник поліції загинув, 40 поранених. 

Автор: 

Нацполіція (15168) Харків (5600) втрати (4398)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям Слава.
показати весь коментар
09.11.2024 13:43 Відповісти
А як неочікувано, що ворог вдарить по розташуванню поліції саме в місті? Мабуть на даху ще й мішень була намальована. Три роки війни нічому не вчать.
показати весь коментар
09.11.2024 19:04 Відповісти
мішень намальована у тебе на сраці!
показати весь коментар
09.11.2024 19:28 Відповісти
 
 