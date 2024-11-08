На фронті воюють 10% поліцейських, - Клименко
10% особового складу Національної поліції беруть участь у виконанні бойових завдань на фронті.
Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Ще 25% поліцейських, а це приблизно чверть (особового складу. — Ред.) безпосередньо несуть службу у регіонах, де проводяться бойові дії. Це Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська та Сумська області", — сказав голова українського МВС.
Крім цього, за словами Клименка, стрілецькі підрозділи Нацполіції залучаються командуванням ЗСУ до виконань різних завдань в інтересах українських Сил оборони.
"Також є підрозділи поліції, які разом з прикордонниками служать на кордоні з Республікою Білорусь. Й загалом на сьогодні одночасно задіяні до виконання невластивих функцій поліції близько 40-45% особового складу, тому що частина правоохоронців, що знаходяться у тилових областях, також на ротаційні основі періодично залучається до виконання бойових завдань, включаючи розмінування територій", — сказав він.
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"У перший день з міста звалили поліція і СБУ. Були думки: "Чому так?". Відповіді у мене досі немає", - підсумовує командир херсонської бригади Сил тероборони Дмитро Іщенко.
Вот и убрали потому Монастырского, а ты измазался в зЕ-го-вне
Для ментів це - "невластива функція"...
Знаю, що і на курщині вони є...
Поважайте тих, хто на фронті і не пишить дурниць !!!
Зато воюють пійсятирічні мужики з купою хронічних болячок (які за два-2.5 роки повилазили величезними букетами).
"У нас є бойові підрозділи, які взагалі ніде не воюють.
Тобто система така. Є цілі бригади, які начебто бойові, але ніколи в боях участі не брали, їздять туди-сюди, а до фронту не доїжджають.
Я знаю, як певне відомство набирало людей у свою бригаду для контрнаступу. Їм неформально казали: "Ця бригада поїде навчатися на місяць у Німеччину, потім у Британію, а потім в Іспанію. А там уже й контрнаступ закінчиться". Так і сталося, до речі. Потім ці бійці сиділи в лісах України далеко від лінії фронту. Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
....але маємо повно бикуючих мєнтів та рішал : гогілашвілі, маласян, тишлек на них подібних та інше гниддя, яке працює проти України, заодно з мафіозними аферистами .