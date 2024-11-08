На фронті воюють 10% поліцейських, - Клименко

10% особового складу Національної поліції беруть участь у виконанні бойових завдань на фронті.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 25% поліцейських, а це приблизно чверть (особового складу. — Ред.) безпосередньо несуть службу у регіонах, де проводяться бойові дії. Це Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська та Сумська області", — сказав голова українського МВС.

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Крім цього, за словами Клименка, стрілецькі підрозділи Нацполіції залучаються командуванням ЗСУ до виконань різних завдань в інтересах українських Сил оборони.

"Також є підрозділи поліції, які разом з прикордонниками служать на кордоні з Республікою Білорусь. Й загалом на сьогодні одночасно задіяні до виконання невластивих функцій поліції близько 40-45% особового складу, тому що частина правоохоронців, що знаходяться у тилових областях, також на ротаційні основі періодично залучається до виконання бойових завдань, включаючи розмінування територій", — сказав він.

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