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На фронті воюють 10% поліцейських, - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

10% особового складу Національної поліції беруть участь у виконанні бойових завдань на фронті.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 25% поліцейських, а це приблизно чверть (особового складу. — Ред.) безпосередньо несуть службу у регіонах, де проводяться бойові дії. Це Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська та Сумська області", — сказав голова українського МВС.

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Крім цього, за словами Клименка, стрілецькі підрозділи Нацполіції залучаються командуванням ЗСУ до виконань різних завдань в інтересах українських Сил оборони.

"Також є підрозділи поліції, які разом з прикордонниками служать на кордоні з Республікою Білорусь. Й загалом на сьогодні одночасно задіяні до виконання невластивих функцій поліції близько 40-45% особового складу, тому що частина правоохоронців, що знаходяться у тилових областях, також на ротаційні основі періодично залучається до виконання бойових завдань, включаючи розмінування територій", — сказав він.

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Автор: 

Нацполіція (15327) мобілізація (3144) Клименко Ігор (508)


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Топ коментарі
+17
Ага, ага.. Віримо.
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08.11.2024 16:34 Відповісти
+15
Чиста маніпуляція. Нац.гвардія теж має відношення до них по документах. Так ось коли пенсію у 100к. отримувати, та у 40 рочків ставати інвалідами, то нац.гвапрдіїї кукіш. А от коли рахувати хто воює, то вони вже наші,рідненькі. Коли вони будуть отримувати усі плюшки як і мусора, тоді і рахуйте.
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08.11.2024 16:48 Відповісти
+14
Іноді краще мовчати,клименко.
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08.11.2024 16:39 Відповісти
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Ага, ага.. Віримо.
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08.11.2024 16:34 Відповісти
Чиста маніпуляція. Нац.гвардія теж має відношення до них по документах. Так ось коли пенсію у 100к. отримувати, та у 40 рочків ставати інвалідами, то нац.гвапрдіїї кукіш. А от коли рахувати хто воює, то вони вже наші,рідненькі. Коли вони будуть отримувати усі плюшки як і мусора, тоді і рахуйте.
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08.11.2024 16:48 Відповісти
Не густо
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08.11.2024 16:35 Відповісти
10% від чого
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08.11.2024 16:37 Відповісти
може від неінвалідів і непенсіонерів?
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08.11.2024 16:46 Відповісти
Звісно не рахуючи сиріт пенсіонерів інвалідів таких як клименко
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08.11.2024 16:38 Відповісти
Крім тих поліцейських, що служать, дуже багато призвано до лав СЗУ хлопців, які звільнилися з запас по вислузі років із міліції.
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08.11.2024 16:38 Відповісти
Іноді краще мовчати,клименко.
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08.11.2024 16:39 Відповісти
а скільки з них з поліції охорони? або їх не можна чіпати, бо вони приносять живі гроші...
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08.11.2024 16:43 Відповісти
Десь стоять на блокпостах
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08.11.2024 16:43 Відповісти
стоять на найнебезпечнішому західному напрямку за 5 км від кордону та навколо Буковеля
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08.11.2024 20:07 Відповісти
Це вони добробатів національній гвардії рахують поліціантами ?
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08.11.2024 16:46 Відповісти
а ще цивільних, яких набрали в "лють"
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08.11.2024 16:47 Відповісти
а 90% по кабаках дівок тягають.. ну круто...
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08.11.2024 16:48 Відповісти
А полиция охраны чем сейчас занимается?
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08.11.2024 16:53 Відповісти
А решта ''кохають'' хвойд і по ресторанах калічать людей!
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08.11.2024 17:00 Відповісти
Загалом у херсонській поліції - приблизно 2000 особового складу", - каже працівник херсонської поліції.

