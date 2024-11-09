Удар РФ по дислокації поліцейських у Харкові 1 листопада: поранений майор поліції Олександр Ковтун помер у лікарні. ФОТО
У лікарні внаслідок отриманого поранення під час російського обстрілу Харкова помер майор поліції Олександр Ковтун.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, внаслідок ракетного удару 1 листопада поліцейський дістав численні осколкові поранення. Того дня травмувались 36 поліцейських, на місці удару загинув наш колега полковник поліції Андрій Матвієнко.
Що відомо про жертву ворожого обстрілу
У тяжкому стані Олександра доставили до лікарні. Понад тиждень медики боролися за його життя.
Поліцейському назавжди залишиться 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - 20-річна донька та 18-річний син.
Як повідомлялося, у п'ятницю, 1 листопада, російські загарбники завдали прицільного ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Один співробітник поліції загинув, 40 поранених.
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