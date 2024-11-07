"Воюй або працюй": повістки передусім надсилають тим, хто не платить податки, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що принцип "воюй або працюй" вже почав діяти. Насамперед повістки отримуватимуть ті, хто не платить податків.

Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форум, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють", - пояснив глава уряду.

Нагадаємо, у вересні 2024 року прем'єр Денис Шмигаль анонсував принцип "Воюй або працюй". Він не є економічним бронюванням і має допомогти вдосконалити підхід до бронювання військовозобов’язаних.

Читайте: У зупинці бронювання критичних працівників немає логіки, - експерт