"У перший день з міста звалили поліція і СБУ. Були думки: "Чому так?". Відповіді у мене досі немає", - підсумовує командир херсонської бригади Сил тероборони Дмитро Іщенко.
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08.11.2024 17:04 Відповісти
Потужно! А решта людей кошмарить!!
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08.11.2024 17:07 Відповісти
БАНДЮК І ГОЛОВНИЙ МЕНТ ДИТИНУ ГАМСЕЛЯТЬ...
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08.11.2024 17:08 Відповісти
ты гыдота дал им приказ бегать с тэцєкунами - одночасно задіяні до виконання невластивих функцій поліції близько 40-45% особового складу .
Вот и убрали потому Монастырского, а ты измазался в зЕ-го-вне
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08.11.2024 17:15 Відповісти
как говорил Свитан около 40% нац, гвардии, 60% ТЦКашников в Украине зто около 14 бригад можно сколотить, а они просто носят форму, шляются по городам и получают зарплату, воюют в основном простые бедные люди.
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08.11.2024 17:21 Відповісти
Захищати країну зі зброєю в руках - це "властива функція" для водіїв маршруток, програмістів та сантехніків із ЖЕКів.
Для ментів це - "невластива функція"...
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08.11.2024 17:21 Відповісти
Просто ментів цьому не вчили...!
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08.11.2024 17:32 Відповісти
"Лють", "Хижак" - воюють, а не на блок-постах стоять!
Знаю, що і на курщині вони є...
Поважайте тих, хто на фронті і не пишить дурниць !!!
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08.11.2024 17:30 Відповісти
Ой не пзди. Лють це добровольці яких намахвли, в мене так знайомий вляпався і щей довелося снарягу купувати за свої.
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08.11.2024 17:33 Відповісти
ОК, це ті 10% А решта що? Непридатні?
Зато воюють пійсятирічні мужики з купою хронічних болячок (які за два-2.5 роки повилазили величезними букетами).
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08.11.2024 17:50 Відповісти
Схера це "невластивих''? Закон про національну поліцію і правовий режим воєнного стану неук.
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08.11.2024 17:48 Відповісти
10% - це багато?
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08.11.2024 17:55 Відповісти
На відомому новинному ресурсі є стаття <"Усі всім брешуть і вдають, що вірять". Спостереження сержанта про ключові проблеми в українській армії>, так ось там сержант ЗСУ розповідає як воює бригада Нацполіції "Лють":

"У нас є бойові підрозділи, які взагалі ніде не воюють.
Тобто система така. Є цілі бригади, які начебто бойові, але ніколи в боях участі не брали, їздять туди-сюди, а до фронту не доїжджають.
Я знаю, як певне відомство набирало людей у свою бригаду для контрнаступу. Їм неформально казали: "Ця бригада поїде навчатися на місяць у Німеччину, потім у Британію, а потім в Іспанію. А там уже й контрнаступ закінчиться". Так і сталося, до речі. Потім ці бійці сиділи в лісах України далеко від лінії фронту. Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
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08.11.2024 17:58 Відповісти
Це жулики і паразити в пагонах, що використовують своє службове становище для власного збагачення безпосередньо (через шмон на дорогах) або закриваючи очі, кришуючи і відпускаючи бандюків (це у них називається "відпускні"). Попри те, що всі вони (сотні тисяч здоровецькі бики і кнури) броньовані від мобілізації (захисту Батьківщини).
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08.11.2024 18:19 Відповісти
А пенсіонери в 40+ років зняті із обліку?
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08.11.2024 18:22 Відповісти
А інши бухають по кабакам, бьють громадян та викрадають чужих жінок. Стривайте... Так вона один в один як підари на окупованих теріторіях себе ведуть?
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08.11.2024 18:38 Відповісти
Адиннарот
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08.11.2024 19:20 Відповісти
а решта 90% шарять з бандосами по кабаках, щоб на халяву пожерти, побухати і задовольнити свої статеві інстинкти (https://censor.net/ua/video_news/3518762/u_poltavi_biznesmen_ta_politseyiskyyi_pobyly_hloptsya)
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08.11.2024 18:51 Відповісти
Повага і подяка справжнім поліцейським.
....але маємо повно бикуючих мєнтів та рішал : гогілашвілі, маласян, тишлек на них подібних та інше гниддя, яке працює проти України, заодно з мафіозними аферистами .
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08.11.2024 21:19 Відповісти
 
 