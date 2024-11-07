"Воюй або працюй": повістки передусім надсилають тим, хто не платить податки, - Шмигаль. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що принцип "воюй або працюй" вже почав діяти. Насамперед повістки отримуватимуть ті, хто не платить податків.
Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форум, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють", - пояснив глава уряду.
Нагадаємо, у вересні 2024 року прем'єр Денис Шмигаль анонсував принцип "Воюй або працюй". Він не є економічним бронюванням і має допомогти вдосконалити підхід до бронювання військовозобов’язаних.
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А у відповідь "підтирайся повістками та йшли диктатора нах.й".
*****, я з вас гражданських упирєй розмірковуючих про права просто "улибаюсь".
Сиди, і не пи...ди.
Основні відтоки - це митниця та податкова. Казначейство, не банківські фін установи теж не краплина в морі.
Нащо людини фінансувати будівництво руминської - молдавсько дністерсбких польських парканів?
Витрачати 900тис на аудит іноземного каналу мовлення Gaze?
Фінансувати нагородну зброю для міліції. Хлопця за Фаріон ще не заскдили, вони вже "глоки" один одному дарують.
Утримання тої куршини?Марафонів, інвалідом прокуроросуддів?
2. Така публіка,як Рінатік,Пінчук,Шуфріч,Фельдман,Бєня,Ярославскій,Суркіси платять нормальні податки,хоч всі знають,що вони платять копійки в порівнянні з баблом вивединим за кордон....
Зараз захищає Україну,десь,25% населення,75% це біженці-ухилянти,за кордоном,ухилянти з купленими довідками всередині і просто агенти на коректувальники Рашки
Так а навіщо тоді було легально випустити за кордон півмільйона працюючих військозабовязаних?
Війна справа бідних та чесних???
А так це просто утилізація патріотів-романтиків та бідняків