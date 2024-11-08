На фронте воюют 10% полицейских, - Клименко

10% личного состава Национальной полиции участвуют в выполнении боевых задач на фронте.

Об этом в интервью Суспільному сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 25% полицейских, а это примерно четверть (личного состава. - Ред.) непосредственно несут службу в регионах, где проводятся боевые действия. Это Запорожская, Донецкая, Харьковская, Херсонская и Сумская области", - сказал глава украинского МВД.

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Кроме этого, по словам Клименко, стрелковые подразделения Нацполиции привлекаются командованием ВСУ к выполнению различных задач в интересах украинских Сил обороны.

"Также есть подразделения полиции, которые вместе с пограничниками служат на границе с Республикой Беларусь. И в целом на сегодня одновременно задействованы к выполнению несвойственных функций полиции около 40-45% личного состава, потому что часть правоохранителей, находящихся в тыловых областях, также на ротационной основе периодически привлекается к выполнению боевых задач, включая разминирование территорий", - сказал он.

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