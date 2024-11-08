На фронте воюют 10% полицейских, - Клименко
10% личного состава Национальной полиции участвуют в выполнении боевых задач на фронте.
Об этом в интервью Суспільному сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Еще 25% полицейских, а это примерно четверть (личного состава. - Ред.) непосредственно несут службу в регионах, где проводятся боевые действия. Это Запорожская, Донецкая, Харьковская, Херсонская и Сумская области", - сказал глава украинского МВД.
Кроме этого, по словам Клименко, стрелковые подразделения Нацполиции привлекаются командованием ВСУ к выполнению различных задач в интересах украинских Сил обороны.
"Также есть подразделения полиции, которые вместе с пограничниками служат на границе с Республикой Беларусь. И в целом на сегодня одновременно задействованы к выполнению несвойственных функций полиции около 40-45% личного состава, потому что часть правоохранителей, находящихся в тыловых областях, также на ротационной основе периодически привлекается к выполнению боевых задач, включая разминирование территорий", - сказал он.
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"У перший день з міста звалили поліція і СБУ. Були думки: "Чому так?". Відповіді у мене досі немає", - підсумовує командир херсонської бригади Сил тероборони Дмитро Іщенко.
Вот и убрали потому Монастырского, а ты измазался в зЕ-го-вне
Для ментів це - "невластива функція"...
Знаю, що і на курщині вони є...
Поважайте тих, хто на фронті і не пишить дурниць !!!
Зато воюють пійсятирічні мужики з купою хронічних болячок (які за два-2.5 роки повилазили величезними букетами).
"У нас є бойові підрозділи, які взагалі ніде не воюють.
Тобто система така. Є цілі бригади, які начебто бойові, але ніколи в боях участі не брали, їздять туди-сюди, а до фронту не доїжджають.
Я знаю, як певне відомство набирало людей у свою бригаду для контрнаступу. Їм неформально казали: "Ця бригада поїде навчатися на місяць у Німеччину, потім у Британію, а потім в Іспанію. А там уже й контрнаступ закінчиться". Так і сталося, до речі. Потім ці бійці сиділи в лісах України далеко від лінії фронту. Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
....але маємо повно бикуючих мєнтів та рішал : гогілашвілі, маласян, тишлек на них подібних та інше гниддя, яке працює проти України, заодно з мафіозними аферистами .